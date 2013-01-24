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En sevdiğiniz DVD filmlerinin yolda da keyfini çıkarın
Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı ultra şık ve kompakt PET710 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En sevdiğiniz DVD filmlerinin yolda da keyfini çıkarın
Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı ultra şık ve kompakt PET710 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.
En sevdiğiniz DVD filmlerinin yolda da keyfini çıkarın
Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı ultra şık ve kompakt PET710 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En sevdiğiniz DVD filmlerinin yolda da keyfini çıkarın
Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı ultra şık ve kompakt PET710 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+R ve DVD+RW diskler - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. DVD+RW, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarıyla uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türüne uygundur.
Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.
Araç içi kullanım için verilen araç adaptörünün yanısıra, portatif oynatıcınızı evdeki TV'nize bağlayarak evinizde DVD keyfini çıkarabilirsiniz. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve oynatma fonksiyonunu kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanarak en sevdiğiniz DVD'leri izleyin.
Birden çok formatlı çalma/oynatma yeteneği, salonunuzun rahatlığı içinde resimlere bakmanıza ve çoğu disk formatını çalabilmenize/oynatabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve izleme keyfi sağlar.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Boyutlar