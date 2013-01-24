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Daha lezzetli kahveler hazırlayın
Kahve kalıntılarından kurtulun ve taze kahvenin lezzetine varın! Kahve yağı temizleyici tabletlerle kahve makinenizin demleme ünitesindeki kahve yağı kalıntılarını temizleyerek her zaman taze kahve içebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha lezzetli kahveler hazırlayın
Kahve kalıntılarından kurtulun ve taze kahvenin lezzetine varın! Kahve yağı temizleyici tabletlerle kahve makinenizin demleme ünitesindeki kahve yağı kalıntılarını temizleyerek her zaman taze kahve içebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Daha lezzetli kahveler hazırlayın
Kahve kalıntılarından kurtulun ve taze kahvenin lezzetine varın! Kahve yağı temizleyici tabletlerle kahve makinenizin demleme ünitesindeki kahve yağı kalıntılarını temizleyerek her zaman taze kahve içebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha lezzetli kahveler hazırlayın
Kahve kalıntılarından kurtulun ve taze kahvenin lezzetine varın! Kahve yağı temizleyici tabletlerle kahve makinenizin demleme ünitesindeki kahve yağı kalıntılarını temizleyerek her zaman taze kahve içebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kahve yağı temizleyici tabletler
Philips Online Mağaza fiyatı
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Düzenli bakım sayesinde Philips ve Saeco espresso makinenizden en iyi lezzet ve aromayı alırsınız.
Kahve Yağı Temizleyici Tabletlerimiz tüm kahve kalıntılarını temizlerken en iyi sonuçları elde etmeniz için espresso makinenizi verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Bu işlemi ayda bir kere gerçekleştirmenizi öneririz.
Cihazınızı maksimum potansiyelinde kullanmak için Espresso Makinenizin kullanım ömrünü uzatın. Uzun süreli mükemmel performans için cihazınızı her ay veya her 500 kullanımda bir temizleyin
Makinenizin uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlamak için yalnızca Philips malzemelerini kullanın. Philips ve Saeco makineleri için yalnızca Philips malzemeleri önerilir.
Menşei
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar