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    Speed-XL

    Elektrikli tıraş makinesi

    HQ8140
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
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      Speed-XL Elektrikli tıraş makinesi

      HQ8140
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için

      Gelişmiş Speed-XL tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi* ile daha hızlı ve pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Speed-XL Elektrikli tıraş makinesi

      Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için

      Gelişmiş Speed-XL tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi* ile daha hızlı ve pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre.

      Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için

      Gelişmiş Speed-XL tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi* ile daha hızlı ve pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Speed-XL Elektrikli tıraş makinesi

      Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için

      Gelişmiş Speed-XL tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi* ile daha hızlı ve pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre.

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        Speed-XL

        Speed-XL

        Elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için

        %50 daha fazla tıraş yüzeyi

        Hızlı ve pürüzsüz tıraş için Speed-XL tıraş başlıkları

        Hızlı ve pürüzsüz tıraş için Speed-XL tıraş başlıkları

        Üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre

        Hassas Kesme Sistemi

        Hassas Kesme Sistemi

        Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

        Reflex Action sistemi

        Reflex Action sistemi

        Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar

        Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları

        Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları

        Philips tıraş makinenizin son derece keskin bıçaklarını teninize göre ayarlayarak mükemmel ve pürüzsüz bir tıraşa sahip olun.

        Yıkanabilir tıraş makinesi

        Yıkanabilir tıraş makinesi

        Suya dayanıklı tıraş makinesi musluğun altında kolayca yıkanabilir.

        Kablosuz ve kablolu kullanım

        Kablosuz ve kablolu kullanım

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş Sistemi
          • Hassas Kesme Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          • Reflex Action sistemi
          • Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları
          Şekillendirme
          Hassas düzeltici

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • Şarj tam göstergesi
          • Şarj göstergesi
          Şarj
          • Şarj edilebilir
          • Hızlı şarj
          • Kablolu
          Şarj
          1 saat
          Tıraş süresi
          18 gün
          Temizleme
          Yıkanabilir

        • Tasarım

          Kaplama
          • Krom ekran
          • Kaplama
          • Çok amaçlı krom ekran

        • Aksesuarlar

          Stand
          Şarj standı
          Çanta
          Yumuşak çanta
          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
            Koruyucu kapak

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