  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

      Flip&Juice™ Blender Meyve sıkacağı modüllü yüksek hızlı blender

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Karıştırın, ters çevirin, sıkın.

      Çığır açan bir sürahi tasarımına ve entegre filtre sistemine sahip yeni Philips Flip & Juice™ Blender ile lezzetli smoothie'lerin ve taneli fındık ezmesinin yanı sıra posalı ve posasız meyve suları sıkabilirsiniz. Farklı katılık oranlarına sahip mükemmel sonuçlarla ailenizi şımartın.

      Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Blender

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      Flip&Juice™ Blender
      - {discount-value}

      Flip&Juice™ Blender

      Meyve sıkacağı modüllü yüksek hızlı blender

      toplam

      recurring payment

      Flip & Juice™ teknolojisiyle posalı veya posasız meyve suyu

      • Flip&Juice™ Teknolojisi
      • ProBlend Ultra Teknolojisi
      • HomeID uygulaması
      • Hızlı Seçim Programları
      • Hızlı Temizleme Programı
      Flip & Juice™ Teknolojisiyle posalı ve posasız meyve suları

      Yeni Philips Flip & Juice Blender, meyve suyu modülü içeren ilk yüksek hızlı blenderimizdir. Çığır açan sürahi tasarımı ve entegre filtre sayesinde ailenizin tercihlerine göre istediğiniz katılıkta içecekler hazırlayabilirsiniz. En gelişmiş blenderimiz, lezzetli smoothie'lerden posalı veya posasız meyve sularına kadar en geniş seçenekleri sunar. Karıştırma ve sıkma işini tek bir üründe birleştirerek mutfağınızda yer açar.

      ProBlend Ultra Teknolojisi

      ProBlend Ultra teknolojisi, her seferinde en sevdiğiniz lezzet ve kıvam çeşitliliğine ulaşmanız için birlikte mükemmel şekilde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış 3 özelliği bir araya getirir.

      ProBlend Ultra sürahi, malzemeleri karıştırma akışına geri yönlendirir

      ProBlend Ultra sürahi, malzemeleri sürekli olarak karıştırma akışına geri yönlendirerek optimum karıştırma sonuçları elde etmek için tüm malzemelerin bıçak alanına geri dönmesini sağlayan benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır

      Optimum malzeme akışı için ProBlend Ultra motor

      ProBlend Ultra teknolojisi, her seferinde tam istediğiniz gibi tat ve kıvam çeşitliliği sunmak üzere birlikte mükemmel çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış 3 özelliği bir araya getirir. ProBlend Ultra motor, karışım akışını sağlamak ve tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırmak için 1500 W güç sağlar.

      Optimum kıvam için ProBlend Ultra bıçaklar

      ProBlend Ultra bıçaklar, sert malzemeleri daha küçük parçalara ayırmak için tırtıklı bıçak ve en ince şekilde dilimlemek için keskin bıçaklar ile benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır.

      HomeID uygulamasıyla evinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın

      HomeID uygulamasını indirin ve yeni blenderiniz için yepyeni içecek, atıştırmalık, tatlı ve hatta tam öğün yemek fikirleri de içeren yüzlerce tarifi keşfedin. Ailenizin her türden favori lezzetini basit ama nefis dokunuşlarla sağlıklı yemeklere dönüştürmek hiç bu kadar cazip olmamıştı. HomeID'de daha sağlıklı çikolatalı tatlılardan besleyici ana yemeklere kadar bayılacağınız birçok tarif bulunur.

      Size kolaylık sağlayan hızlı seçim programları

      Dijital ekrandaki hızlı seçim programları zaman ve hız ayarı tanımlıdır. Böylece en sevdiğiniz yemek tarifleri her zaman parmaklarınızın ucundadır. Posalı meyve suyu, posasız meyve suyu, smoothie, fındık ezmesi, tatlı, çorba, sos, buz parçalama ve temizleme fonksiyonlarına sahiptir.

      Zahmetsiz temizlik için hızlı temizleme fonksiyonu

      Az miktarda su ve bulaşık deterjanı kullanarak temizleme fonksiyonunu etkinleştirin ve sadece 2 dakikada zahmetsiz temizliğin keyfini çıkarın. Temizleme fonksiyonu, kek hamuru ve fındık ezmesi gibi inatçı kirleri bile giderir.

      Bulaşık makinesinde yıkanabilen çıkarılabilir parçalar

      Çıkarılabilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. ProBlend Ultra Bıçak, daha kolay temizlik için yiyecek parçacıklarının bıçakların altına sıkışmasını önleyecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

      Tüm aile için uygun geniş kapasiteli sürahi

      1,8 l etkin kapasiteye sahip 2 l Tritan™ sürahi tüm aile için yeterlidir. Sağlam ve kokulara karşı dayanıklı, yüksek kaliteli Tritan™ sürahi bulaşık makinesinde yıkanabilir, BPA içermez ve yuvarlak şekilli sapları sayesinde kolayca tutulabilir.

      Çıkarılabilir parçalar

      Meyve sıkacağı aparatı, durulaması kolay ve bulaşık makinesinde yıkanabilir, çıkarılabilir parçalarla birlikte gelir

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Birincil Malzeme
        Plastik
        İkincil Malzeme
        Metal
        Önceden programlanmış ayarlar
        Evet
        İşlevler
        karıştırma, meyve suyu sıkma
        Ürün Tipi
        Blender
        Kaymaz ayak
        Evet
        Arayüz
        Önceden ayarlanmış program ve döner düğme
        Kablo uzunluğu
        1
        Kablo Saklama
        Evet
        Teknoloji
        ProBlend Ultra Teknolojisi, Flip&Juice Teknolojisi
        Entegre açma/kapama düğmesi
        Evet
        Makinede yıkanabilir parçalar
        Evet
        Kapasite seviyesi göstergesi
        Evet
        Hazne malzemesi
        Tritan
        Bıçak Malzemesi
        Paslanmaz çelik
        Dakikadaki devir (RPM)
        22.000
        BPA içermez
        Evet
        Darbe işlevi
        Evet
        Çıkarılabilir bıçaklar
        Evet
        Buz kırma özelliği
        Evet
        Sıcak malzemeleri karıştırma özelliği
        Evet
        Gürültü seviyesi (standart)
        Lc = 83 dB(A)
        Garanti
        2 yıl
        Kendi kendini temizleme işlevi
        Evet

      • Teknik Özellikler

        Güç
        1500 W
        Gerilim
        230 V
        Frekans
        50
        Paketteki ürün sayısı
        1

      • Uyumluluk

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
        Spatula
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 2
        Meyve sıkacağı
        İlgili Aksesuarlar 1
        Kullanım kılavuzu
        İlgili Aksesuarlar 2
        Garanti kartı
        İlgili Aksesuarlar 3
        Broşür

      • Güvenlik özelliği

        Güvenlik sertifikası
        Evet
        Otomatik kapanma
        Evet
        Otomatik bıçak durdurma
        Evet
        Çocuk kilidi
        Hayır

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        21,6
        Ürün Genişliği
        16,7
        Ürün Yüksekliği
        45,2
        Ürün Ağırlığı
        3,369
        Paket Uzunluğu
        26,5
        Paket Genişliği
        29,1
        Paket Yüksekliği
        53,8
        Paket Ağırlığı
        5,733

      • Dayanıklılık

        Çanta
        > %90 geri dönüşümlü malzeme
        Kullanım Kılavuzu
        > %98 geri dönüşümlü kağıt

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Kaydet

      Philips ailesine siz de katılın

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.