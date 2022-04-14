Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
NIVEA NIVEA FOR MEN tıraş makinesi
Üretimden kaldırıldı
Destek
HS8440/23
Mağazaya git
Ürününüzü kaydettirin
Satın aldıktan sonra 90 gün içinde ürününüzü kaydedin ve uzatılmış garantinizi alın (koşullar geçerli olabilir).
Kullanıcı kılavuzu
Tümü (4)
Philips Tıraş Makinemin pilini değiştirebilir miyim?
Hangi yedek tıraş başlıkları tıraş makinemle uyumludur?
Philips tıraş makinemden en iyi sonucu nasıl alabilirim?
Tıraş makinemi her tıraştan sonra şarj edebilir miyim?
Philips Tıraş Makinem su sızdırıyor