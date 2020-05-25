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    • Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama. Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama. Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası

      HX6877/28

      Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

      Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin.

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      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası

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      ProtectiveClean 6100
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      ProtectiveClean 6100

      Sonic elektrikli diş fırçası

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      Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

      Yalnızca 1 haftada dişleri beyazlatır.

      • Dahili basınç sensörü
      • 3 mod, 3 yoğunluk
      • 2 x BrushSync özelliği
      • Seyahat çantası
      Dişleri yalnızca bir haftada beyazlatır

      Dişleri yalnızca bir haftada beyazlatır

      W2 Optimal Beyaz fırça başlığı ile yüzey lekelerini yok ederek daha beyaz bir gülümsemeye sahip olun. Merkezdeki sık temizleme kılları sayesinde dişleri yalnızca bir haftada beyazlattığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

      Üç mod, üç yoğunluk ayarı

      Üç mod, üç yoğunluk ayarı

      Üç mod ve üç yoğunluk seçeneğine sahip olan bu diş fırçası, diş fırçalama rutininizi özelleştirmenize imkan tanır. Temizlik modu üstün temizlik için standarttır. Beyazlatma modu ise yüzey lekelerini yok etmek için idealdir. Diş Eti Bakımı modu, diş etlerinize nazikçe masaj yapmanızı sağlayan düşük güçte, bir dakikalık ek fırçalama süresi sunar. Üç yoğunluk ayarı sayesinde fırçalama yoğunluğunu soldan sağa doğru "yüksek" ila "düşük" arasında değiştirebilirsiniz.

      Hassas bölgelerde, ortodontik ve dişle ilgili işlemler yapılmış noktalarda güvenli ve nazik uygulama

      Hassas bölgelerde, ortodontik ve dişle ilgili işlemler yapılmış noktalarda güvenli ve nazik uygulama

      Güvenli bir diş fırçalama deneyimi sunar: Sonic teknolojimiz diş telleri, dolgular, diş taçları ve diş kaplamalarıyla kullanıma uygundur. Ayrıca diş çürüklerini önlemeye ve diş sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olur.

      Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

      Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

      Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

      Çok sert bastırırsanız size haber verir

      Çok sert bastırırsanız size haber verir

      Çok sert fırçalamak dişlerinize ve diş etlerinize zarar verebilir. Philips Sonicare ProtectiveClean, bunu önlemek için hafif bir vuruş sesi çıkararak basıncı azaltmanızı hatırlatır.

      Akıllı diş fırçası sapı ile akıllı diş fırçası başlıkları arasında bağlantı sağlar

      Akıllı diş fırçası sapı ile akıllı diş fırçası başlıkları arasında bağlantı sağlar

      Akıllı diş fırçası başlığını ve akıllı sapı algılayan ve senkronize eden mikro çip özellikli bir teknolojidir. Akıllı sap ile akıllı diş fırçası başlığının güçlü kombinasyonu, Akıllı mod eşleştirme özelliği ve Akıllı değiştirme hatırlatıcıları sunar.

      Fırça başlıkları optimum modu ve yoğunluğu seçer

      Fırça başlıkları optimum modu ve yoğunluğu seçer

      Hangi modu ve yoğunluğu kullanmanız gerektiğine karar veremiyor musunuz? Daha fazla düşünmenize gerek yok. BrushSync mod eşleştirmesi, akıllı fırça sapına hangi fırça başlığını kullandığınızı haber verir. Yani örneğin bir diş eti bakımı fırça başlığını taktığınızda, diş fırçanız diş etleriniz için seçmesi gereken optimum modu ve yoğunluğu bilir. Yapmanız gereken tek şey, güç düğmesine basmaktır.

      Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

      Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

      Tüm fırça başlıkları zaman içinde aşınır. Ancak BrushSync teknolojimiz, bu fırça başladığını ne zamandan beri kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder. Başlığı değiştirme zamanı geldiğinde, sapın üzerinde yanan bir ışık ve kısa bir "bip" sesi ile size haber verir. Böylece diş fırçanızın her zaman iyi performans gösterdiğinden emin olursunuz.

      Detaylı fırçalama için sizi teşvik eder

      Detaylı fırçalama için sizi teşvik eder

      Zamanlayıcılı bir elektrikli diş fırçasına mı ihtiyacınız var? QuadPacer ağzınızın her bölgesini temizlemek için doğru süreyi ayırmanızı sağlarken Smartimer ise önerilen iki dakikalık fırçalama süresi dolduğunda haber verir.

      Seyahati kolaylaştırır

      Seyahati kolaylaştırır

      Kaliteli seyahat kabımız, diş fırçanızı hijyenik bir şekilde saklamanızı sağlar. Kompakt şarj tabanı ise hareket halindeyken şarj etmeye imkan tanır. Tek bir tam şarj ile iki haftalık normal kullanım mümkündür ancak daha uzun seyahatlerde şarj cihazı yardımınıza koşar.

      Teknik Özellikler

      • Güç

        Gerilim
        110-220 V

      • Teknik özellikler

        Çalışma süresi (doludan boşa)
        2 haftaya kadar
        Pil
        Şarj edilebilir
        Pil tipi
        Lityum İYON

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Beyazımsı Gümüş

      • Servis

        Garanti
        2 yıllık sınırlı garanti

      • Kullanım kolaylığı

        Şarj göstergesi
        Pil durumunu gösteren ışık
        Gövde uyumluluğu
        Kolay takılabilir fırça başlıkları
        Gövde
        İnce, ergonomik tasarım
        Fırçalama süresi
        2 haftaya kadar

      • Dahil olan ürünler

        Gövde
        1 ProtectiveClean
        Fırça başlıkları
        1 W2 Optimal Beyaz
        Seyahat kabı
        1
        Şarj cihazı
        1

      • Temizleme performansı

        Sağlık açısından faydalı
        • Diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirir
        • Diş çürüklerini azaltmaya yardımcı olur
        Hız
        Dakikada 62.000'e kadar fırça hareketi
        Zamanlayıcı
        Quadpacer ve SmarTimer
        Basınç geri bildirimi
        Kullanıcıyı uyaran gövde titreşimi

      • Modlar

        3 yoğunluk
        • Düşük
        • Orta
        • Yüksek
        Temizlik
        Olağanüstü günlük temizlik için
        Diş Eti Bakımı
        Diş etine nazikçe masaj yapar
        Beyaz
        Yüzey lekelerini yok eder

      • BrushSync Mod Eşleştirmesi

        C2 Optimal Plak Kontrol
        Temizlik modu ile eşleşir
        G2 Optimal Diş Eti Bakımı
        Diş Eti Bakımı modu işe eşleşir
        W2 Optimal Beyaz
        Beyazlatma modu ile eşleşir

      • Akıllı sensör teknolojisi

        BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı
        • Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman
        • değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin
        Basınç sensörü
        Dişler çok sert fırçalandığında uyarır
        BrushSync Teknolojisi
        • Akıllı gövde ile
        • akıllı fırça başlığı arasında bağlantı sağlar

      Badge-D2C

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