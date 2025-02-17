  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

    • Daha sağlıklı diş etleri için fırça başlığı Daha sağlıklı diş etleri için fırça başlığı Daha sağlıklı diş etleri için fırça başlığı

      Philips Sonicare Premium Gum Care 2'li fırça başlıkları

      HX9052/88

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Daha sağlıklı diş etleri için fırça başlığı

      Philips Sonicare'in özel olarak formüle edilmiş diş eti sağlığı yedek fırça başlığıyla diş etlerinize ekstra bakım sağlayın. Olağanüstü bir günlük temizlik deneyimi yaşarken, sadece iki haftada farkı görün.

      Philips Sonicare Premium Gum Care 2'li fırça başlıkları

      Premium Gum Care
      Premium Gum Care

      2'li fırça başlıkları

      Daha sağlıklı diş etleri için fırça başlığı

      Yalnızca 2 haftada 7 kata kadar daha sağlıklı diş etleri*

      • 2 haftada 7 kat daha sağlıklı diş etleri*
      • 10 kat daha fazla plağı yok eder***
      • Yumuşak
      • 2'li paket
      İki haftada 7 kata kadar daha sağlıklı diş etleri*

      İki haftada 7 kata kadar daha sağlıklı diş etleri*

      Etkili diş eti bakımı için temizlik sırasında fırçayla diş eti arasında maksimum temas gerekir. Bu fırça başlığının içbükey fırça düzeni, dişlerinize odaklanırken bile diş eti çizginizin fırçalanmasını sağlar. Sonuç olarak diş etleriniz altı haftada 7 kata kadar daha sağlıklı olur.*

      Manuel bir diş fırçasına kıyasla 10 kata kadar daha fazla plağı yok eder***

      Manuel bir diş fırçasına kıyasla 10 kata kadar daha fazla plağı yok eder***

      Bu fırça başlığının özel olarak geliştirilmiş esnekliği, manuel bir diş fırçasına göre 10 kata kadar daha fazla plağı temizlemenize yardımcı olur.*** Yumuşak dokulu kauçuk başlık, daha fazla koruma ve daha derinlemesine temizlik için kıl hareketini geliştirir.

      Kanıtlanmış Sonicare teknolojisi

      Kanıtlanmış Sonicare teknolojisi

      Milyonlarca kişinin tercih ettiği temizliği deneyimleyin. Philips Sonicare diş fırçaları, dakikada 62.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde temizler ve dişlerinizi ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.

      Etkili ağız bakımı sağladığı kanıtlanmıştır

      Etkili ağız bakımı sağladığı kanıtlanmıştır

      Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları titizlikle tasarlanır ve klinik testlerden geçirilir. Böylece kalite, güvenlik ve performans açısından en yüksek standardı karşıladıklarından emin olabilirsiniz.

      BrushSync hatırlatmalarıyla daima en iyi fırçalama performansı

      BrushSync hatırlatmalarıyla daima en iyi fırçalama performansı

      Fırça başlıklarının etkisinin üç ay sonra azalmaya başladığını biliyor muydunuz? Diş hekimleri fırça başlığınızı düzenli olarak değiştirmenizi tavsiye eder. Bu nedenle Philips Sonicare diş fırçaları BrushSync teknolojisine sahiptir. Ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve fırça başlığınızı yenisiyle değiştirmenin zamanı geldiğinde hatırlatmada bulunur.

      Tüm Philips Sonicare takılıp çıkarılabilir diş fırçası gövdelerine uyar.

      Tüm Philips Sonicare takılıp çıkarılabilir diş fırçası gövdelerine uyar.

      Bu fırça başlığı tüm Philips Sonicare elektrikli diş fırçalarıyla uyumludur.**** Kolayca takıp çıkartarak zahmetsizce değiştirebilir ve temizleyebilirsiniz.

      %70 biyo-bazlı plastikten üretilmiştir**

      %70 biyo-bazlı plastikten üretilmiştir**

      Ürünlerimizde fosil yakıt bazlı plastik kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo-bazlıdır.**

      Kağıt bazlı geri dönüştürülebilir ambalaj

      Kağıt bazlı geri dönüştürülebilir ambalaj

      Tüm fırça başlıklarımız, alt yapısı bulunan tesisler tarafından geri dönüştürülebilen kağıt bazlı ambalajlarda sunulur.

      Teknik Özellikler

      • Tasarım ve kaplama

        Fırçanın yumuşaklık derecesi
        Yumuşak
        Renk
        Siyah
        Fırça başlığı değiştirme hatırlatması
        Mavi fırça kıllarının renginin solması
        Fırça başlığı malzemesi
        Yumuşak, esnek kauçuk başlık
        Boyut
        Standart
        Akıllı Fırça Başlığı Algılaması
        Evet

      • Uyumluluk

        Fırça başlığı sistemi
        Takılıp çıkarılabilir
        Şunun için uygun değildir:
        Philips One
        Uyumlu Diş Fırçaları
        Philips Sonicare

      • Dahil olan ürünler

        Fırça başlıkları
        2 G3 Premium Diş Eti Bakımı

      • Kalite ve performans

        Değiştirme
        Her 3 ayda bir
        Test edildi
        (optimum kullanım için)
        Üretildiği ülke:
        Almanya
        Avantaj
        • Diş eti sağlığı
        • Plak temizliği

      • manuel bir diş fırçasına kıyasla.
      • *kütle dengesi esasına dayalı olarak fırça başlığının plastiğine ayrılmıştır.
      • ***ulaşılması zor yerlerde.
      • ***Philips One fırça gövdeleriyle uyumlu değildir.

