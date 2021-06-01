Philips NIVEA NIVEA FOR MEN tıraş makinesi HS8440/23 hassas düzeltici kullanıyorum. Bundan önceki traş makinem de Philips kuru sistem traş makinesiydi. Islak ve traş kremi ile birlikte kullanılabilir diye bu makineyi aldım. Ancak kremli olarak kullanırken bıçakların ağzı kremli sakalla dolduğu için kesmesi ve bıçakları temizlemesi zorlaşıyor. Bu işi her gün traş olanlara tavsiye ederim. Ben 2-3 veya daha fazla günde bir traş olduğum için kuru traş oluyorum, bu defa da traş olurken sakal kırıntısı dökülüyor. Lavaboda traş olmak gerekiyor. Kuru traş olunca cilt yanması veya tahriş oluşmuyor, temizliği kolay oluyor, suyun altına tutunca kolayca temizleniyor. Kremliyken bıçakları sökmek ve yıkamak gerekiyor. Her şeye rağmen; +sıyla, -siyle her zaman Philips