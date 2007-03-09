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Üretimden kaldırıldı

Daily CollectionMutfak robotu

HR7620/70

Yerden ve işten tasarruf edin

Dikey tasarımlı Philips mutfak robotu HR7620/70 ile yerden, işten ve zamandan kazanın. Olağanüstü gücü ve harika fonksiyonlarıyla her türlü yemek hazırlığını saniyeler içinde bitirin!

Tüm avantajları görüntüleyin

Ultra kompakt dikey tasarım mutfak robotu

Yerden ve işten tasarruf edin

  • 500 W

  • 2 L hazne

Kompakt depolama için tüm aksesuarlar hazneye sığar

Kompakt depolama için tüm aksesuarlar hazneye sığar

Microstore, kolay ve kompakt depolama için tüm aksesuarlarınızı hazne içinde depolamanızı sağlar.

Dikey tasarım kullanılan mutfak alanını %35'e kadar azaltır

Özel dikey tasarım standart mutfak robotlarına göre %35 daha az alan kaplar. Değerli tezgah alanından tasarruf sağlayan bu tasarımla, en küçük mutfaklarda bile bir mutfak robotu olacak.

2 hızlı ve darbeli

2 hızlı ve darbeli

Philips mutfak robotunun sert veya yumuşak malzemeler için iki farklı hız ayarı vardır. Ayrıca, sarımsak doğramak veya buz parçalamak gibi işlemler için darbe fonksiyonu bulunur.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları