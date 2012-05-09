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Üretimden kaldırıldı

Immersive SoundEv sineması

HTS3510/12

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sesin tutkusu

Sinemanın gücünü evinize getirin! Bas borularına sahip güçlü hoparlörler ve yüksek çözünürlüklü HDMI 1080p geliştirme ile evde eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarın

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Derin baslarla güçlü sinema benzeri ses

Sesin tutkusu

  • HDMI 1080p

Mükemmel ses için bas borularına sahip olan güçlü hoparlörler

Mükemmel ses için bas borularına sahip olan güçlü hoparlörler

DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

DolbyDigital ve ProLogic II surround ses

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, ses bilgisinin altı kanalını da işleyerek harici dekoder kullanma gereğini ortadan kaldırır ve surround ses, şaşırtıcı doğallıkta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

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Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

09/05/2012

Türkiye

Türkiye

ses sistemi

çok güzel, tasarımı hoş ve sade, fakat işlemcisi biraz daha hızlı olabilirdi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS3510 5.1 Home theater için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HTS3510 5.1 Home theater için yapılmıştır

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