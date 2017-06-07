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  • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
  • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
  • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
  • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
  • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
  • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
  • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
  • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
  • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
  • Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün

Üretimden kaldırıldı

Mutfak robotu

HR7605/10

2
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün
Bu Philips Mutfak Robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir çözümdür. Tek bir cihazla 15'ten fazla işi normalden çok daha kısa sürede yapabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kolayca depolanabilen mutfak robotu

Çok yönlü, yerden tasarruf sağlayan ürün

  • 350 W

  • 2,1 L hazne

Her dolaba kolayca sığacak kadar küçük

Her dolaba kolayca sığacak kadar küçük

Kompakt depolama için tüm aksesuarlar hazneye sığar

Kompakt depolama için tüm aksesuarlar hazneye sığar

Microstore, kolay ve kompakt depolama için tüm aksesuarlarınızı hazne içinde depolamanızı sağlar.

15'ten fazla işlevi kolayca gerçekleştirir

15'ten fazla işlevi kolayca gerçekleştirir

Mutfak Robotu, 15'ten fazla işlev gerçekleştirmesini sağlayan 5 farklı aksesuara sahiptir. Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar; daha iyi karıştırma ve kuvvetli yoğurma için yoğurma aparatı, et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelik doğrama bıçağı, orta kalınlıkta doğrama, orta kalınlıkta dilimleme ve küçük parçalara ayırma için metal disk ek bıçaklar ve çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diskidir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
3
1

07/06/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Urunu kullanmadım ancak görüntü olarak bile cok şey ifade ediyor

Ürün kullanmadığım için kullanımı ile ilgili birşey söyleyemem ancak görüntü olarak başarılı duruyor,kullanım kolaylığı var,ergonomik yapısı ile çok sık duruyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HR7605/10 Mutfak robotu için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HR7605/10 Mutfak robotu için yapılmıştır

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