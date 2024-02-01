Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun
Sağlıklı dişler ve diş etleri için günlük temizlik ve bakım
5 kata kadar daha fazla plağı nazikçe giderir*
5 kat daha fazla plağı nazikçe giderir
Basınç Sensörü
3 yoğunluk
Kolay Başlangıç
Akıllı Zamanlayıcı ve 30 Saniyede Bir Yer Değiştirme Uyarısı
Sonicare Fluid Action
Philips Sonicare diş fırçaları, 31.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde giderir ve aynı zamanda diş ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action teknolojisi, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.
Şarjlı diş fırçası ile fırçalamaya kolay geçiş
Sonicare kolay başlangıç programı, şarjlı diş fırçalarını yeni kullanmaya başlayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu program, ilk 14 temizlik sırasında fırçalama gücünde kademeli ve hafif bir artış seçeneği sunar.
Rehberli fırçalama seansı
Sonicare'in akıllı zamanlıyıcılarıyla fırçalama sürenizi en iyi şekilde değerlendirin. Her 30 saniyede bir gelen uyarı, sizi yeni bir bölgeye geçmeniz için yönlendirir. 2 dakika sonunda ise akıllı zamanlayıcı, fırçalama seansınızın tamamlandığını belirtir.
14 günlük pil ömrü
Tek bir tam şarjla 14 güne kadar fırçalama deneyimi elde edin. Fırçalama rutininizi kolaylıkta bir üst seviyeye taşıyın.
Teknik Özellikler
Yoğunluklar
Yüksek
Daha iyi temizlik için
Düşük
Hassas dişler ve diş etleri için
Yoğunluklar
Orta
Günlük temizlik için
Güç
Gerilim
100-240 V
Teknik özellikler
Çalışma süresi (doludan boşa)
14 gün
Pil
Şarj edilebilir
Enerji Tüketimi
Ekransız bekleme <0,5 W (1 dakika içinde otomatik olarak ulaşılır)
