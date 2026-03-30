2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
CA6704/10
PSA3228/41
PSA3218/01
PSA3218/01R1
PSA3228/01
PSA3218/01R0
EP5441/50
EP5547/90
EP3347/90
EP4341/50
EP1220/00
CA6704/60 ile aynıdır
6 kullanımlık - Ayda bir kullanın
Makinenin ömrünü uzatın
Daha lezzetli kahveler hazırlayın
Düzenli bakım yapmanız Philips ve Saeco espresso makinenizden en iyi tadı ve aromayı almanızı sağlar.
Kahve Yağı Temizleyici Tabletlerimiz tüm kahve yağı kalıntılarını temizlemekle kalmaz, espresso makinenizin verimli çalışarak en iyi sonuçları vermesini sağlar. Bu döngüyü en az ayda bir kez gerçekleştirmenizi öneririz.
Cihazınızdan maksimum potansiyel verimi elde etmek için Espresso Makinenizin ömrünü uzatın. Kusursuz performansı kalıcı hale getirmek için cihazınızı her ay veya 500 fincan kahve yaptıktan sonra temizleyin
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