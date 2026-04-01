  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Her seferinde profesyonel ve lezzetli yemekler

      7000 Serisi Mutfak Şefi

      HR7962/01

      Genel Derecelendirme / 5
      Yorum

      Her seferinde profesyonel ve lezzetli yemekler

      Philips Mutfak Şefi ile aşçılık hünerlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Yalnızca 3 dakikada usta işi hamurlar hazırlayın.* HomeID uygulamasındaki ekmekten pasta çeşitlerine uzanan yüzlerce tariften ilham alın ve ilk denemede bile profesyonel gibi pişirin.

      Tüm faydaları görün

      7000 Serisi Mutfak Şefi

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Standlı Mikser

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      7000 Serisi
      - {discount-value}

      7000 Serisi

      Mutfak Şefi

      toplam

      recurring payment

      Her seferinde profesyonel ve lezzetli yemekler

      Sadece 3 dakikada mükemmel bir hamur hazırlayın.*

      • Paslanmaz Çelik
      • 5,5 L Hazne
      • Güçlü 1000 W motor
      • 8 hız ayarı
      Profesyonel seviyede pişirme için ProKnead Teknolojisi

      Hamuru aynı anda bastırıp gererek el hareketini taklit eden benzersiz bir teknoloji sayesinde, sadece 3 dakikada* mükemmel, pürüzsüz bir hamur elde edebilirsiniz.

      Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar temizliği kolaylaştırır

      Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar, her kullanımdan sonra zahmetsiz temizlik sağlar.

      İlham veren tarifler için HomeID Uygulaması

      HomeID uygulamasını kullanarak ailenizi çeşitli lezzetlerle şaşırtacak yüzlerce kolay, adım adım tarife erişin. Tarifleri, pişirme ipuçlarını ve daha fazlasını paylaşabileceğiniz ilgi çekici bir topluluğa katılın.

      Dağınıklık yaratmayan pişirme için Sıçrama Önleyici

      Sıçrama önleyici aksesuar ile tezgahınızı temiz tutun. Malzemelerin kaseden çıkmamasını sağlar ve dökmeyi kolaylaştırır.

      LED Akıllı Zamanlayıcı

      Akıllı zamanlayıcıda geri sayımı ayarlayın, malzemelerinizi ekleyin ve Philips mutfak makinesinin zor işi sizin için yapmasına izin verin. Ayrıca ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanır.

      Mükemmel Karıştırma özelliğiyle esintisiz bir deneyim sunar

      Mükemmel uyumlu karıştırma sayesinde, kasedeki tüm kenarları sıyırarak malzemelerinizi tamamen karıştırır.

      Otomatik Kase Aydınlatması

      Karıştırma işlemi sırasında netlik ve hassasiyet için malzemelerinizi aydınlatır

      Sağlam Metal Taban

      Metal taban, en zorlu malzemeleri karıştırırken bile tam stabilite sağlamak için tasarlanmıştır.

      8 farklı hız ayarı tam kontrol sağlar

      Hızlı veya yavaş, tüm karıştırma ve yoğurma ihtiyaçlarınızı karşılamak için.

      Motor Termal Koruma Sensörü

      Özel Motor Termo Koruma (MTP) sensörü sayesinde sık kullanımdan kaynaklanan motor aşırı ısınmasını önler, mutfak şefinizin uzun ömürlü olmasını sağlar.

      Kase aksesuarı

      Tüm fırın lezzetlerinize yetişmek icin 5.5 lt kapasiteli kase ile tariflerinizi kolayca hazırlayın.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Birincil Malzeme
        Metal ve plastik
        Ürün Tipi
        Standlı Mikser
        Kaymaz ayak
        Evet
        Arayüz
        LED
        Makinede yıkanabilir parçalar
        Evet
        Hazne malzemesi
        YOK
        Bıçak Malzemesi
        Metal
        Darbe fonksiyonu
        Hayır
        Çıkarılabilir bıçaklar
        Evet
        Garanti
        2
        AB uygunluk bildirimi
        Evet

      • Teknik Özellikler

        Güç
        1000 W
        Gerilim
        230 V
        Pil/Akü Ürünü
        Hayır

      • Güvenlik özelliği

        Otomatik bıçak durdurma
        Hayır

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        176 mm
        Ürün Genişliği
        360 mm
        Ürün Yüksekliği
        345 mm
        Ürün Ağırlığı
        6,72 kg
        Paket Uzunluğu
        407 mm
        Paket Genişliği
        442 mm
        Paket Yüksekliği
        319 mm
        Paket Ağırlığı
        9,53 kg

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      • 300 gram çok amaçlı un, 14 gram tereyağı (oda sıcaklığında), 5 gram hazır maya ve 160 ml su (37°C), 3. hız ayarında 3 dakika yoğurularak test edilmiştir.
      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.