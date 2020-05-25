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    • Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama. Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama. Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Sonic elektrikli diş fırçası

      HX6839/28

      Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

      Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin.

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      Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Sonic elektrikli diş fırçası

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      Bu ürün
      ProtectiveClean 4500
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      ProtectiveClean 4500

      Sonic elektrikli diş fırçası

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      Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

      Yalnızca 1 haftada dişleri beyazlatır.

      • Dahili basınç sensörü
      • 2 temizleme modu
      • 1 x BrushSync özelliği
      • Seyahat çantası
      Dişleri yalnızca bir haftada beyazlatır

      Dişleri yalnızca bir haftada beyazlatır

      W2 Optimal Beyaz fırça başlığı ile yüzey lekelerini yok ederek daha beyaz bir gülümsemeye sahip olun. Merkezdeki sık temizleme kılları sayesinde dişleri yalnızca bir haftada beyazlattığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

      Temizlik ve beyazlatma modu

      Temizlik ve beyazlatma modu

      Plağı yok etmek veya dişlerinizi iyice temizlemek mi istiyorsunuz? İhtiyaçlarınıza uygun özellikler sunuyoruz: Temizlik modu üstün temizlik sunar; Beyazlatma modu ise yüzey lekelerini yok etmek için idealdir.

      Hassas bölgelerde, ortodontik ve dişle ilgili işlemler yapılmış noktalarda güvenli ve nazik uygulama

      Hassas bölgelerde, ortodontik ve dişle ilgili işlemler yapılmış noktalarda güvenli ve nazik uygulama

      Güvenli bir diş fırçalama deneyimi sunar: Sonic teknolojimiz diş telleri, dolgular, diş taçları ve diş kaplamalarıyla kullanıma uygundur. Ayrıca diş çürüklerini önlemeye ve diş sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olur.

      Çok sert bastırdığınızda size haber verir

      Çok sert bastırdığınızda size haber verir

      Siz çok sert fırçaladığınızı fark etmeyebilirsiniz ancak basınç sensörlü elektrikli diş fırçanız bunu fark eder. Diş etlerinize çok fazla basınç uyguladığınızda, diş fırçası basıncı azaltmanızı hatırlatmak için bir vuruş sesi çıkarır.

      Akıllı diş fırçası sapı ile akıllı diş fırçası başlıkları arasında bağlantı sağlar

      Akıllı diş fırçası sapı ile akıllı diş fırçası başlıkları arasında bağlantı sağlar

      Philips Sonicare 4500, akıllı diş fırçası başlığını ve akıllı sapı algılayan ve senkronize eden mikro çip özellikli bir teknolojiye sahiptir. Akıllı sap ile akıllı diş fırçası başlığının güçlü kombinasyonu, Akıllı değiştirme hatırlatıcıları sunar.

      Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

      Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

      Tüm fırça başlıkları zaman içinde aşınır. Ancak BrushSync teknolojimiz, bu fırça başladığını ne zamandan beri kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder. Başlığı değiştirme zamanı geldiğinde, sapın üzerinde yanan bir ışık ve kısa bir "bip" sesi ile size haber verir. Böylece diş fırçanızın her zaman iyi performans gösterdiğinden emin olursunuz.

      Detaylı fırçalama için sizi teşvik eder

      Detaylı fırçalama için sizi teşvik eder

      Zamanlayıcılı bir elektrikli diş fırçasına mı ihtiyacınız var? QuadPacer ağzınızın her bölgesini temizlemek için doğru süreyi ayırmanızı sağlarken Smartimer ise önerilen iki dakikalık fırçalama süresi dolduğunda haber verir.

      Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

      Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

      Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

      Yeni diş fırçanıza alışmak için harika bir yoldur

      Yeni diş fırçanıza alışmak için harika bir yoldur

      Yeniliklere alışmak her zaman çabuk olmayabilir. Bu yüzden kolay başlangıç programımız, yeni Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.

      Seyahati kolaylaştırır

      Seyahati kolaylaştırır

      Kaliteli seyahat kabımız, diş fırçanızı hijyenik bir şekilde saklamanızı sağlar. Kompakt şarj tabanı ise hareket halindeyken şarj etmeye imkan tanır. Tek bir tam şarj ile iki haftalık normal kullanım mümkündür ancak daha uzun seyahatlerde şarj cihazı yardımınıza koşar.

      Teknik Özellikler

      • Güç

        Gerilim
        110-220 V

      • Teknik özellikler

        Çalışma süresi (doludan boşa)
        2 haftaya kadar
        Pil
        Şarj edilebilir
        Pil tipi
        Lityum İYON

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Beyaz ve Açık Mavi

      • Servis

        Garanti
        2 yıllık sınırlı garanti

      • Kullanım kolaylığı

        Gövde
        İnce, ergonomik tasarım
        Şarj göstergesi
        Pil durumunu gösteren ışık
        Gövde uyumluluğu
        Kolay takılabilir fırça başlıkları
        Fırçalama süresi
        2 haftaya kadar
        Değiştirme hatırlatıcısı
        • Daima en iyi sonuçları sağlamak için
        • hatırlatıcı simgesi yanar

      • Dahil olan ürünler

        Gövde
        1 ProtectiveClean
        Fırça başlıkları
        1 W2 Optimal Beyaz
        Seyahat kabı
        1
        Şarj cihazı
        1

      • Temizleme performansı

        Sağlık açısından faydalı
        Diş çürüklerini azaltmaya yardımcı olur
        Zamanlayıcı
        Quadpacer ve SmarTimer
        Hız
        Dakikada 62.000'e kadar fırça hareketi
        Dişleri beyazlatır
        1 haftada dişleri beyazlatır
        Basınç geri bildirimi
        Kullanıcıyı uyaran gövde titreşimi

      • Modlar

        Temizlik
        Olağanüstü günlük temizlik için
        Beyaz
        Yüzey lekelerini yok eder

      • Akıllı sensör teknolojisi

        Basınç sensörü
        Dişler çok sert fırçalandığında uyarır
        BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı
        • Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman
        • değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

      Badge-D2C

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