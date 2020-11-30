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    • Mutfak Aletleri

      yemek hazırlama ve içecekler için

    • Mutfak Aletleri

      yemek hazırlama ve içecekler için

    • Mutfak Aletleri

      yemek hazırlama ve içecekler için

    • Mutfak Aletleri

      yemek hazırlama ve içecekler için

    • Mutfak Aletleri

      yemek hazırlama ve içecekler için

      Yemek hazırlama

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      **Belirtilen özellikler her serideki tüm ürünler için geçerli değildir.

      standlı mikserimiz

      Philips Standlı mikser. Yeni, çok yönlü    

       

      Yeni Philips standlı mikser, düşündüğünüzden de kolay, rakipsiz performans ve çok yönlülük sunuyor! Yenilikçi yoğurma kancası elle yoğurma hareketini taklit eder. Planetary mixing action ise yoğurma, karıştırma ve çırpma araçlarını yalnızca dairesel yerine ileri ve geri hareket ettirerek kasenin tüm çevresine ulaşır ve en harika ekmek veya pizza hamurunu elde etmeniz için kusursuz, tamamen karışmış malzemeler sunar.

      Philips tarifleri

      kek tarifi

      Peynirli Kurabiye


      Bu lezzetli kurabiyeyi çok sayıda yapabilirsiniz. Kalanları buzluğa koyup bir dahaki sefer için çözündükten sonra, onları ısıtın. Haşhaş tohumları, susam tohumları veya tuz kristalleri gibi şekiller ve süslemeler ile servis edebilirsiniz
      Peynirli Kurabiye
      muffin tarifi

      Haşlanmış Sebzeli Kuzu


      Airfryer’ınızda aynı anda et ve sebze hazırlayabilirsiniz. Hava ile pişirdiğiniz için aromalar diğer pişirmeye kalmaz. Lezzetli marine edilmiş kuzu pirzolalarının tadını çıkarın!
      Haşlanmış Sebzeli Kuzu
      ekmek pişirme tarifi

      Yabanmersinli Muffin


      Hiçbir şey taze pişmiş ekmek kadar lezzetli değildir. Hamuru yapmak için mutfak robotunu kullanın.
      Yabanmersinli Muffin
      ferahlatıcı içecek tarifi

      Ahududulu Yoğurt Dondurma


      Airfryer ve SoupMaker ile yapılmış meyveli bir tatlı. Soupmaker makinesini lezzetli yoğurt dondurması için ve Airfryer’I kurabiye için kullanın. Kurabiye, ahududu-vanilyalı krema ile doludur. Çok lezzetli!
      Ahududulu Yoğurt Dondurma
      Diğer tarifler
      mobil uyg.

      İlham veren tarifler ve sağlıklı rehberlik  parmaklarınızın ucunda

       

      En sevdiğiniz sağlıklı içeceklerin besin değeri bilgilerinden sağlığa faydalarına ve tek seferlik tariflerden kişisel hedeflerinize dayanan haftalık programlara kadar tüm seçenekler artık tek bir yerde ve dilediğiniz zaman elinizin altında. Üstelik bu seçenekler alışveriş listenizi hazırlarken bile size yardımcı olacak.

      Philips mutfak aletleri

      Yemek pişirme

      Yemek pişirme
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      Su ısıtıcılar ve çay mak.

      Su ısıtıcılar ve çay mak.
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