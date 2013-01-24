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    Taşınabilir Blu-ray disk oynatıcısı

    PB9001/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Siz neredeyseniz Blu-ray orada Siz neredeyseniz Blu-ray orada Siz neredeyseniz Blu-ray orada
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      Taşınabilir Blu-ray disk oynatıcısı

      PB9001/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Siz neredeyseniz Blu-ray orada

      Artık Blu-ray ve DVD filmleri balkonda, tatilde, yolda veya istediğiniz herhangi bir yerde izleyebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan USB üzerinden diğer dijital video formatlarını da izleyebileceksiniz. Evde, HDMI bağlantısıyla sinema benzeri full HD deneyimini TV'nizde yaşayabileceksiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Taşınabilir Blu-ray disk oynatıcısı

      Siz neredeyseniz Blu-ray orada

      Artık Blu-ray ve DVD filmleri balkonda, tatilde, yolda veya istediğiniz herhangi bir yerde izleyebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan USB üzerinden diğer dijital video formatlarını da izleyebileceksiniz. Evde, HDMI bağlantısıyla sinema benzeri full HD deneyimini TV'nizde yaşayabileceksiniz. Tüm faydaları görün

      Siz neredeyseniz Blu-ray orada

      Artık Blu-ray ve DVD filmleri balkonda, tatilde, yolda veya istediğiniz herhangi bir yerde izleyebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan USB üzerinden diğer dijital video formatlarını da izleyebileceksiniz. Evde, HDMI bağlantısıyla sinema benzeri full HD deneyimini TV'nizde yaşayabileceksiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Taşınabilir Blu-ray disk oynatıcısı

      Siz neredeyseniz Blu-ray orada

      Artık Blu-ray ve DVD filmleri balkonda, tatilde, yolda veya istediğiniz herhangi bir yerde izleyebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan USB üzerinden diğer dijital video formatlarını da izleyebileceksiniz. Evde, HDMI bağlantısıyla sinema benzeri full HD deneyimini TV'nizde yaşayabileceksiniz. Tüm faydaları görün

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        Taşınabilir Blu-ray disk oynatıcısı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Siz neredeyseniz Blu-ray orada

        Evde HDTV eğlencesi için HDMI bağlantısıyla

        • 23 cm/9" dijital LCD
        • 3 saat oynatma süresi
        • HDMI
        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu

        DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu

        Philips Taşınabilir DVD oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda çalıştırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur.

        Dahili pil ile 3 saate kadar oynatım*

        Dahili pil ile 3 saate kadar oynatım*

        Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 3 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.

        Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)

        Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)

        BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerikleri alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın

        Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma

        Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma

        Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

        Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

        Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus

        Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

        HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

        HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

        DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en kaliteli sesi ile 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Ses ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

        HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme

        HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme

        HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip DVD filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

        Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

        Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

        Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

        Seyahat çantası dahildir

        Seyahat çantası dahildir

        Seyahat çantası yolda tam koruma sağlar.

        22,9 cm (9") yüksek yoğunluklu (800x480 piksel) LCD ekran

        22,9 cm (9") yüksek yoğunluklu (800x480 piksel) LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü (800 x 480 piksel) renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        Güç Kaybında Açılışta Devam

        DVD-Video oynatıcı, cihaz doğrudan kapatıldığında veya elektrik kesildiğinde kaldığınız yeri hatırlar. Başka bir diske geçmediyseniz, oynatıcınız diski yeniden yükleyerek filmi kaldığı yerden oynatmaya devam eder. Bu da hayatınızı biraz daha kolaylaştırır.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          24  cm
          Yükseklik
          4,75  cm
          Derinlik
          20  cm
          Ağırlık
          1,312  kg

        • Ambalaj boyutları

          Genişlik
          29,9  cm
          Yükseklik
          28,5  cm
          Derinlik
          12,5  cm
          Net ağırlık
          2,21  kg
          Brüt ağırlık
          2,65  kg
          EAN
          87 12581 57842 8
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Sahte
          Raf yerleşimi tipi
          Sahte

        • Dış Karton

          Uzunluk
          32,2  cm
          Genişlik
          26,6  cm
          Yükseklik
          31,3  cm
          Net ağırlık
          4,42  kg
          Brüt ağırlık
          5,95  kg
          Dara ağırlığı
          1,53  kg
          Ambalaj sayısı
          2

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          9  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          23  cm
          Çözünürlük
          800(g)x480(y)x3(RGB)

        • Ses

          Çıkış Gücü
          600 mW RMS (dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          5mW RMS (kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)
          Ses Sistemi
          • Dolby Dijital
          • Dolby Digital Plus
          • Dolby True HD
          • DTS
          • DTS-HD Master Audio

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          • BD Video
          • BD-R/RE 2.0
          • BD-ROM
          • DivX
          • DVD Video
          • USB flash sürücü
          • Video CD/SVCD
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Tekrarlama
          • Büyütme
          • Durdurulan Yerden Tekrar Çalma
          • Yavaş ileri sarım
          Sıkıştırma formatları
          • Divx
          • DivX Plus™ HD
          • H.264
          • MKV
          • MPEG2
          • VC-1
          • WMV
          Video Geliştirme
          • Deep Color
          • Aşamalı Tarama
          • Video Geliştirme
          • x.v. Color

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          • WMA
          • AAC (çoklu kanal)
          • DTS
          • PCM
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • MP3-CD
          • CD-R/RW
          • USB flash sürücü

        • Bağlantı

          DC girişi
          12V, 2A
          Kulaklık jakı
          2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1
          HDMI
          Evet
          LAN kablolu
          Ethernet (RJ 45) 1x
          USB
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Darbeye dayanıklı
          Evet
          BD-Live (1GB USB bellek gerekir)
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          DC 12V, 2A, 110-240v, 50/60Hz
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Uzaktan kumanda
          Evet
          Kablolar
          1 x AV Kabloları
          Kullanım Kılavuzu
          Çoklu dil
          Birlikte verilen aksesuarlar
          Seyahat çantası

        • Güç

          Pil Tipi
          Dahili pil
          Pil ömrü
          3 saate kadar*

        • Boyutlar

          Ana karton genişliği
          225  mm
          Ana karton derinliği
          280  mm
          Ana karton yüksekliği
          295  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          5,9  kg
          Ambalaj Genişliği
          125  mm
          Ambalaj Derinliği
          70  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          285  mm
          Ürün genişliği
          240  mm
          Ürün derinliği
          203  mm
          Ürün yüksekliği
          45  mm
          Ürün ağırlığı
          1,4  kg
          Ambalaj türü
          D-box

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Araç seti
        • Adaptör
        • Kısa AV kablosu (dişi)
        • Seyahat çantası

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            • DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.
            • Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.
            • Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Çalma süresi için pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna bağlı olarak değişebilir. Pil ömrünü optimize etmek için kullanıcı, LCD arka aydınlatmasını minimum seviyeye ayarlamalı, kulaklıkları bağlamalı (dahili hoparlörlerle değil) ve orta ses seviyesinde dinlemeli ve ürünü oda sıcaklığında kullanmalıdır.

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