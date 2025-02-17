Manuel bir diş fırçasına kıyasla 20 kata kadar daha fazla plağı yok eder*

Herkes farklı temizlik yapar, bu yüzden tekniğiniz nasıl olursa olsun plağı temizlemek için bu fırça başlığını çok açılı kıllarla tasarladık. Hepsi Bir Arada fırça başlığımız, sınıfının en iyi temizliğini sunar ve ulaşılması zor bölgelerde bile manuel bir diş fırçasına göre 20 kata kadar daha fazla plak temizler.