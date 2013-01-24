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45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*
600 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*
600 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün
45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*
600 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*
600 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün
Blender
Toplam:
Benzersiz ProBlend sistemi, yalnızca 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz bir karışım* sağlamak için özel olarak tasarlanmış 3 teknolojiyi mükemmel bir şekilde bir araya getirir. 600 W güç motoru, karışımın akış yönünü ayarlayarak tüm malzemelerinizin eşit bir şekilde döndürülmesini sağlarken yenilikçi bıçak tasarımı, kesim alanını olabildiğince artıracak şekilde özel olarak şekillendirilmiştir. Üstelik tüm bunlara ek olarak sürahi de, malzemeleri tekrar karışım akışına yönlendirmek üzere benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır.
ProBlend sistemini ve Darbe ayarını kullanarak buz küplerini yalnızca 45 saniyede ince parçalar haline getirin**. En sevdiğiniz soğuk içecekler, smoothie'ler ve özel tatlılar için mükemmeldir.
Kullanabileceğiniz 2 hız + Darbe ayarıyla çeşitli içecekler ve en sevdiğiniz yemeklerin malzemelerini hızlı bir şekilde hazırlayın. Bu ürünü yeşillikleri, baharatları ve sebzeleri harmanlamak, kahveleri öğütmek ve hatta lezzetli soğuk smoothie'ler hazırlamak için buz parçalamak gibi birçok amaçla kullanabilirsiniz.
1,25 l etkili kapasitesi sayesinde 6 kişilik (bardak hacminin 200 ml olduğu varsayılmıştır) içecek hazırlayabilirsiniz.***
NutriU uygulamasını indirip yeni blenderinizin yardımıyla en sevdiğiniz içecek, yemek ve atıştırmalıkları nasıl hazırlayacağınıza dair 200'den fazla fikir keşfedin. Aileniz için sağlıklı yemeklerin hazırlaması kolay, talebi fazla olmalıdır. Bu nedenle NutriU uygulamasında, en sevdiğiniz yemeklerden oluşan sağlıklı alternatifler bulabilirsiniz. Sağlıklı çikolatalı tatlılardan besleyici ana yemeklere kadar tüm tariflerimizi lezzetten taviz vermeden sağlıklı olacak şekilde hazırlıyoruz.
Özel Motor Termal Koruma (MTP) sensörü, motorun aşırı ısınmasını önlemek için tasarlanmıştır ve kullanım sırasında aşırı akım durumuna karşı cihazı korur.
Her türlü mutfağa uygun boyutta olan bu tasarım, hem ergonomik hem de sağlam olmasının yanı sıra modern ve şık görünüm için özel olarak düşünülerek hazırlanmıştır. Sürahi şekli sayesinde kolayca tutulur ve döner düğmesi kullanım kolaylığı sağlar.
Sürahinin, temizlemeyi kolaylaştıran çıkarılabilir bir kapağı bulunur. Sürahi, bıçaklar ve kapak bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklar keskinliğini korur ve daha uzun süre paslanmadan veya kararmadan kullanılabilir.
Blender, kullanım sırasında denge sağlayan ve titreşimi önleyen vakumlu ayaklara sahiptir.
Blender, içinizin daha da rahat etmesi için 2 yıl garantilidir.
Vaktiniz yoksa sürahi ile smoothie'lerinizi yanınıza alın. Yalnızca 1 porsiyonluk daha az miktarda malzemeyi karıştırmak için de kullanılabilir.
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