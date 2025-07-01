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Sensiflex HX2012 Fırça başlıkları
Üretimden kaldırıldı
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HX2012
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Tümü (3)
Diş fırçamın gövdesi ile fırça başlığı arasında neden boşluk var?
Philips Sonicare Diş Fırçamı duşta kullanabilir miyim?
Sonicare diş fırçamı nasıl kullanmalıyım?
Sonicare diş fırçamın fırça başlığı düşüyor