2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
350 W
2,1 L hazne
Microstore, kolay ve kompakt depolama için tüm aksesuarlarınızı hazne içinde depolamanızı sağlar.
Mutfak Robotu, 15'ten fazla işlev gerçekleştirmesini sağlayan 5 farklı aksesuara sahiptir. Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar; daha iyi karıştırma ve kuvvetli yoğurma için yoğurma aparatı, et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı, orta kalınlıkta doğrama, orta kalınlıkta dilimleme ve küçük parçalara ayırma için metal disk ek bıçaklar ve çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diskidir.
2.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Hayat21
07/06/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Urunu kullanmadım ancak görüntü olarak bile cok şey ifade ediyor
Ürün kullanmadığım için kullanımı ile ilgili birşey söyleyemem ancak görüntü olarak başarılı duruyor,kullanım kolaylığı var,ergonomik yapısı ile çok sık duruyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HR7605/10 Mutfak robotu için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HR7605/10 Mutfak robotu için yapılmıştır