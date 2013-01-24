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Siz neredeyseniz Blu-ray orada
Artık Blu-ray ve DVD filmleri balkonda, tatilde, yolda veya istediğiniz herhangi bir yerde izleyebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan USB üzerinden diğer dijital video formatlarını da izleyebileceksiniz. Evde, HDMI bağlantısıyla sinema benzeri full HD deneyimini TV'nizde yaşayabileceksiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Siz neredeyseniz Blu-ray orada
Artık Blu-ray ve DVD filmleri balkonda, tatilde, yolda veya istediğiniz herhangi bir yerde izleyebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan USB üzerinden diğer dijital video formatlarını da izleyebileceksiniz. Evde, HDMI bağlantısıyla sinema benzeri full HD deneyimini TV'nizde yaşayabileceksiniz. Tüm faydaları görün
Siz neredeyseniz Blu-ray orada
Artık Blu-ray ve DVD filmleri balkonda, tatilde, yolda veya istediğiniz herhangi bir yerde izleyebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan USB üzerinden diğer dijital video formatlarını da izleyebileceksiniz. Evde, HDMI bağlantısıyla sinema benzeri full HD deneyimini TV'nizde yaşayabileceksiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Siz neredeyseniz Blu-ray orada
Artık Blu-ray ve DVD filmleri balkonda, tatilde, yolda veya istediğiniz herhangi bir yerde izleyebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan USB üzerinden diğer dijital video formatlarını da izleyebileceksiniz. Evde, HDMI bağlantısıyla sinema benzeri full HD deneyimini TV'nizde yaşayabileceksiniz. Tüm faydaları görün
Taşınabilir Blu-ray disk oynatıcısı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips Taşınabilir DVD oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda çalıştırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur.
Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 3 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.
BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerikleri alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın
Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.
Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.
DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en kaliteli sesi ile 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Ses ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.
HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip DVD filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.
Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.
Seyahat çantası yolda tam koruma sağlar.
Bu yüksek çözünürlüklü (800 x 480 piksel) renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.
DVD-Video oynatıcı, cihaz doğrudan kapatıldığında veya elektrik kesildiğinde kaldığınız yeri hatırlar. Başka bir diske geçmediyseniz, oynatıcınız diski yeniden yükleyerek filmi kaldığı yerden oynatmaya devam eder. Bu da hayatınızı biraz daha kolaylaştırır.
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