Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Kahve yağı temizleyici tabletler

    CA6704/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha lezzetli kahveler hazırlayın Daha lezzetli kahveler hazırlayın Daha lezzetli kahveler hazırlayın
      -{discount-value}

      Kahve yağı temizleyici tabletler

      CA6704/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha lezzetli kahveler hazırlayın

      Kahve kalıntılarından kurtulun ve taze kahvenin lezzetine varın! Kahve yağı temizleyici tabletlerle kahve makinenizin demleme ünitesindeki kahve yağı kalıntılarını temizleyerek her zaman taze kahve içebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 56,00 TL

      Kahve yağı temizleyici tabletler

      Daha lezzetli kahveler hazırlayın

      Kahve kalıntılarından kurtulun ve taze kahvenin lezzetine varın! Kahve yağı temizleyici tabletlerle kahve makinenizin demleme ünitesindeki kahve yağı kalıntılarını temizleyerek her zaman taze kahve içebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Daha lezzetli kahveler hazırlayın

      Kahve kalıntılarından kurtulun ve taze kahvenin lezzetine varın! Kahve yağı temizleyici tabletlerle kahve makinenizin demleme ünitesindeki kahve yağı kalıntılarını temizleyerek her zaman taze kahve içebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 56,00 TL

      Kahve yağı temizleyici tabletler

      Daha lezzetli kahveler hazırlayın

      Kahve kalıntılarından kurtulun ve taze kahvenin lezzetine varın! Kahve yağı temizleyici tabletlerle kahve makinenizin demleme ünitesindeki kahve yağı kalıntılarını temizleyerek her zaman taze kahve içebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör saeco-aksesuarlari-ve-parcalar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Kahve yağı temizleyici tabletler

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha lezzetli kahveler hazırlayın

        Kahve makinesini temiz tutun

        • CA6704/60 ile aynı
        • 6 kullanım için. Aylık kullanın
        • Makinenin kullanım ömrünü uzatın
        • Daha lezzetli kahveler hazırlayın
        Kahve tadını uzun süre korur

        Kahve tadını uzun süre korur

        Düzenli bakım sayesinde Philips ve Saeco espresso makinenizden en iyi lezzet ve aromayı alırsınız.

        Kalıntıların espresso makinesini tıkamasına karşı koruma sağlar

        Kalıntıların espresso makinesini tıkamasına karşı koruma sağlar

        Kahve Yağı Temizleyici Tabletlerimiz tüm kahve kalıntılarını temizlerken en iyi sonuçları elde etmeniz için espresso makinenizi verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Bu işlemi ayda bir kere gerçekleştirmenizi öneririz.

        Düzenli temizlik Espresso Makinenizin kullanım ömrünü uzatır

        Düzenli temizlik Espresso Makinenizin kullanım ömrünü uzatır

        Cihazınızı maksimum potansiyelinde kullanmak için Espresso Makinenizin kullanım ömrünü uzatın. Uzun süreli mükemmel performans için cihazınızı her ay veya her 500 kullanımda bir temizleyin

        Yalnızca Philips malzemelerini kullanın

        Yalnızca Philips malzemelerini kullanın

        Makinenizin uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlamak için yalnızca Philips malzemelerini kullanın. Philips ve Saeco makineleri için yalnızca Philips malzemeleri önerilir.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Almanya

        • Teknik spesifikasyonlar

          Birlikte verilenler
          6x kahve yağı temizleyici tablet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,1  kg
          Miktar
          1,6 gramlık 6 tablet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi