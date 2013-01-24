En sevdiğiniz DVD filmlerinin yolda da keyfini çıkarın

Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı ultra şık ve kompakt PET710 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.