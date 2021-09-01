      3000 Serisi Blender ProBlend Teknolojisi, 450 W, 1,9 l

      HR2041/00

      45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*

      Tüm malzemeleri almak ve hatta buz kırmak için ihtiyaç duyduğunuz 450 W güç ve bıçak performansıyla günlük karıştırma işlemlerinizi iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Minimum çabayla ve çok kısa sürede mükemmel bir kıvam sağlar.

      45 saniyede topaksız ve pürüzsüz karışımlar*

      Benzersiz ProBlend sistemi

      • ProBlend sistemi
      • 1,9 L Maksimum Kapasite
      • 1 L Etkin Kapasite
      • 1 Hız ayarı + darbe
      • Plastik Hazne
      Benzersiz ProBlend sistemi yumuşak bir kıvam elde etmenizi sağlar

      Benzersiz ProBlend sistemi, yalnızca 45 saniye içinde* topaksız ve pürüzsüz karışımlar elde etmeniz için özel olarak tasarlanmış 3 teknolojiyi mükemmel bir şekilde bir araya getirir. 450 W güce sahip motor, tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırmak için karışım akışı sağlarken yenilikçi özel bıçak tasarımı kesme alanını en üst düzeye çıkarır. Bunlara ek olarak hazne, malzemeleri sürekli olarak karışım akışına yönlendirmek üzere benzersiz çıkıntılarla tasarlanmıştır.

      Buzu yalnızca 45 saniye içinde** küçük parçalara ayırır

      Buz küplerini yalnızca 45 saniye içinde** küçük parçalara ayırmak için ProBlend sistemini Darbe ayarıyla kullanın. Hem en sevdiğiniz soğuk içecekler ve smoothie'ler için hem de özel tatlılar için idealdir.

      Seçebileceğiniz 1 hız + Darbe ayarı

      Seçim yapabileceğiniz 1 hız ve Darbe ayarıyla çeşitli içecekler hazırlayın ve en sevdiğiniz yemekler için malzemelerinizi hızla işleyin. Yeşillikler, baharatlar ve sebzeler gibi malzemeleri işleyebilir, kahve öğütmekten lezzetli bir smoothie için buz parçalamaya kadar çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

      Ailenizin ihtiyaçları için mükemmel boyutta geniş hazne

      1 L etkin kapasite sayesinde 5 içeceğe kadar (200 ml bardak boyutuna göre) servis yapılabilir.***

      Ailenizin en sevdiği sağlıklı ve lezzetli tarifler için NutriU uygulamasını indirin

      NutriU uygulamasını indirin ve yeni blenderinizin yardımıyla en sevdiğiniz içecekleri, yemekleri ve atıştırmalıkları nasıl hazırlayacağınıza dair 200'den fazla fikri keşfedin. Sağlıklı yemek pişirmek basit olmalıdır ve pişirilen yemeklerin tadı damağınızda kalmalıdır. Bu nedenle NutriU uygulamasında, en sevdiğiniz yemeklerden oluşan sağlıklı alternatifler bulabilirsiniz. Sağlıklı çikolatalı tatlılardan besleyici öğünlere kadar tüm tariflerimizi lezzetten taviz vermeden sağlıklı olacak şekilde hazırlıyoruz.

      MTP sensörü motorun aşırı ısınmasını önler

      Özel Motor Termal Koruma (MTP) sensörü, motorun aşırı ısınmasını önleyecek ve kullanım sırasında aşırı akım oluşmasına karşı korunacak şekilde tasarlanmıştır.

      Kolay kullanım için ergonomik ve sağlam tasarım

      Ergonomik ve sağlam olmasının yanı sıra modern ve şık bir görünüme sahip olacak şekilde titizlikle tasarlanmıştır ve her türlü mutfakta yer bulabilecek boyuttadır. Haznenin şekli rahat kavramayı sağlarken döner düğme kolay kullanım imkanı sunar.

      Dayanıklı, paslanmaz çelik bıçaklar

      Dayanıklı, paslanmaz çelik bıçaklar daha uzun süre keskinliğini korur ve paslanıp kararmaz.

      Kullanım sırasında titremeyi önleyen vantuzlu ayaklar

      Blender, vantuzlu ayaklar sayesinde sabit durur ve kullanım sırasında titremez.

      2 yıl garanti

      İçinizin daha da rahat olması için blender 2 yıllık garantiyle birlikte sunulur.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Birincil Malzeme
        Plastik
        İkincil Malzeme
        Metal
        Önceden programlanmış ayarlar
        Hayır
        İşlevler
        karıştırma
        Ürün Tipi
        Blender
        Porsiyon sayısı
        4
        Kaymaz ayak
        Evet
        Arayüz
        Döner düğme
        Kablo uzunluğu
        0,85 m
        Kablo Saklama
        Evet
        Teknoloji
        ProBlend sistemi
        Entegre açma/kapama düğmesi
        Evet
        Ayarlanabilir termostat
        Hayır
        Güç ışığı
        Hayır
        Makinede yıkanabilir parçalar
        Evet
        Kapasite seviyesi göstergesi
        Evet
        Hazne malzemesi
        Plastik SAN
        Bıçak Malzemesi
        paslanmaz çelik
        Dakikadaki devir (RPM)
        19.000
        BPA içermez
        Evet
        Darbe işlevi
        Evet
        Çıkarılabilir bıçaklar
        Hayır
        Buz kırma özelliği
        Evet
        Sıcak malzemeleri karıştırma özelliği
        Hayır
        Tarif kitabı
        Hayır
        Gürültü seviyesi (standart)
        Lc = 86 dB (A)
        Garanti
        2 yıl

      • Teknik Özellikler

        Güç
        450
        Gerilim
        230
        Frekans
        50
        Paketteki ürün sayısı
        1
        Pilli Ürün
        Hayır

      • Uyumluluk

        İlgili Aksesuarlar 1
        Garanti kartı
        İlgili Aksesuarlar 2
        Kullanım kılavuzu

      • Güvenlik özelliği

        Güvenlik sertifikası
        Evet
        Otomatik kapanma
        Hayır
        Sıcaklık göstergesi
        Hayır
        Otomatik bıçak durdurma
        Hayır
        Çocuk kilidi
        Hayır

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        19,2
        Ürün Genişliği
        16,6
        Ürün Yüksekliği
        37,7
        Ürün Ağırlığı
        1,47
        Paket Uzunluğu
        22
        Paket Genişliği
        25,3
        Paket Yüksekliği
        34,6
        Paket Ağırlığı
        2,13

      • Dayanıklılık

        Çanta
        >%75 geri dönüştürülmüş içerik

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Endonezya

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Yorumlar

      • * Çeşitli tariflerde MAX modunda test edilmiştir
      • **8 buz küpüyle (2,5x2,5x2,5 cm) DARBE modunda test edilmiştir
      • *** 200 ml bardak kullanılması durumunda
