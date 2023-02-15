HR3770/00
Karıştırın, ters çevirin, sıkın.
Çığır açan bir sürahi tasarımına ve entegre filtre sistemine sahip yeni Philips Flip & Juice™ Blender ile lezzetli smoothie'lerin ve taneli fındık ezmesinin yanı sıra posalı ve posasız meyve suları sıkabilirsiniz. Farklı katılık oranlarına sahip mükemmel sonuçlarla ailenizi şımartın.Tüm faydaları görün
Meyve sıkacağı modüllü yüksek hızlı blender
Yeni Philips Flip & Juice Blender, meyve suyu modülü içeren ilk yüksek hızlı blenderimizdir. Çığır açan sürahi tasarımı ve entegre filtre sayesinde ailenizin tercihlerine göre istediğiniz katılıkta içecekler hazırlayabilirsiniz. En gelişmiş blenderimiz, lezzetli smoothie'lerden posalı veya posasız meyve sularına kadar en geniş seçenekleri sunar. Karıştırma ve sıkma işini tek bir üründe birleştirerek mutfağınızda yer açar.
ProBlend Ultra teknolojisi, her seferinde en sevdiğiniz lezzet ve kıvam çeşitliliğine ulaşmanız için birlikte mükemmel şekilde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış 3 özelliği bir araya getirir.
ProBlend Ultra sürahi, malzemeleri sürekli olarak karıştırma akışına geri yönlendirerek optimum karıştırma sonuçları elde etmek için tüm malzemelerin bıçak alanına geri dönmesini sağlayan benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır
ProBlend Ultra teknolojisi, her seferinde tam istediğiniz gibi tat ve kıvam çeşitliliği sunmak üzere birlikte mükemmel çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış 3 özelliği bir araya getirir. ProBlend Ultra motor, karışım akışını sağlamak ve tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırmak için 1500 W güç sağlar.
ProBlend Ultra bıçaklar, sert malzemeleri daha küçük parçalara ayırmak için tırtıklı bıçak ve en ince şekilde dilimlemek için keskin bıçaklar ile benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır.
HomeID uygulamasını indirin ve yeni blenderiniz için yepyeni içecek, atıştırmalık, tatlı ve hatta tam öğün yemek fikirleri de içeren yüzlerce tarifi keşfedin. Ailenizin her türden favori lezzetini basit ama nefis dokunuşlarla sağlıklı yemeklere dönüştürmek hiç bu kadar cazip olmamıştı. HomeID'de daha sağlıklı çikolatalı tatlılardan besleyici ana yemeklere kadar bayılacağınız birçok tarif bulunur.
Dijital ekrandaki hızlı seçim programları zaman ve hız ayarı tanımlıdır. Böylece en sevdiğiniz yemek tarifleri her zaman parmaklarınızın ucundadır. Posalı meyve suyu, posasız meyve suyu, smoothie, fındık ezmesi, tatlı, çorba, sos, buz parçalama ve temizleme fonksiyonlarına sahiptir.
Az miktarda su ve bulaşık deterjanı kullanarak temizleme fonksiyonunu etkinleştirin ve sadece 2 dakikada zahmetsiz temizliğin keyfini çıkarın. Temizleme fonksiyonu, kek hamuru ve fındık ezmesi gibi inatçı kirleri bile giderir.
Çıkarılabilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. ProBlend Ultra Bıçak, daha kolay temizlik için yiyecek parçacıklarının bıçakların altına sıkışmasını önleyecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
1,8 l etkin kapasiteye sahip 2 l Tritan™ sürahi tüm aile için yeterlidir. Sağlam ve kokulara karşı dayanıklı, yüksek kaliteli Tritan™ sürahi bulaşık makinesinde yıkanabilir, BPA içermez ve yuvarlak şekilli sapları sayesinde kolayca tutulabilir.
Meyve sıkacağı aparatı, durulaması kolay ve bulaşık makinesinde yıkanabilir, çıkarılabilir parçalarla birlikte gelir
