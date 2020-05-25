HX6877/28
Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.
Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin.Tüm faydaları görün
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Sonic elektrikli diş fırçası
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W2 Optimal Beyaz fırça başlığı ile yüzey lekelerini yok ederek daha beyaz bir gülümsemeye sahip olun. Merkezdeki sık temizleme kılları sayesinde dişleri yalnızca bir haftada beyazlattığı klinik olarak kanıtlanmıştır.
Üç mod ve üç yoğunluk seçeneğine sahip olan bu diş fırçası, diş fırçalama rutininizi özelleştirmenize imkan tanır. Temizlik modu üstün temizlik için standarttır. Beyazlatma modu ise yüzey lekelerini yok etmek için idealdir. Diş Eti Bakımı modu, diş etlerinize nazikçe masaj yapmanızı sağlayan düşük güçte, bir dakikalık ek fırçalama süresi sunar. Üç yoğunluk ayarı sayesinde fırçalama yoğunluğunu soldan sağa doğru "yüksek" ila "düşük" arasında değiştirebilirsiniz.
Güvenli bir diş fırçalama deneyimi sunar: Sonic teknolojimiz diş telleri, dolgular, diş taçları ve diş kaplamalarıyla kullanıma uygundur. Ayrıca diş çürüklerini önlemeye ve diş sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olur.
Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.
Çok sert fırçalamak dişlerinize ve diş etlerinize zarar verebilir. Philips Sonicare ProtectiveClean, bunu önlemek için hafif bir vuruş sesi çıkararak basıncı azaltmanızı hatırlatır.
Akıllı diş fırçası başlığını ve akıllı sapı algılayan ve senkronize eden mikro çip özellikli bir teknolojidir. Akıllı sap ile akıllı diş fırçası başlığının güçlü kombinasyonu, Akıllı mod eşleştirme özelliği ve Akıllı değiştirme hatırlatıcıları sunar.
Hangi modu ve yoğunluğu kullanmanız gerektiğine karar veremiyor musunuz? Daha fazla düşünmenize gerek yok. BrushSync mod eşleştirmesi, akıllı fırça sapına hangi fırça başlığını kullandığınızı haber verir. Yani örneğin bir diş eti bakımı fırça başlığını taktığınızda, diş fırçanız diş etleriniz için seçmesi gereken optimum modu ve yoğunluğu bilir. Yapmanız gereken tek şey, güç düğmesine basmaktır.
Tüm fırça başlıkları zaman içinde aşınır. Ancak BrushSync teknolojimiz, bu fırça başladığını ne zamandan beri kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder. Başlığı değiştirme zamanı geldiğinde, sapın üzerinde yanan bir ışık ve kısa bir "bip" sesi ile size haber verir. Böylece diş fırçanızın her zaman iyi performans gösterdiğinden emin olursunuz.
Zamanlayıcılı bir elektrikli diş fırçasına mı ihtiyacınız var? QuadPacer ağzınızın her bölgesini temizlemek için doğru süreyi ayırmanızı sağlarken Smartimer ise önerilen iki dakikalık fırçalama süresi dolduğunda haber verir.
Kaliteli seyahat kabımız, diş fırçanızı hijyenik bir şekilde saklamanızı sağlar. Kompakt şarj tabanı ise hareket halindeyken şarj etmeye imkan tanır. Tek bir tam şarj ile iki haftalık normal kullanım mümkündür ancak daha uzun seyahatlerde şarj cihazı yardımınıza koşar.
Güç
Teknik özellikler
Tasarım ve kaplama
Servis
Kullanım kolaylığı
Dahil olan ürünler
Temizleme performansı
Modlar
BrushSync Mod Eşleştirmesi
Akıllı sensör teknolojisi
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