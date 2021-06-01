2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
hassas düzeltici
NIVEA FOR MEN tıraş kremi, tıraş başlıkları yoluyla doğrudan cildinize dağıtılarak tıraş sırasında cildinizi nemlendirir. Tıraş kreminde, cildinizi tahrişe karşı koruyan Natural Microtec bulunmaktadır
Erişilmesi zor alanlarda bile yakın tıraş için, yüz şeklinize uyum sağlar
Tıraş başlıklarında, mükemmel tıraşa yardımcı olan, germe ve kaldırma özellikli benzersiz halkalar bulunmaktadır
4.3
5 üzerinden
32
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
KARAAY
01/06/2021
Türkiye
11 YILDIR KULLANIYORUM MÜKEMMEL BİR ÜRÜN
11 YILDIR SORUNSUZ KULLANIYORUM YEDEK PARÇALARI BİRAZ PAHALI
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır
Sabriktr
17/12/2013
Türkiye
Traş olmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı
Ürünü iki yıldır kullanıyorum son derece memnunum ıslak kuru kullanımı özelliği yanında kusursus bir traş sağlıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS8440 NIVEA FOR MEN tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS8440 NIVEA FOR MEN tıraş makinesi için yapılmıştır
türküm
16/12/2013
Türkiye
süper cihaz
harikalar yaratıyor traş ederken yüze masajda yapıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver için yapılmıştır