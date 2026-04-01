  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

      7000 Serisi Aksesuarlı Mutfak Makinesi

      HR7962/21

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      İlk denemeden itibaren mükemmel fırın ürünleri

      Fırın ürünlerinizi bir üst seviyeye taşıyın ve sadece 3 dakikada* mükemmel hamur hazırlayın. Ekmekten pastaların yanı sıra soslar, çorbalar ve diğer ev yapımı yemeklere kadar, HomeID uygulamasını kullanarak her tarifte size rehberlik etsin. Blender ve Kıyma Makinesi aksesuarları dahildir.

      Tüm faydaları görün

      7000 Serisi Aksesuarlı Mutfak Makinesi

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Standlı Mikser

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      7000 Serisi
      - {discount-value}

      7000 Serisi

      Aksesuarlı Mutfak Makinesi

      toplam

      recurring payment

      İlk denemeden itibaren mükemmel fırın ürünleri

      Sadece 3 dakikada* mükemmel hamur hazırlayın

      • Hamur kancası, çırpıcı ve tel çırpıcı
      • 5,5 L Kase
      • Güçlü 1000 W motor
      • Blender aksesuarı dahildir
      • Kıyma makinesi aksesuarı dahildir
      Uzman seviyesinde fırıncılık için ProKnead Teknolojisi

      Hamuru aynı anda bastırıp gererek el hareketini taklit eden benzersiz bir teknoloji sayesinde, sadece 3 dakikada* mükemmel, zahmetsiz ve elastik hamur elde edebilirsiniz.

      Adım adım rehberlik için HomeID Uygulaması

      HomeID Uygulamasını Philips Mutfak Makinesi ile birlikte kullanarak hangi ayarları kullanacağınızı tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Bir tarif seçin ve uygulama, garantili mükemmel sonuçlar için baştan sona size rehberlik edecektir.

      1,5 L Cam blender aparatı

      ProBlend Teknolojisine sahip Blender'ımız sayesinde fırın ürünlerinizi çorbalar ve soslarla veya hatta mükemmel kıvamlı bir smoothie ile tamamlayın.

      Et kıyma aparatı

      Paslanmaz çelik bıçakları ve güçlü motoruyla Et Kıyma Makinemiz, köfte kebabı, sosis veya köfte yaparken hızlı sonuçlar sağlar (1 kg et 2 dakikadan kısa sürede** kıyılır)

      Otomatik kapanma özellikli LED Akıllı Zamanlayıcı

      Akıllı zamanlayıcıyı ayarlayın, malzemelerinizi ekleyin ve Mutfak Makinesi'nin zor işi sizin için yapmasına izin verin. İstediğiniz karıştırma sonuçlarını elde ederken diğer adımlara odaklanın. Cihaz, ayarlanan sürenin sonunda otomatik olarak kapanır.

      Otomatik Kase Aydınlatması

      Otomatik kase aydınlatması, karıştırma işlemi sırasında kase içindeki malzemeleri aydınlatarak renk ve dokuyu net bir şekilde görmenizi sağlar.

      Dağınıklık yaratmayan pişirme için sıçrama koruyucu

      Sıçrama koruyucu aksesuarı ile tezgahınızı temiz tutun. Hiçbir malzemenin kaseden çıkmamasını sağlar ve dökmeyi kolaylaştırır.

      Mükemmel Uyumlu Karıştırma kesintisiz bir deneyim sunar

      Mükemmel uyumlu karıştırma sayesinde, kasenin tüm kenarlarını sıyırarak tüm malzemelerinizi derinlemesine karıştırın.

      8 farklı hız ayarı tam kontrol sağlar

      Hızlı veya yavaş, tüm karıştırma ve yoğurma ihtiyaçlarınızı karşılamak için.

      Sağlam Metal Taban

      Metal taban, en zorlu malzemeleri karıştırırken bile tam stabilite sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

      Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar temizliği kolaylaştırır

      Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar, her kullanımdan sonra zahmetsiz bir temizlik sağlar.

      Motor Termal Koruma

      Özel Motor Termal Koruma (MTP) sensörü sayesinde sık kullanımdan kaynaklanan motor aşırı ısınmasını önleyen, uzun ömürlü bir Mutfak Makinesi.

      Güçlü 1000 W motor

      Ağır hamurlarla bile mükemmel yoğurma sonuçları için.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Birincil Malzeme
        Plastik
        İkincil Malzeme
        Metal
        Önceden programlanmış ayarlar
        Hayır
        İşlevler
        Yoğurma, çırpma, karıştırma
        Ürün Tipi
        Mutfak Makinesi
        Porsiyon sayısı
        6
        Kaymaz ayak
        Evet
        Arayüz
        Döner Düğme
        Kablo uzunluğu
        1 m
        Kablo Saklama
        Hayır
        Zamanlayıcı
        Evet
        Teknoloji
        ProKnead Teknolojisi
        Entegre açma/kapama düğmesi
        Evet
        Güç ışığı
        Evet
        Makinede yıkanabilir parçalar
        Evet
        Hazne malzemesi
        Paslanmaz Çelik
        Bıçak Malzemesi
        alüminyum alaşım
        Dakikadaki devir (RPM)
        22500
        BPA içermez
        Evet
        Darbe işlevi
        Evet
        Çıkarılabilir bıçaklar
        Evet
        Buz kırma özelliği
        Hayır
        Sıcak malzemeleri karıştırma özelliği
        Hayır
        Tarif kitabı
        Hayır
        Gürültü seviyesi (standart)
        Lc = 87 dB (A)
        Garanti
        2 Yıl

      • Teknik Özellikler

        Güç
        1000
        Gerilim
        230
        Frekans
        50
        Paketteki ürün sayısı
        1
        Pilli Ürün
        Hayır

      • Uyumluluk

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
        çırpıcı, hamur kancası
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 2
        Tel çırpıcı, Blender Sürahisi
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 3
        Kase kapağı, Et Kıyma Makinesi
        İlgili Aksesuarlar 1
        Kullanım Kılavuzu
        İlgili Aksesuarlar 2
        Broşür

      • Güvenlik özelliği

        Güvenlik sertifikası
        Evet
        Otomatik kapanma
        Evet
        Sıcaklık göstergesi
        Hayır
        Otomatik bıçak durdurma
        Evet
        Çocuk kilidi
        Hayır

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        24,1
        Ürün Genişliği
        43,8
        Ürün Yüksekliği
        34,5
        Ürün Ağırlığı
        6,72
        Paket Uzunluğu
        42,8
        Paket Genişliği
        48
        Paket Yüksekliği
        40
        Paket Ağırlığı
        12,42

      • Dayanıklılık

        Çanta
        > %90 geri dönüşümlü malzeme

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      • 300 g çok amaçlı un, 14 g tereyağı (oda sıcaklığında), 5 g instant maya, 160 ml su (37°F) kullanılarak test edilmiştir, 3 dakika boyunca hız 3'te yoğurulmuştur.
      • *Mutfak Makinesi'nin maksimum hızında 1 kg sığır eti ile test edilmiştir
      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.