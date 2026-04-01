Fırın ürünlerinizi bir üst seviyeye taşıyın ve sadece 3 dakikada* mükemmel hamur hazırlayın. Ekmekten pastaların yanı sıra soslar, çorbalar ve diğer ev yapımı yemeklere kadar, HomeID uygulamasını kullanarak her tarifte size rehberlik etsin. Blender ve Kıyma Makinesi aksesuarları dahildir.
İlk denemeden itibaren mükemmel fırın ürünleri
Sadece 3 dakikada* mükemmel hamur hazırlayın
Hamur kancası, çırpıcı ve tel çırpıcı
5,5 L Kase
Güçlü 1000 W motor
Blender aksesuarı dahildir
Kıyma makinesi aksesuarı dahildir
Uzman seviyesinde fırıncılık için ProKnead Teknolojisi
Hamuru aynı anda bastırıp gererek el hareketini taklit eden benzersiz bir teknoloji sayesinde, sadece 3 dakikada* mükemmel, zahmetsiz ve elastik hamur elde edebilirsiniz.
Adım adım rehberlik için HomeID Uygulaması
HomeID Uygulamasını Philips Mutfak Makinesi ile birlikte kullanarak hangi ayarları kullanacağınızı tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Bir tarif seçin ve uygulama, garantili mükemmel sonuçlar için baştan sona size rehberlik edecektir.
1,5 L Cam blender aparatı
ProBlend Teknolojisine sahip Blender'ımız sayesinde fırın ürünlerinizi çorbalar ve soslarla veya hatta mükemmel kıvamlı bir smoothie ile tamamlayın.
Et kıyma aparatı
Paslanmaz çelik bıçakları ve güçlü motoruyla Et Kıyma Makinemiz, köfte kebabı, sosis veya köfte yaparken hızlı sonuçlar sağlar (1 kg et 2 dakikadan kısa sürede** kıyılır)
Otomatik kapanma özellikli LED Akıllı Zamanlayıcı
Akıllı zamanlayıcıyı ayarlayın, malzemelerinizi ekleyin ve Mutfak Makinesi'nin zor işi sizin için yapmasına izin verin. İstediğiniz karıştırma sonuçlarını elde ederken diğer adımlara odaklanın. Cihaz, ayarlanan sürenin sonunda otomatik olarak kapanır.
Otomatik Kase Aydınlatması
Otomatik kase aydınlatması, karıştırma işlemi sırasında kase içindeki malzemeleri aydınlatarak renk ve dokuyu net bir şekilde görmenizi sağlar.
Dağınıklık yaratmayan pişirme için sıçrama koruyucu
Sıçrama koruyucu aksesuarı ile tezgahınızı temiz tutun. Hiçbir malzemenin kaseden çıkmamasını sağlar ve dökmeyi kolaylaştırır.
Mükemmel Uyumlu Karıştırma kesintisiz bir deneyim sunar
Mükemmel uyumlu karıştırma sayesinde, kasenin tüm kenarlarını sıyırarak tüm malzemelerinizi derinlemesine karıştırın.
8 farklı hız ayarı tam kontrol sağlar
Hızlı veya yavaş, tüm karıştırma ve yoğurma ihtiyaçlarınızı karşılamak için.
Sağlam Metal Taban
Metal taban, en zorlu malzemeleri karıştırırken bile tam stabilite sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
