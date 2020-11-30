Mutfak Aletleri

Peynirli Kurabiye



Bu lezzetli kurabiyeyi çok sayıda yapabilirsiniz. Kalanları buzluğa koyup bir dahaki sefer için çözündükten sonra, onları ısıtın. Haşhaş tohumları, susam tohumları veya tuz kristalleri gibi şekiller ve süslemeler ile servis edebilirsiniz