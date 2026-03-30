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  • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
  • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
  • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
  • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
  • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
  • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
  • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
  • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
  • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
  • Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için

Üretimden kaldırıldı

Speed-XLElektrikli tıraş makinesi

HQ8140

Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için
Gelişmiş Speed-XL tıraş başlıkları, %50 daha fazla tıraş yüzeyi* ile daha hızlı ve pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarına göre.
Tüm avantajları görüntüleyin

%50 daha fazla tıraş yüzeyi

Daha hızlı ve pürüzsüz bir tıraş için

Hızlı ve pürüzsüz tıraş için Speed-XL tıraş başlıkları

Hızlı ve pürüzsüz tıraş için Speed-XL tıraş başlıkları

Üçlü tıraş başlıkları %50 daha fazla tıraş yüzeyi ile daha hızlı ve daha pürüzsüz tıraş sağlar. *standart döner tıraş başlıklarıyla karşılaştırıldığında.

Hassas Kesme Sistemi

Hassas Kesme Sistemi

Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları