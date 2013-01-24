Kalıntıların espresso makinesini tıkamasına karşı koruma sağlar

Kahve Yağı Temizleyici Tabletlerimiz tüm kahve kalıntılarını temizlerken en iyi sonuçları elde etmeniz için espresso makinenizi verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Bu işlemi ayda bir kere gerçekleştirmenizi öneririz.