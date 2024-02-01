  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • Sağlıklı dişler ve diş etleri için günlük temizlik ve bakım Sağlıklı dişler ve diş etleri için günlük temizlik ve bakım Sağlıklı dişler ve diş etleri için günlük temizlik ve bakım

      Philips Sonicare 2100 Şarj edilebilir diş fırçası

      HX4022/03

      Sağlıklı dişler ve diş etleri için günlük temizlik ve bakım

      Philips Sonicare 2000 Serisi ile elektrikli diş fırçalamaya kolaylıkla geçin. Manuel diş fırçasına kıyasla 3 kata kadar daha fazla plak temizleme özelliğinin keyfini çıkarın

      Philips Sonicare 2100 Şarj edilebilir diş fırçası

      Sağlıklı dişler ve diş etleri için günlük temizlik ve bakım

      3 kata kadar daha fazla plağı nazikçe giderir*

      • 3 kat daha fazla plağı nazikçe giderir
      • 2 yoğunluk
      • Kolay Başlangıç
      • Akıllı Zamanlayıcı ve 30 Saniyede Bir Yer Değiştirme Uyarısı
      • 14 günlük pil ömrü
      Bu şarjlı diş fırçası, InterCare fırça başlığıyla birlikte gelir. InterCare başlığın ekstra uzun fırça kılları, dişler arasında ve ulaşılması zor noktalarda daha fazla plağı yok etmeye yardımcı olur.

      Sonicare Fluid Action

      Philips Sonicare diş fırçaları, 31.000 fırça hareketiyle plakları nazik olduğu kadar etkili bir şekilde giderir ve aynı zamanda diş ve diş etlerinizi korur. Sonicare Fluid Action teknolojisi, diş aralarının derinliklerine ve diş etleri boyunca sıvı yönlendirerek fırça kıllarını destekler.

      İdeal temizlik deneyiminizi seçin

      2 farklı yoğunluk ayarıyla temizliğin keyfini çıkarın. Orta ve Düşük ayar arasından seçim yapın. İster daha güçlü ister daha hassas bir temizliği seçin.

      Şarjlı diş fırçası ile fırçalamaya kolay geçiş

      Sonicare kolay başlangıç programı, şarjlı diş fırçalarını yeni kullanmaya başlayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu program, ilk 14 temizlik sırasında fırçalama gücünde kademeli ve hafif bir artış seçeneği sunar.

      Rehberli fırçalama seansı

      Sonicare'in akıllı zamanlıyıcılarıyla fırçalama sürenizi en iyi şekilde değerlendirin. Her 30 saniyede bir gelen uyarı, sizi yeni bir bölgeye geçmeniz için yönlendirir. 2 dakika sonunda ise akıllı zamanlayıcı, fırçalama seansınızın tamamlandığını belirtir.

      14 günlük pil ömrü

      Tek bir tam şarjla 14 güne kadar fırçalama deneyimi elde edin. Fırçalama rutininizi kolaylıkta bir üst seviyeye taşıyın.

      Teknik Özellikler

      • Yoğunluklar

        Düşük
        Hassas dişler ve diş etleri için

      • Yoğunluklar

        Orta
        Günlük temizlik için

      • Güç

        Gerilim
        100-240 V

      • Teknik özellikler

        Pil
        Şarj edilebilir
        Çalışma süresi (doludan boşa)
        14 gün
        Pil tipi
        Lityum İYON
        Enerji Tüketimi
        Ekransız bekleme <0,5 W (1 dakika içinde otomatik olarak ulaşılır)

      • Tasarım ve kaplama

        Renk
        Açık pembe

      • Servis

        Garanti
        2 yıllık sınırlı garanti

      • Kullanım kolaylığı

        Gövde
        İnce, ergonomik tasarım
        Şarj göstergesi
        Işıklı simge, pil ömrünü belirtir
        Gövde uyumluluğu
        Kolay takılabilir fırça başlıkları
        Zamanlayıcı
        SmarTimer ve QuadPacer

      • Dahil olan ürünler

        Gövde
        1 2100 şarj edilebilir diş fırçası
        Fırça başlığı
        2 InterCare
        Şarj cihazı
        1

      • Temizleme performansı

        Plak temizliği
        3 kata kadar daha fazla plağı yok eder*

      • Modlar

        Temizlik
        Olağanüstü günlük temizlik için

