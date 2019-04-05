2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HR7530/10
850 W
31 fonksiyon
2'si 1 arada disk
Parmak patates disk bıçağı, saklama kutusu
Güçlü motorumuz; ekmek hamuru, sert sebzeler, kahve çekirdekleri, peynir ve çikolata gibi çok çeşitli malzemelerle rahatlıkla başa çıkabilir. Ayrıca kolayca dilimler ve öğütür.
Bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyon olan PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunar. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir.
31'den fazla işlevi ile yapabilecekleriniz sınırsızdır: yemekler, ekmekler, soslar, öğütülmüş kahve çekirdekleri, meyve suları daha fazlası. Yüksek kaliteli, çok işlevli aksesuarları kullanarak malzemeleri doğrayın, püre yapın, kıyın (S biçimli bıçak) ya da sadece dilimleyin veya öğütün (2'si 1 arada disk). Keyfinize göre istediğinizi yapın!
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