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Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
Bu Philips Mutfak Robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir çözümdür. Tek bir cihazla 15'ten fazla işi normalden çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
Bu Philips Mutfak Robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir çözümdür. Tek bir cihazla 15'ten fazla işi normalden çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
Bu Philips Mutfak Robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir çözümdür. Tek bir cihazla 15'ten fazla işi normalden çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
Bu Philips Mutfak Robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir çözümdür. Tek bir cihazla 15'ten fazla işi normalden çok daha kısa sürede yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Mutfak robotu
Philips Online Mağaza fiyatı
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Microstore, kolay ve kompakt depolama için tüm aksesuarlarınızı hazne içinde depolamanızı sağlar.
Mutfak Robotu, 15'ten fazla işlev gerçekleştirmesini sağlayan 5 farklı aksesuara sahiptir. Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar; daha iyi karıştırma ve kuvvetli yoğurma için yoğurma aparatı, et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı, orta kalınlıkta doğrama, orta kalınlıkta dilimleme ve küçük parçalara ayırma için metal disk ek bıçaklar ve çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diskidir.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Menşei