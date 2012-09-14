360Sound, odaları tüm açılardan sesle doldurur

Geleneksel 5.1 ev sinemasından çok farklı olan 360Sound, her bir uydu hoparlörde üç sürücüyle benzersiz bir tasarıma sahiptir. Bu sürücülerin biri önde ve ikisi yan tarafta olup, size sarmalayacak yoğunlukta ses çıkışı sağlayan bir açıya sahiptirler. Çift kutup ilkesine ek olarak Philips, sarmalayan ses etkisini daha da artıran kendisine ait bir algoritma da kullanmaktadır. Yumuşak dome tweeter'lar, Neodimyum mıknatıslar ve D Sınıfı dijital amplifikatörler gibi özel akustik bileşenlere sahip olan 360Sound, her açıdan benzersiz ses çıkışı sağlayarak size evde gerçek sinema deneyimi yaşatır.