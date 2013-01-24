  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Mutfak robotu

    HR7605/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
      -{discount-value}

      Mutfak robotu

      HR7605/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün

      Bu Philips Mutfak Robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir çözümdür. Tek bir cihazla 15'ten fazla işi normalden çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mutfak robotu

      Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün

      Bu Philips Mutfak Robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir çözümdür. Tek bir cihazla 15'ten fazla işi normalden çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün

      Bu Philips Mutfak Robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir çözümdür. Tek bir cihazla 15'ten fazla işi normalden çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mutfak robotu

      Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün

      Bu Philips Mutfak Robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir çözümdür. Tek bir cihazla 15'ten fazla işi normalden çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Mutfak Robotu

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Mutfak robotu

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün

        Kolayca depolanabilen mutfak robotu

        • 350 W
        • 2,1 L hazne
        Kompakt depolama için tüm aksesuarlar hazneye sığar

        Kompakt depolama için tüm aksesuarlar hazneye sığar

        Microstore, kolay ve kompakt depolama için tüm aksesuarlarınızı hazne içinde depolamanızı sağlar.

        15'ten fazla işlevi kolayca gerçekleştirir

        15'ten fazla işlevi kolayca gerçekleştirir

        Mutfak Robotu, 15'ten fazla işlev gerçekleştirmesini sağlayan 5 farklı aksesuara sahiptir. Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar; daha iyi karıştırma ve kuvvetli yoğurma için yoğurma aparatı, et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı, orta kalınlıkta doğrama, orta kalınlıkta dilimleme ve küçük parçalara ayırma için metal disk ek bıçaklar ve çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diskidir.

        Her dolaba kolayca sığacak kadar küçük

        Her dolaba kolayca sığacak kadar küçük

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dilimleme ek bıçağı orta
          Sebze ve meyveleri orta kalınlıkta dilimlemek için
          Ek bıçak/disk sayısı
          3
          Bulamaç diski.
          • Çırpma
          • Çırpma
          • Bulamaç hazırlama uygulaması
          Öğütücü ek bıçağı orta
          Patates, peynir öğütme
          Doğrama ek bıçağı orta
          Sebze ve meyveleri orta kalınlıkta doğramak için
          Paslanmaz çelik bıçak
          • doğrama
          • karıştırma
          • yoğurma
          • püre yapma
          • karıştırma

        • Tasarım özellikleri

          Gövde
          PP
          Bulamaç diski
          ABS
          Anahtar ve araç tutucu
          POM
          Hazne, kapak, malzeme itici
          SAN
          Metal bıçak ve ek bıçaklar
          paslanmaz çelik ve ABS

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240 volt
          Güç
          350 W
          Frekans
          50-60 Hz
          Hazne içeriği
          2,1 L
          Hızlar
          1+ darbe
          Kordon uzunluğu
          75 cm
          Güvenlik
          Motoru koruyan otomatik olarak sıfırlanabilir kesme
          Renkler
          Madeni yeşil hareli beyaz
          Kek hamuru kapasitesi
          250 g
          Motor
          Evrensel, radyo/tv etkileşimi önlenmiştir

        • Menşei

          Macaristan
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi