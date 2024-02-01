HX4033/32
Sağlıklı dişler ve diş etleri için günlük temizlik ve bakım
Philips Sonicare 3000 Serisi ile elektrikli diş fırçalamaya kolaylıkla geçin. Manuel diş fırçasına kıyasla 5 kata kadar daha fazla plak temizleme özelliğinin keyfini çıkarınTüm faydaları görün
Bu elektrikli diş fırçası, W fırça başlığımızla birlikte gelir. Yoğun fırça kıllarıyla 5 kata kadar daha fazla plak temizliği* sağlar ve tüm ağzınıza ferahlatıcı bir temizlik uygular.
Philips Sonicare diş fırçaları, 31.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde giderir ve aynı zamanda diş ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action teknolojisi, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.
Dişlerimizi istemeden çok sert fırçalayabiliyoruz. Bu nedenle bu Philips Sonicare diş fırçasında aşırı basıncı algılayan dokunsal geri bildirimli, akıllı bir optik sensör bulunur. Çok sert fırçaladığınız takdirde diş etlerinizin korunmasına yardımcı olmak amacıyla basıncı hafifletmek için hafif titreşimlerle sizi bilgilendirir.
3 farklı yoğunluk ayarıyla temizliğin keyfini çıkarın. Yüksek, Orta ve Düşük ayar arasından seçim yapın. İster daha güçlü ister daha hassas bir temizliği seçin.
Sonicare kolay başlangıç programı, şarjlı diş fırçalarını yeni kullanmaya başlayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu program, ilk 14 temizlik sırasında fırçalama gücünde kademeli ve hafif bir artış seçeneği sunar.
Sonicare'in akıllı zamanlıyıcılarıyla fırçalama sürenizi en iyi şekilde değerlendirin. Her 30 saniyede bir gelen uyarı, sizi yeni bir bölgeye geçmeniz için yönlendirir. 2 dakika sonunda ise akıllı zamanlayıcı, fırçalama seansınızın tamamlandığını belirtir.
Tek bir tam şarjla 14 güne kadar fırçalama deneyimi elde edin. Fırçalama rutininizi kolaylıkta bir üst seviyeye taşıyın.
