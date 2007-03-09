2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HR7620/70
Yerden ve işten tasarruf edin
Dikey tasarımlı Philips mutfak robotu HR7620/70 ile yerden, işten ve zamandan kazanın. Olağanüstü gücü ve harika fonksiyonlarıyla her türlü yemek hazırlığını saniyeler içinde bitirin!
500 W
2 L hazne
Microstore, kolay ve kompakt depolama için tüm aksesuarlarınızı hazne içinde depolamanızı sağlar.
Özel dikey tasarım standart mutfak robotlarına göre %35 daha az alan kaplar. Değerli tezgah alanından tasarruf sağlayan bu tasarımla, en küçük mutfaklarda bile bir mutfak robotu olacak.
Philips mutfak robotunun sert veya yumuşak malzemeler için iki farklı hız ayarı vardır. Ayrıca, sarımsak doğramak veya buz parçalamak gibi işlemler için darbe fonksiyonu bulunur.
Yorumlar