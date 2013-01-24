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    3000 Series

    Blender

    HR2291/41
    Genel Derecelendirme / 5
    • 45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar* 45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar* 45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*
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      3000 Series Blender

      HR2291/41
      Genel Derecelendirme / 5

      45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*

      600 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün

      3000 Series Blender

      45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*

      600 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün

      45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*

      600 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün

      3000 Series Blender

      45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*

      600 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör Blender

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        3000 Series

        3000 Series

        Blender

        Toplam:

        45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*

        Benzersiz ProBlend sistemi

        • ProBlend sistemi
        • 2 l Maksimum Kapasite
        • 1,25 l Etkili Kapasite
        • 2 Hız ayarı + darbe
        • Cam Sürahi
        Benzersiz ProBlend sistemi mükemmel bir kıvam sunar

        Benzersiz ProBlend sistemi mükemmel bir kıvam sunar

        Benzersiz ProBlend sistemi, yalnızca 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz bir karışım* sağlamak için özel olarak tasarlanmış 3 teknolojiyi mükemmel bir şekilde bir araya getirir. 600 W güç motoru, karışımın akış yönünü ayarlayarak tüm malzemelerinizin eşit bir şekilde döndürülmesini sağlarken yenilikçi bıçak tasarımı, kesim alanını olabildiğince artıracak şekilde özel olarak şekillendirilmiştir. Üstelik tüm bunlara ek olarak sürahi de, malzemeleri tekrar karışım akışına yönlendirmek üzere benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır.

        Yalnızca 45 saniyede buzu ince parçalar haline getirir**

        Yalnızca 45 saniyede buzu ince parçalar haline getirir**

        ProBlend sistemini ve Darbe ayarını kullanarak buz küplerini yalnızca 45 saniyede ince parçalar haline getirin**. En sevdiğiniz soğuk içecekler, smoothie'ler ve özel tatlılar için mükemmeldir.

        Kullanılabilir 2 hız + Darbe ayarı

        Kullanılabilir 2 hız + Darbe ayarı

        Kullanabileceğiniz 2 hız + Darbe ayarıyla çeşitli içecekler ve en sevdiğiniz yemeklerin malzemelerini hızlı bir şekilde hazırlayın. Bu ürünü yeşillikleri, baharatları ve sebzeleri harmanlamak, kahveleri öğütmek ve hatta lezzetli soğuk smoothie'ler hazırlamak için buz parçalamak gibi birçok amaçla kullanabilirsiniz.

        Boyutu ailenizin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan büyük sürahi

        Boyutu ailenizin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan büyük sürahi

        1,25 l etkili kapasitesi sayesinde 6 kişilik (bardak hacminin 200 ml olduğu varsayılmıştır) içecek hazırlayabilirsiniz.***

        Ailenizin en sevdiği sağlıklı ve lezzetli tarifler için NutriU uygulamasını indirin

        Ailenizin en sevdiği sağlıklı ve lezzetli tarifler için NutriU uygulamasını indirin

        NutriU uygulamasını indirip yeni blenderinizin yardımıyla en sevdiğiniz içecek, yemek ve atıştırmalıkları nasıl hazırlayacağınıza dair 200'den fazla fikir keşfedin. Aileniz için sağlıklı yemeklerin hazırlaması kolay, talebi fazla olmalıdır. Bu nedenle NutriU uygulamasında, en sevdiğiniz yemeklerden oluşan sağlıklı alternatifler bulabilirsiniz. Sağlıklı çikolatalı tatlılardan besleyici ana yemeklere kadar tüm tariflerimizi lezzetten taviz vermeden sağlıklı olacak şekilde hazırlıyoruz.

        MTP sensörü motorun aşırı ısınmasını önler

        MTP sensörü motorun aşırı ısınmasını önler

        Özel Motor Termal Koruma (MTP) sensörü, motorun aşırı ısınmasını önlemek için tasarlanmıştır ve kullanım sırasında aşırı akım durumuna karşı cihazı korur.

        Kolay kullanım için ergonomik ve sağlam tasarım

        Kolay kullanım için ergonomik ve sağlam tasarım

        Her türlü mutfağa uygun boyutta olan bu tasarım, hem ergonomik hem de sağlam olmasının yanı sıra modern ve şık görünüm için özel olarak düşünülerek hazırlanmıştır. Sürahi şekli sayesinde kolayca tutulur ve döner düğmesi kullanım kolaylığı sağlar.

        Temizlemesi kolaydır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Temizlemesi kolaydır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Sürahinin, temizlemeyi kolaylaştıran çıkarılabilir bir kapağı bulunur. Sürahi, bıçaklar ve kapak bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklar

        Dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklar

        Dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklar keskinliğini korur ve daha uzun süre paslanmadan veya kararmadan kullanılabilir.

        Kullanım sırasında titreşimin önlenmesi için vakumlu ayaklar

        Kullanım sırasında titreşimin önlenmesi için vakumlu ayaklar

        Blender, kullanım sırasında denge sağlayan ve titreşimi önleyen vakumlu ayaklara sahiptir.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Blender, içinizin daha da rahat etmesi için 2 yıl garantilidir.

        Kullanışlı sürahi sayesinde smoothie'lerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz

        Kullanışlı sürahi sayesinde smoothie'lerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz

        Vaktiniz yoksa sürahi ile smoothie'lerinizi yanınıza alın. Yalnızca 1 porsiyonluk daha az miktarda malzemeyi karıştırmak için de kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          Bardak

        • Tasarım

          Renk
          Black

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Yes
          Garanti
          2 years global warranty

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik özellikler

          Maksimum Hazne Kapasitesi
          2 l
          Güç
          600 Watt W
          Etkili kapasite
          1,25 l L
          Kordon uzunluğu
          0,85 m m

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          168x192x384 mm mm

        • Genel özellikler

          Hız Kullanıcı Arabirimi
          Döner Düğme
          Ürün özellikleri
          • Problend technology with 4 star stainless steel blade
          • Durability: Motor Thermo protection sensor
          • Easy to clean: Dishwasher safe
          • Jar size: 2L maximum capacity
          • Jar size: 1.25L effective capacity
          • Speed settings: 2 speed+pulse
          • Easy to clean: Detachable blade
          • Easy to store: Integrated power and cord storage
          • Jar material: Glass jar
          • Accessories: tumbler
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Yes

        • Kaplama

          Sürahi malzemesi
          Glass
          Gövde malzemesi
          Plastic and stainless steel
          Bıçak malzemesi
          Stainless steel

        • Garanti

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Yes

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            Yorumlar

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            • * Çeşitli tariflerde MAX modunda test edilmiştir
            • ** Bardak hacminin 200 ml olduğu düşünülürse
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