Benzersiz ProBlend sistemi mükemmel bir kıvam sunar

Benzersiz ProBlend sistemi, yalnızca 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz bir karışım* sağlamak için özel olarak tasarlanmış 3 teknolojiyi mükemmel bir şekilde bir araya getirir. 600 W güç motoru, karışımın akış yönünü ayarlayarak tüm malzemelerinizin eşit bir şekilde döndürülmesini sağlarken yenilikçi bıçak tasarımı, kesim alanını olabildiğince artıracak şekilde özel olarak şekillendirilmiştir. Üstelik tüm bunlara ek olarak sürahi de, malzemeleri tekrar karışım akışına yönlendirmek üzere benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır.