Doğrayıcı 3000 serisi Doğrayıcı
Güçlü, Kompakt, Basit!
Bu kompakt ve kullanımı kolay doğrayıcı, ev yemekleri yapmak için en iyi mutfak yardımcınızdır. Güçlü motoru sayesinde her türlü malzemeyi doğrayıp ezerek en sevdiğiniz dip sosları zahmetsizce hazırlayın.
Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğrayıcı 3000 serisi Doğrayıcı
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Bu ürün
- {discount-value}
Doğrayıcı 3000 serisi
Doğrayıcı
Güçlü, Kompakt, Basit! Yemek hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. PowerChop teknolojisi ile eşit şekilde doğrama 450 W motor sayesinde hızlı ve mükemmel sonuçlar 1 L kasede en sevdiğiniz sosları hazırlayın 2 hız ayarı sayesinde sonucunuzu kontrol edin Kase de bıçaklar da bulaşık makinesinde yıkanabilir Elinizin altındaki doğrama gücü.
450 W güçlü motor sayesinde hızlı ve mükemmel doğrama. İstediğiniz yemeği hızlıca yapın.
PowerChop teknolojisi ile eşit şekilde doğrama
Bıçakları, kesme açısını ve iç kaseyi en iyi şekilde birleştiren PowerChop teknolojisi sayesinde hem yumuşak hem de sert malzemeleri eşit şekilde doğrayın.
1 L kasede en sevdiğiniz dip sosları hazırlayın
Avokado ezmesini mi seversiniz yoksa pesto hayranı mısınız? 1 L kapasiteye sahip kasede istediğiniz her şeyi hazırlayabilirsiniz.
İki hız, çifte hassasiyet!
İki hızlı çalışma sayesinde malzemelerinizi kolayca doğrayabilirsiniz. Daha büyük parçalar elde etmek için ilk hızı birkaç saniye boyunca kullanın; ikinci hızla ise pürüzsüz sonuçların tadını çıkarın.
Kaymaya elveda deyin.
Kauçuk tabanın doğrayıcımıza sağladığı denge sayesinde tek elle doğrayabilirsiniz.
Kolay temizlik
Temizleme konusunu endişe etmeyin. Kase de bıçaklar da bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Bir alet, sınırsız kullanım şekli!
Bu doğrayıcı, soğanlardan dip soslara kadar her türlü malzemenin üstesinden kolayca gelir.
4 adet paslanmaz çelik bıçağımız sayesinde hızlı doğrama
Doğrama işlemlerinizi olabildiğince hızlandırmak için 4 adet bıçağımız özellikle her malzemeyi kesmek üzere tasarlanmıştır.
Sıfırdan kendi fındık ezmenizi yapın.
Kendi fındık ezmenizi evde kolayca hazırlayabilir ve yeni, daha sağlıklı lezzetler keşfedebilirsiniz. Çocuklarınız için kendi çikolata kremanızı bile yapabilirsiniz.
Tüm özellikleri göster Daha az özellik göster
Ürün Özellikleri – Tümünü Göster Ürün Özellikleri – Gizle Teknik Özellikler
Genel Teknik Özellikler
Birincil Malzeme
Plastik İkincil Malzeme
Plastik İşlevler
Hız 1 / 2 Ürün Tipi
Doğrayıcı Sertifikasyonlar
CB Sepet Kapasitesi
1 L Maks. Kaymaz ayak
Evet Kablo uzunluğu
>1,2 m Teknoloji
PowerChop Teknolojisi Makinede yıkanabilir parçalar
Evet Kapasite seviyesi göstergesi
Evet Hazne malzemesi
Plastik Bıçak Malzemesi
Paslanmaz Çelik Dakikadaki devir (RPM)
25,000 BPA içermez
Evet Darbe fonksiyonu
Evet Çıkarılabilir bıçaklar
Evet Buz kırma özelliği
Evet Sıcak malzemeleri karıştırma özelliği
<60 ama önerilmez Gürültü seviyesi (standart)
<80 dB Garanti
2 Yıl Kuru gıda ile uyumlu
Evet
Teknik Özellikler
Güç
450 W Gerilim
220-240 V Frekans
50-60 Hz Paketteki ürün sayısı
F-box başına 1 parça
Uyumluluk
Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
S biçimli bıçak
Güvenlik özelliği
Güvenlik sertifikası
CB Otomatik bıçak durdurma
Güvenlik standardına göre <1,5 sn
Ağırlık ve Boyutlar
Ürün Uzunluğu
141 mm Ürün Genişliği
141 mm Ürün Yüksekliği
258 mm Ürün Ağırlığı
1056 g Paket Uzunluğu
145 mm Paket Genişliği
145 mm Paket Yüksekliği
275 mm Paket Ağırlığı
1282 g
Dayanıklılık
Kullanım Kılavuzu
DFU
Menşei
Üretildiği Yer:
Çin
Tüm özellikleri görmek Daha az özellikleri görün
Teknik Özellikler – Tümünü Göster Teknik Özellikler – Gizle
En son görüntülenen ürünler
Ürün ekle
Ürün ekle
Ürün ekle
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.