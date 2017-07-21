HX9002/87
Günlük temizlik için fırça başlığı
Dişlerinizin arasındaki gizli plakları Philips Sonicare InterCare yedek fırça başlığıyla temizleyin. Her gün mükemmel bir temizlik için.Tüm faydaları görün
InterCare fırça başlığımız, diş aralarında ve ulaşılması zor noktalardaki plağı 3 kata kadar daha etkili temizlemeye yardımcı olan ekstra uzun kıllar kullanır.
Philips Sonicare diş fırçaları, dakikada 62.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde temizler ve dişlerinizi ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.
Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları titizlikle tasarlanır ve klinik testlerden geçirilir. Böylece kalite, güvenlik ve performans açısından en yüksek standardı karşıladıklarından emin olabilirsiniz.
Fırça başlıklarının etkisinin üç ay sonra azalmaya başladığını biliyor muydunuz? Diş hekimleri fırça başlığınızı düzenli olarak değiştirmenizi tavsiye eder. Bu nedenle Philips Sonicare diş fırçaları BrushSync teknolojisine sahiptir. Ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve fırça başlığınızı yenisiyle değiştirmenin zamanı geldiğinde hatırlatmada bulunur.
Bu fırça başlığı tüm Philips Sonicare elektrikli diş fırçalarıyla uyumludur.*** Kolayca takıp çıkartarak zahmetsizce değiştirebilir ve temizleyebilirsiniz.
Ürünlerimizde fosil yakıt bazlı plastik kullanımını azaltmak için çalışıyoruz. Bu nedenle bu fırça başlığında kullanılan plastiğin %70'i biyo-bazlıdır.*
Tüm fırça başlıklarımız, alt yapısı bulunan tesisler tarafından geri dönüştürülebilen kağıt bazlı ambalajlarda sunulur.
