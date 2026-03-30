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  • Daha lezzetli kahveler hazırlayın
  • Daha lezzetli kahveler hazırlayın

Kahve Yağı Sökücü

CA6704/10

Daha lezzetli kahveler hazırlayın
Taze kahvenin tadını çıkarırken kahve kalıntılarını dert etmeyin! Bu ürün, kahve makinesinin demleme ünitesindeki kahve yağı kalıntılarını temizler. Philips ve Saeco cihazlarınızın maksimum kullanım ömrü ve güvenliği için lütfen sadece Philips kahve yağı temizleyiciyi kullanın.
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Kahve makinesini temiz tutun

Daha lezzetli kahveler hazırlayın

  • CA6704/60 ile aynıdır

  • 6 kullanımlık - Ayda bir kullanın

  • Makinenin ömrünü uzatın

  • Daha lezzetli kahveler hazırlayın

Zaman içinde kahve tadını korur

Zaman içinde kahve tadını korur

Düzenli bakım yapmanız Philips ve Saeco espresso makinenizden en iyi tadı ve aromayı almanızı sağlar.

Espresso makinelerini kahve kalıntısı tıkanıklıklarına karşı korur

Espresso makinelerini kahve kalıntısı tıkanıklıklarına karşı korur

Kahve Yağı Temizleyici Tabletlerimiz tüm kahve yağı kalıntılarını temizlemekle kalmaz, espresso makinenizin verimli çalışarak en iyi sonuçları vermesini sağlar. Bu döngüyü en az ayda bir kez gerçekleştirmenizi öneririz.

Düzenli temizlik Espresso Makinenizin ömrünü uzatır

Düzenli temizlik Espresso Makinenizin ömrünü uzatır

Cihazınızdan maksimum potansiyel verimi elde etmek için Espresso Makinenizin ömrünü uzatın. Kusursuz performansı kalıcı hale getirmek için cihazınızı her ay veya 500 fincan kahve yaptıktan sonra temizleyin

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları