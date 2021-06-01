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  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
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  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
  • Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

Üretimden kaldırıldı

NIVEANIVEA FOR MEN tıraş makinesi

HS8440/23

4.3
| (32) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor
Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt
Philips elektrikli tıraş makinesi yakın tıraş için yüz şeklinize uyum sağlar. Mükemmel tıraşa yardımcı olan yakalayıp kaldırma özellikli halkalar bulunur. Yeni tıraş kremi cildinizi tahrişe karşı korur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Tıraş sırasında cildi nemlendirir

Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

  • hassas düzeltici

Tıraş sırasında cildinizi nemlendirir

Tıraş sırasında cildinizi nemlendirir

NIVEA FOR MEN tıraş kremi, tıraş başlıkları yoluyla doğrudan cildinize dağıtılarak tıraş sırasında cildinizi nemlendirir. Tıraş kreminde, cildinizi tahrişe karşı koruyan Natural Microtec bulunmaktadır

Yüz şeklinize uyum sağlar

Yüz şeklinize uyum sağlar

Erişilmesi zor alanlarda bile yakın tıraş için, yüz şeklinize uyum sağlar

Mükemmel tıraş için Germe ve Kaldırma hareketi

Mükemmel tıraş için Germe ve Kaldırma hareketi

Tıraş başlıklarında, mükemmel tıraşa yardımcı olan, germe ve kaldırma özellikli benzersiz halkalar bulunmaktadır

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

32

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

01/06/2021

Türkiye

Türkiye

11 YILDIR KULLANIYORUM MÜKEMMEL BİR ÜRÜN

11 YILDIR SORUNSUZ KULLANIYORUM YEDEK PARÇALARI BİRAZ PAHALI

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır

17/12/2013

Türkiye

Türkiye

Traş olmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı

Ürünü iki yıldır kullanıyorum son derece memnunum ıslak kuru kullanımı özelliği yanında kusursus bir traş sağlıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS8440 NIVEA FOR MEN tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS8440 NIVEA FOR MEN tıraş makinesi için yapılmıştır

16/12/2013

Türkiye

Türkiye

süper cihaz

harikalar yaratıyor traş ederken yüze masajda yapıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları