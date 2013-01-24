Pürüzsüz tıraş, sağlıklı cilt

Philips elektrikli tıraş makinesi yakın tıraş için yüz şeklinize uyum sağlar. Mükemmel tıraşa yardımcı olan yakalayıp kaldırma özellikli halkalar bulunur. Yeni tıraş kremi cildinizi tahrişe karşı korur. Tüm faydaları görün