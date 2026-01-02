  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Doğrayıcı 3000 serisi Doğrayıcı

      HR1501/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Güçlü, Kompakt, Basit!

      Bu kompakt ve kullanımı kolay doğrayıcı, ev yemekleri yapmak için en iyi mutfak yardımcınızdır. Güçlü motoru sayesinde her türlü malzemeyi doğrayıp ezerek en sevdiğiniz dip sosları zahmetsizce hazırlayın.

      Doğrayıcı 3000 serisi Doğrayıcı

      Doğrayıcı 3000 serisi
      Doğrayıcı 3000 serisi

      Doğrayıcı

      Güçlü, Kompakt, Basit!

      Yemek hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

      • PowerChop teknolojisi ile eşit şekilde doğrama
      • 450 W motor sayesinde hızlı ve mükemmel sonuçlar
      • 1 L kasede en sevdiğiniz sosları hazırlayın
      • 2 hız ayarı sayesinde sonucunuzu kontrol edin
      • Kase de bıçaklar da bulaşık makinesinde yıkanabilir
      Elinizin altındaki doğrama gücü.

      Elinizin altındaki doğrama gücü.

      450 W güçlü motor sayesinde hızlı ve mükemmel doğrama. İstediğiniz yemeği hızlıca yapın.

      PowerChop teknolojisi ile eşit şekilde doğrama

      PowerChop teknolojisi ile eşit şekilde doğrama

      Bıçakları, kesme açısını ve iç kaseyi en iyi şekilde birleştiren PowerChop teknolojisi sayesinde hem yumuşak hem de sert malzemeleri eşit şekilde doğrayın.

      1 L kasede en sevdiğiniz dip sosları hazırlayın

      1 L kasede en sevdiğiniz dip sosları hazırlayın

      Avokado ezmesini mi seversiniz yoksa pesto hayranı mısınız? 1 L kapasiteye sahip kasede istediğiniz her şeyi hazırlayabilirsiniz.

      İki hız, çifte hassasiyet!

      İki hız, çifte hassasiyet!

      İki hızlı çalışma sayesinde malzemelerinizi kolayca doğrayabilirsiniz. Daha büyük parçalar elde etmek için ilk hızı birkaç saniye boyunca kullanın; ikinci hızla ise pürüzsüz sonuçların tadını çıkarın.

      Kaymaya elveda deyin.

      Kaymaya elveda deyin.

      Kauçuk tabanın doğrayıcımıza sağladığı denge sayesinde tek elle doğrayabilirsiniz.

      Kolay temizlik

      Kolay temizlik

      Temizleme konusunu endişe etmeyin. Kase de bıçaklar da bulaşık makinesinde yıkanabilir.

      Bir alet, sınırsız kullanım şekli!

      Bir alet, sınırsız kullanım şekli!

      Bu doğrayıcı, soğanlardan dip soslara kadar her türlü malzemenin üstesinden kolayca gelir.

      4 adet paslanmaz çelik bıçağımız sayesinde hızlı doğrama

      4 adet paslanmaz çelik bıçağımız sayesinde hızlı doğrama

      Doğrama işlemlerinizi olabildiğince hızlandırmak için 4 adet bıçağımız özellikle her malzemeyi kesmek üzere tasarlanmıştır.

      Sıfırdan kendi fındık ezmenizi yapın.

      Sıfırdan kendi fındık ezmenizi yapın.

      Kendi fındık ezmenizi evde kolayca hazırlayabilir ve yeni, daha sağlıklı lezzetler keşfedebilirsiniz. Çocuklarınız için kendi çikolata kremanızı bile yapabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Birincil Malzeme
        Plastik
        İkincil Malzeme
        Plastik
        İşlevler
        Hız 1 / 2
        Ürün Tipi
        Doğrayıcı
        Sertifikasyonlar
        CB
        Sepet Kapasitesi
        1 L Maks.
        Kaymaz ayak
        Evet
        Kablo uzunluğu
        >1,2 m
        Teknoloji
        PowerChop Teknolojisi
        Makinede yıkanabilir parçalar
        Evet
        Kapasite seviyesi göstergesi
        Evet
        Hazne malzemesi
        Plastik
        Bıçak Malzemesi
        Paslanmaz Çelik
        Dakikadaki devir (RPM)
        25,000
        BPA içermez
        Evet
        Darbe fonksiyonu
        Evet
        Çıkarılabilir bıçaklar
        Evet
        Buz kırma özelliği
        Evet
        Sıcak malzemeleri karıştırma özelliği
        <60 ama önerilmez
        Gürültü seviyesi (standart)
        <80 dB
        Garanti
        2 Yıl
        Kuru gıda ile uyumlu
        Evet

      • Teknik Özellikler

        Güç
        450 W
        Gerilim
        220-240 V
        Frekans
        50-60 Hz
        Paketteki ürün sayısı
        F-box başına 1 parça

      • Uyumluluk

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
        S biçimli bıçak

      • Güvenlik özelliği

        Güvenlik sertifikası
        CB
        Otomatik bıçak durdurma
        Güvenlik standardına göre <1,5 sn

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        141 mm
        Ürün Genişliği
        141 mm
        Ürün Yüksekliği
        258 mm
        Ürün Ağırlığı
        1056 g
        Paket Uzunluğu
        145 mm
        Paket Genişliği
        145 mm
        Paket Yüksekliği
        275 mm
        Paket Ağırlığı
        1282 g

      • Dayanıklılık

        Kullanım Kılavuzu
        DFU

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

