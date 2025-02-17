HX9052/88
Daha sağlıklı diş etleri için fırça başlığı
Philips Sonicare'in özel olarak formüle edilmiş diş eti sağlığı yedek fırça başlığıyla diş etlerinize ekstra bakım sağlayın. Olağanüstü bir günlük temizlik deneyimi yaşarken, sadece iki haftada farkı görün.Tüm faydaları görün
Etkili diş eti bakımı için temizlik sırasında fırçayla diş eti arasında maksimum temas gerekir. Bu fırça başlığının içbükey fırça düzeni, dişlerinize odaklanırken bile diş eti çizginizin fırçalanmasını sağlar. Sonuç olarak diş etleriniz altı haftada 7 kata kadar daha sağlıklı olur.*
Bu fırça başlığının özel olarak geliştirilmiş esnekliği, manuel bir diş fırçasına göre 10 kata kadar daha fazla plağı temizlemenize yardımcı olur.*** Yumuşak dokulu kauçuk başlık, daha fazla koruma ve daha derinlemesine temizlik için kıl hareketini geliştirir.
Milyonlarca kişinin tercih ettiği temizliği deneyimleyin. Philips Sonicare diş fırçaları, dakikada 62.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde temizler ve dişlerinizi ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.
Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları titizlikle tasarlanır ve klinik testlerden geçirilir. Böylece kalite, güvenlik ve performans açısından en yüksek standardı karşıladıklarından emin olabilirsiniz.
Fırça başlıklarının etkisinin üç ay sonra azalmaya başladığını biliyor muydunuz? Diş hekimleri fırça başlığınızı düzenli olarak değiştirmenizi tavsiye eder. Bu nedenle Philips Sonicare diş fırçaları BrushSync teknolojisine sahiptir. Ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve fırça başlığınızı yenisiyle değiştirmenin zamanı geldiğinde hatırlatmada bulunur.
Bu fırça başlığı tüm Philips Sonicare elektrikli diş fırçalarıyla uyumludur.**** Kolayca takıp çıkartarak zahmetsizce değiştirebilir ve temizleyebilirsiniz.
Ürünlerimizde fosil yakıt bazlı plastik kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo-bazlıdır.**
Tüm fırça başlıklarımız, alt yapısı bulunan tesisler tarafından geri dönüştürülebilen kağıt bazlı ambalajlarda sunulur.
