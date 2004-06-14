Sporcular için Yenilik
Çalmanın üç yolu. PSA410 her şeyin altından kalkmaya hazır. İçinde yüzlerce MP3 olan CD'leriniz mi var? Sorun değil. Üstelik 10 istasyon hafızalı ve 5 tuşlu uzaktan kumanda bel kemeri ve spor paketi.
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Sporcular için Yenilik
Çalmanın üç yolu. PSA410 her şeyin altından kalkmaya hazır. İçinde yüzlerce MP3 olan CD'leriniz mi var? Sorun değil. Üstelik 10 istasyon hafızalı ve 5 tuşlu uzaktan kumanda bel kemeri ve spor paketi.
Sportif müzik çalar
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Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, GoGear çalarınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.
Ekolayzırlı GoGear Müzik Çalarlarda seçtiğiniz müzik tarzı için en iyi frekans dengesini otomatik olarak ayarlayan bir teknoloji kullanılır. Caz, Rock veya Pop gibi hangi müzik tarzını dinlerseniz dinleyin, Ekolayzırın hazır ayarlarını kullanarak o tarz için en iyi ses çıkışının keyfini çıkarabilirsiniz.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.
Digital Media Manager, Philips'in, müzik, fotoğraf ve video dosyalarını cihazınızdan PC'nize ve tersine kolayca aktarmanızı sağlayan bir donanımıdır. Cihazınız PC'ye bağlandığında yazılım cihazınızı tanır. Basit işaretle ve tıklat yöntemiyle, PC'nizle birçok Philips cihazı arasında kolayca dosya aktarımı yapabilirsiniz.
Elektronik Atlama Koruması sayesinde, siz hareket halindeyken veya koşarken, çalıcınız darbelere uğrasa ve sarsılsa bile atlamasız müzik dinlersiniz. CD'niz çalarken müzik sürekli olarak çalıcının hafıza tamponuna gönderilir ve geçici olarak burada tutulur. Cihaz darbelere veya sarsıntılara maruz kaldığında (kazayla veya spor sırasında), siz tampon hafızada depolanmış olan müziği hala kesintisiz olarak dinlersiniz ve bu arada lazer, sarsıntının olduğu sırada bulunduğu noktaya tekrar düzgün şekilde odaklanır ve kaldığı yerden devam ederek tamponu doldurmayı sürdürür.
Ses
Bağlantı
Tuner/Alım/İletim
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Müzik Çalma
Görüntü/Ekran
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