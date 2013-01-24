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Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
Gelişmiş Speed-XL tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi* ile daha hızlı ve pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
Gelişmiş Speed-XL tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi* ile daha hızlı ve pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre.
Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
Gelişmiş Speed-XL tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi* ile daha hızlı ve pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
Gelişmiş Speed-XL tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi* ile daha hızlı ve pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre.
Elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre
Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar
Philips tıraş makinenizin son derece keskin bıçaklarını teninize göre ayarlayarak mükemmel ve pürüzsüz bir tıraşa sahip olun.
Suya dayanıklı tıraş makinesi musluğun altında kolayca yıkanabilir.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Aksesuarlar