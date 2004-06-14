Yolda atlamasız müzik için ESP

Elektronik Atlama Koruması sayesinde, siz hareket halindeyken veya koşarken, çalıcınız darbelere uğrasa ve sarsılsa bile atlamasız müzik dinlersiniz. CD'niz çalarken müzik sürekli olarak çalıcının hafıza tamponuna gönderilir ve geçici olarak burada tutulur. Cihaz darbelere veya sarsıntılara maruz kaldığında (kazayla veya spor sırasında), siz tampon hafızada depolanmış olan müziği hala kesintisiz olarak dinlersiniz ve bu arada lazer, sarsıntının olduğu sırada bulunduğu noktaya tekrar düzgün şekilde odaklanır ve kaldığı yerden devam ederek tamponu doldurmayı sürdürür.