Espresso makinelerini kahve kalıntısı tıkanıklıklarına karşı korur

Kahve Yağı Temizleyici Tabletlerimiz tüm kahve yağı kalıntılarını temizlemekle kalmaz, espresso makinenizin verimli çalışarak en iyi sonuçları vermesini sağlar. Bu döngüyü en az ayda bir kez gerçekleştirmenizi öneririz.