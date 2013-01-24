15'ten fazla işlevi kolayca gerçekleştirir

Mutfak Robotu, 15'ten fazla işlev gerçekleştirmesini sağlayan 5 farklı aksesuara sahiptir. Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar; daha iyi karıştırma ve kuvvetli yoğurma için yoğurma aparatı, et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı, orta kalınlıkta doğrama, orta kalınlıkta dilimleme ve küçük parçalara ayırma için metal disk ek bıçaklar ve çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diskidir.