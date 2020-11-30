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Mutfak Aletleri
yemek hazırlama ve içecekler için
Mutfak Aletleri
yemek hazırlama ve içecekler için
Mutfak Aletleri
yemek hazırlama ve içecekler için
Mutfak Aletleri
yemek hazırlama ve içecekler için
Mutfak Aletleri
yemek hazırlama ve içecekler için
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• Tüm aksesuarlar makinede yıkanabildiğinden temizlemesi hızlı ve kolay
*Tavsiye edilen yeniden satış fiyatı
**Belirtilen özellikler her serideki tüm ürünler için geçerli değildir.
Yeni Philips standlı mikser, düşündüğünüzden de kolay, rakipsiz performans ve çok yönlülük sunuyor! Yenilikçi yoğurma kancası elle yoğurma hareketini taklit eder. Planetary mixing action ise yoğurma, karıştırma ve çırpma araçlarını yalnızca dairesel yerine ileri ve geri hareket ettirerek kasenin tüm çevresine ulaşır ve en harika ekmek veya pizza hamurunu elde etmeniz için kusursuz, tamamen karışmış malzemeler sunar.