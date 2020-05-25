HX6839/28
Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.
Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin.Tüm faydaları görün
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Sonic elektrikli diş fırçası
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W2 Optimal Beyaz fırça başlığı ile yüzey lekelerini yok ederek daha beyaz bir gülümsemeye sahip olun. Merkezdeki sık temizleme kılları sayesinde dişleri yalnızca bir haftada beyazlattığı klinik olarak kanıtlanmıştır.
Plağı yok etmek veya dişlerinizi iyice temizlemek mi istiyorsunuz? İhtiyaçlarınıza uygun özellikler sunuyoruz: Temizlik modu üstün temizlik sunar; Beyazlatma modu ise yüzey lekelerini yok etmek için idealdir.
Güvenli bir diş fırçalama deneyimi sunar: Sonic teknolojimiz diş telleri, dolgular, diş taçları ve diş kaplamalarıyla kullanıma uygundur. Ayrıca diş çürüklerini önlemeye ve diş sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olur.
Siz çok sert fırçaladığınızı fark etmeyebilirsiniz ancak basınç sensörlü elektrikli diş fırçanız bunu fark eder. Diş etlerinize çok fazla basınç uyguladığınızda, diş fırçası basıncı azaltmanızı hatırlatmak için bir vuruş sesi çıkarır.
Philips Sonicare 4500, akıllı diş fırçası başlığını ve akıllı sapı algılayan ve senkronize eden mikro çip özellikli bir teknolojiye sahiptir. Akıllı sap ile akıllı diş fırçası başlığının güçlü kombinasyonu, Akıllı değiştirme hatırlatıcıları sunar.
Tüm fırça başlıkları zaman içinde aşınır. Ancak BrushSync teknolojimiz, bu fırça başladığını ne zamandan beri kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder. Başlığı değiştirme zamanı geldiğinde, sapın üzerinde yanan bir ışık ve kısa bir "bip" sesi ile size haber verir. Böylece diş fırçanızın her zaman iyi performans gösterdiğinden emin olursunuz.
Zamanlayıcılı bir elektrikli diş fırçasına mı ihtiyacınız var? QuadPacer ağzınızın her bölgesini temizlemek için doğru süreyi ayırmanızı sağlarken Smartimer ise önerilen iki dakikalık fırçalama süresi dolduğunda haber verir.
Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.
Yeniliklere alışmak her zaman çabuk olmayabilir. Bu yüzden kolay başlangıç programımız, yeni Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.
Kaliteli seyahat kabımız, diş fırçanızı hijyenik bir şekilde saklamanızı sağlar. Kompakt şarj tabanı ise hareket halindeyken şarj etmeye imkan tanır. Tek bir tam şarj ile iki haftalık normal kullanım mümkündür ancak daha uzun seyahatlerde şarj cihazı yardımınıza koşar.
Güç
Teknik özellikler
Tasarım ve kaplama
Servis
Kullanım kolaylığı
Dahil olan ürünler
Temizleme performansı
Modlar
Akıllı sensör teknolojisi
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