      Philips Barista Brew Yarı otomatik espresso makinesi

      Taze hazırlanmış espressonun zengin aromasının keyfini çıkarın. Philips Barista Brew espresso makinesi ile kendi espressonuzu hazırlamanın tatminini keşfedin—gerçek kahve tutkunlarının her fincanda becerilerini geliştirmesi için tasarlandı.

      Sezgisel rehberlikle her fincanı hazırlamanın keyfini çıkarın

      • 280 gr çift çekirdek haznesi
      • 58 mm paslanmaz çelik portafiltre
      • Premium kalibre edilmiş tamper
      • Americano düğmesi
      • 450 ml mükemmel sıcaklık süt sürahisi
      Tazeliklerini sağlayan 280 g çift çekirdek haznesi

      Etkili aroma contası ile tazeliklerini koruyan 280 g çift çekirdek haznesi sayesinde kahve çeşitliliği dünyasına dalın. Açıktan koyuya farklı kavrum türlerini aynı anda keşfederken her demlemede zengin aromasını koruyan bir kahve deneyimi yaşayın.

      Barista tarzı espresso için 58 mm paslanmaz çelik portafiltre

      Profesyonel 58 mm paslanmaz çelik portafiltre ve tek ve çift cidarlı filtre sepetleri sayesinde fincanınıza doğrudan sunulan zengin kahve ve kremayı keşfedin. Bu portafiltre boyutu, aromatik köpüklü krema ile altın-kahverengi espresso yaratmanızı sağlarken, suyun daha geniş dağılımı sayesinde kahve tabakasından daha tutarlı ekstraksiyon sunar. Ayrıca, daha yoğun ve güçlü bir demleme için daha fazla kahve miktarı alır.

      Eşit seviyede kahve için premium kalibreli tamper

      Paslanmaz çelik kalibreli düz başlıklı tamper ile öğütülmüş kahve çekirdeklerinizi zahmetsizce sıkıştırın, doğru sıkıştırma basıncını sağlayarak dengeli ve eşit seviyede bir sıkıştırma yüzeyi oluşturun. Kahve demleme deneyiminizi hassasiyet ve kolaylıkla bir üst seviyeye taşıyın.

      Tek düğmeyle gerçek Americano keyfi

      Tek bir düğmeye basarak gerçek bir Americano'nun özünü keşfedin, şimdi entegre sıcak su çıkışının eklenen konforu ile daha da geliştirildi.

      Sıcaklık mükemmelliği süt sürahisi ve güçlü buhar çubuğu

      450ml sıcaklık mükemmelliği süt sürahimiz ve güçlü buhar çubuğumuzla latte sanatı için mükemmel pürüzsüz mikro köpük oluşturmanın kolaylığını yaşayın. Süt sürahindeki sıcaklık şeridi, doğru süt köpüğü sıcaklığına ulaşmanızı ve kahvenizi tam istediğiniz gibi yumuşacık bir dokuyla keyifle içmenizi sağlar.

      Tezgah dostu tamping sistemimizle güvenle sıkıştırın

      Tezgah güvenlikli tamping sistemimizle kahve rutininizi yükseltin. Portafiltrenin altındaki entegre tamping lastiği sayesinde tezgahlarınıza zarar vermeden, güvenle ve kolayca mükemmel sıkıştırmayı elde edin.

      PID sıcaklık kontrolü ve ön demleme

      PID sıcaklık kontrol sistemi, demleme sıcaklığının doğruluğunu ve kararlılığını sağlar. Ön demleme sistemi, kanalizasyon etkisini önlemeye yardımcı olur. Yalnızca her iki sistemin tam entegrasyonu dengeli bir ekstraksiyon sağlayabilir.

      15 öğütme boyutlu metal konik öğütücü

      Metal konik öğütücü ile 15 farklı öğütme boyutu (çok ince ila kalın) sayesinde yeni lezzet derinliklerini keşfedin. Espressonuzun lezzetlerini zenginleştirmek için tariflerinizde 4 numaralı ayar gibi daha ince bir öğütme kullanmayı düşünün.

      Hassas kahve ekstraksiyonu için basınç göstergesi

      Demleme durumunuzu yönlendiren ve optimum basınca ulaşıldığında sizi uyaran entegre basınç göstergesi sayesinde hassas su basıncı elde edin.

      Parmak izi tutmayan kaplamalı metal gövdeli Avrupa tasarımı

      Sağlam metal gövdeli etkileyici Avrupa tasarımımızla barista yolculuğunuza zarif bir dokunuş katın. Stilin işlevsellikle kusursuzca birleştiği bu tasarımda, parmak izi tutmayan kaplamamız sayesinde şık ve lekesiz bir yüzeyin keyfini çıkarın.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Kahve kaynağı
        Taze kahve çekirdekleri
        Kullanıcı müdahalesi
        Tam kontrol
        Ürün Tipi
        Yarı otomatik espresso makinesi
        Portafiltre Malzemesi
        Metal
        İçecekler
        Americano, tekli ve ikili espresso, süt köpüğü, sıcak su
        Önceden programlanmış içecekler
        4
        Porsiyon sayısı
        2
        Basınç
        15 bar
        Dahili öğütücü
        Evet
        Öğütücü ayarları
        15
        Kahve çekirdeği haznesinin kapasitesi
        280 g
        Süt köpürtme
        Evet
        Süt çözümü
        Klasik süt köpürtücü
        Süt kabı
        450 ml (Süt Sürahisi)
        Su Haznesi Kapasitesi
        2,3 l
        Profiller
        Hayır
        Birincil Malzeme
        Metal
        Teknoloji
        PID sıcaklık kontrol sistemi
        Arayüz
        Düğmeli kontrol paneli
        Garanti
        2 yıl
        Bağlantı
        Hayır
        Makinede yıkanabilir parçalar
        Evet

      • Teknik özellikler

        Enerji Verimliliği sınıfı
        Sınıf A
        Güç
        1350 W
        Gerilim
        230 V
        Frekans
        50 Hz
        Paketteki ürün sayısı
        1

      • Güvenlik özelliği

        Otomatik kapanma zamanlayıcısı
        Evet
        Güvenlik sertifikası
        Evet

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        334mm
        Ürün Genişliği
        320mm
        Ürün Yüksekliği
        439mm
        Ürün Ağırlığı
        8,6kg
        Paket Uzunluğu
        420mm
        Paket Genişliği
        380mm
        Paket Yüksekliği
        502mm
        Paket Ağırlığı
        12,4 kg

      • Uyumluluk

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
        Portafiltre
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 2
        Tek ve Çift/ 1 fincan ve 2 fincan Duvar Filtre Sepetleri
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 3
        Kalibre Edilmiş Tamper
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 4
        Toz halkası
        İlgili Aksesuarlar 1
        Kahve yağı temizleyici tabletler
        İlgili Aksesuarlar 2
        Espresso makinesi kireç çözücü
        İlgili Aksesuarlar 3
        Espresso standı

      • Dayanıklılık

        Kullanım Kılavuzu
        >%75 geri dönüştürülmüş kağıt
        Ambalaj
        %95'ten fazla geri dönüştürülmüş malzeme

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      • Enerji tasarrufu

        Bekleme modu güç tüketimi
        0,45 W
        Kapalı mod güç tüketimi
        Yok
        Ağa bağlı bekleme modu güç tüketimi
        Yok
        Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre
        30 dk
        Ölçüm standardı
        EN 50564:2011

      Aksesuarlar

