Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

Bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyon olan PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunar. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir.