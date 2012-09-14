2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Her açıdan surround ses, aynı sinema gibi
Katılımcıların %70'inden fazlası Philips 360Sound'u tercih ediyor. 360Sound hoparlörlerde ses sürücüleri hoparlörün önünde ve yanlarında bulunur; böylece surround ses odanıza dengeli bir biçimde dağılarak sinema hissini yaratır.
Blu-ray 3D oynatma
Geleneksel 5.1 ev sinemasından çok farklı olan 360Sound, her bir uydu hoparlörde üç sürücüyle benzersiz bir tasarıma sahiptir. Bu sürücülerin biri önde ve ikisi yan tarafta olup, size sarmalayacak yoğunlukta ses çıkışı sağlayan bir açıya sahiptirler. Çift kutup ilkesine ek olarak Philips, sarmalayan ses etkisini daha da artıran kendisine ait bir algoritma da kullanmaktadır. Yumuşak dome tweeter'lar, Neodimyum mıknatıslar ve D Sınıfı dijital amplifikatörler gibi özel akustik bileşenlere sahip olan 360Sound, her açıdan benzersiz ses çıkışı sağlayarak size evde gerçek sinema deneyimi yaşatır.
Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.
Net TV sayesinde çok sayıda çevrimiçi servis deneyimini yaşayın. İstediğiniz zaman, doğrudan TV'nizde filmlerin, fotoğrafların, eğlendirici bilgilerin ve diğer çevrimiçi içeriğin keyfini çıkarın. Ev sinema sisteminizi Ethernet bağlantısı ile doğrudan ev ağınıza bağlayın ve uzaktan kumanda ile gezinerek izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar. Ayrıca, DLNA onaylı PC ağı ile, uzaktan kumandayı kullanarak bilgisayarınızdaki videoları izleyebilir veya fotoğraflara erişebilirsiniz.
Ödüller
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Taşkan
14/09/2012
Türkiye
Mükemmel
Ben bu ürünü Philips 46PFL9705 Tv için satın aldım. Arka iki kolon için ufak bir aparat alarak kablosuza çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda cihaz üzerinden internete girebiliyor ve hatta iphone bağlıyabiliyorsunuz. Codec olarak neredeyse tüm formatları destekliyor. Görünümüde çok şık. Ve tam olarak Gerçek 5+1 destekliyor. Kullanılan malzemede çok kaliteli.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS9520 5.1 Home theater için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HTS9520 5.1 Home theater için yapılmıştır
Almanya'da Kasım 2010'da, Synovate tarafından önde gelen bir rakip firma ile karşılaştırılarak yapılan tüketici ses testlerini temel almaktadır. Veriler dosyada bulunmaktadır.