Eksiksiz bakım sunan fırça başlığı
Bu Hepsi Bir Arada Fırça Başlığı ile Philips Sonicare elektrikli diş fırçalarının en iyi özelliklerini deneyimleyin. Etkili plak ve leke gidermenin yanı sıra daha iyi diş eti sağlığı sunan eksiksiz ağız bakımınız burada başlar.Tüm faydaları görün
Herkes farklı temizlik yapar, bu yüzden tekniğiniz nasıl olursa olsun plağı temizlemek için bu fırça başlığını çok açılı kıllarla tasarladık. Hepsi Bir Arada fırça başlığımız, sınıfının en iyi temizliğini sunar ve ulaşılması zor bölgelerde bile manuel bir diş fırçasına göre 20 kata kadar daha fazla plak temizler.
Hepsi Bir Arada fırça başlığındaki üçgen fırça kılları, yüzey temasını artırır ve lekeleri daha etkili bir şekilde temizler. Sonuçlar kendini açıkça gösteriyor: İki günden kısa sürede %100'e kadar daha fazla leke çıkarma sağlar.***
Bu fırça başlığının yan kılları, dişlerinize odaklanırken bile diş eti çizginizi fırçalamanızı sağlayacak kadar ekstra uzundur. Sonuç olarak diş etleriniz altı haftada 15 kata kadar daha sağlıklı olur.*
Milyonlarca kişinin tercih ettiği temizliği deneyimleyin. Philips Sonicare diş fırçaları, dakikada 62.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde temizler ve dişlerinizi ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.
Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları titizlikle tasarlanır ve klinik testlerden geçirilir. Böylece kalite, güvenlik ve performans açısından en yüksek standardı karşıladıklarından emin olabilirsiniz.
Fırça başlıklarının etkisinin üç ay sonra azalmaya başladığını biliyor muydunuz? Diş hekimleri fırça başlığınızı düzenli olarak değiştirmenizi tavsiye eder. Bu nedenle Philips Sonicare diş fırçaları BrushSync teknolojisine sahiptir. Ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve fırça başlığınızı yenisiyle değiştirmenin zamanı geldiğinde hatırlatmada bulunur.
Bu fırça başlığı tüm Philips Sonicare elektrikli diş fırçalarıyla uyumludur.**** Kolayca takıp çıkartarak zahmetsizce değiştirebilir ve temizleyebilirsiniz.
Ürünlerimizde fosil yakıt bazlı plastik kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo-bazlıdır.**
Tüm fırça başlıklarımız, alt yapısı bulunan tesisler tarafından geri dönüştürülebilen kağıt bazlı ambalajlarda sunulur.
