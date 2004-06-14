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    Sportif müzik çalar

    PSA410/00
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      Sportif müzik çalar

      PSA410/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sporcular için Yenilik

      Çalmanın üç yolu. PSA410 her şeyin altından kalkmaya hazır. İçinde yüzlerce MP3 olan CD'leriniz mi var? Sorun değil. Üstelik 10 istasyon hafızalı ve 5 tuşlu uzaktan kumanda bel kemeri ve spor paketi.

      Bu ürün satışta değil

      Sportif müzik çalar

      Sporcular için Yenilik

      Çalmanın üç yolu. PSA410 her şeyin altından kalkmaya hazır. İçinde yüzlerce MP3 olan CD'leriniz mi var? Sorun değil. Üstelik 10 istasyon hafızalı ve 5 tuşlu uzaktan kumanda bel kemeri ve spor paketi.

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        Sportif müzik çalar

        Sportif müzik çalar

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        Sporcular için Yenilik

        MP3-CD/FM dijital ses çalar

        MP3 ve WMA çalma

        MP3 ve WMA çalma

        Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, GoGear çalarınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

        Müzik tercihlerinize uyacak ekolayzır

        Müzik tercihlerinize uyacak ekolayzır

        Ekolayzırlı GoGear Müzik Çalarlarda seçtiğiniz müzik tarzı için en iyi frekans dengesini otomatik olarak ayarlayan bir teknoloji kullanılır. Caz, Rock veya Pop gibi hangi müzik tarzını dinlerseniz dinleyin, Ekolayzırın hazır ayarlarını kullanarak o tarz için en iyi ses çıkışının keyfini çıkarabilirsiniz.

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

        10 istasyon hafızalı dijital FM tuner

        10 istasyon hafızalı dijital FM tuner

        Kolay ortam yönetimi için Digital Media Manager

        Digital Media Manager, Philips'in, müzik, fotoğraf ve video dosyalarını cihazınızdan PC'nize ve tersine kolayca aktarmanızı sağlayan bir donanımıdır. Cihazınız PC'ye bağlandığında yazılım cihazınızı tanır. Basit işaretle ve tıklat yöntemiyle, PC'nizle birçok Philips cihazı arasında kolayca dosya aktarımı yapabilirsiniz.

        Yolda atlamasız müzik için ESP

        Elektronik Atlama Koruması sayesinde, siz hareket halindeyken veya koşarken, çalıcınız darbelere uğrasa ve sarsılsa bile atlamasız müzik dinlersiniz. CD'niz çalarken müzik sürekli olarak çalıcının hafıza tamponuna gönderilir ve geçici olarak burada tutulur. Cihaz darbelere veya sarsıntılara maruz kaldığında (kazayla veya spor sırasında), siz tampon hafızada depolanmış olan müziği hala kesintisiz olarak dinlersiniz ve bu arada lazer, sarsıntının olduğu sırada bulunduğu noktaya tekrar düzgün şekilde odaklanır ve kaldığı yerden devam ederek tamponu doldurmayı sürdürür.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Bas geliştirme
          Dijital Bas Kuvvetlendirme
          D/A dönüştürücü
          1 bit
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Çıkış gücü (RMS)
          2 - 5mW
          Sinyal gürültü oranı
          >85
          Ses Seviyesi Kontrolü
          • 32 kademeli
          • dijital

        • Bağlantı

          DC girişi
          4,0 mm, 5V, orta +
          Line out (hat çıkışı)
          3,5  mm
          Kulaklık
          3,5 mm

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Radyo Bantları
          FM Stereo
          İstasyon hafızaları
          10

        • Güç

          Adaptör tipi
          100 - 240 V
          Şarj edilebilir
          Evet
          Pil Tipi
          NiMH
          Pil sayısı
          2
          pille CD çalma süresi
          20
          Pille Çalma Süresi MP3-CD
          30

        • Aksesuarlar

          Piller
          AY3365
          CD-ROM
          AY4487
          Kulaklıklar
          SBC HJ030/77
          AC/DC Adaptör / Şarj cihazı
          AY4103
          Taşıyıcı
          AY4213
          Kemer kumanda, uzantıları, kol bandı
          AY4002

        • Boyutlar

          Ana karton miktarı
          3
          Ambalaj Derinliği
          tbc  mm
          Ürün derinliği
          134  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          tbc  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj Genişliği
          tbc  mm
          Ürün genişliği
          130  mm
          Ürün yüksekliği
          14,5  mm
          Ürün ağırlığı
          0,140  kg

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • MP3
          • Windows Media™ Audio
          Disk Çalma Modları
          • Hızlı İleri/Geri
          • Tutma
          • Önceki/Sonraki Albüm Arama
          • Sonraki/Önceki Parça Arama
          • Birini/albümü/tümünü tekrarlama
          • Albümü/tümünü rasgele çalma
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA
          ID3 Etiket desteği
          • Albüm ve sanatçı adı
          • Şarkı ve sanatçı adı
          ID3 etiket desteği
          Evet
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          Elektronik Atlama Koruması (CD)
          160
          WMA bit hızları
          32 - 192 kbps
          Magic ESP (MP3-CD)
          420
          Magic ESP™ (WMA)
          64 Kbps'de 84 saniye

        • Görüntü/Ekran

          Arka ışık
          Evet
          Renkli arka ışık
          Beyaz
          Tip
          LCD
          Göstergeler
          • sanatçı adı
          • Pil durumu
          • CD fonksiyonları
          • DBB
          • EPS
          • frekans
          • istasyon hafızası
          • süre
          • parça
          • ses seviyesi

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