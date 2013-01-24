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Rahat ve pürüzsüz
Yeni tasarlanmış bu Philips tıraş makinesi işinizi kolaylaştırır - yakın ve kolay. Yakın: Gelişmiş teknoloji yakın tıraşı garanti eder. Kolay: Musluğun altında kolayca temizlenir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Rahat ve pürüzsüz
Yeni tasarlanmış bu Philips tıraş makinesi işinizi kolaylaştırır - yakın ve kolay. Yakın: Gelişmiş teknoloji yakın tıraşı garanti eder. Kolay: Musluğun altında kolayca temizlenir.
Rahat ve pürüzsüz
Yeni tasarlanmış bu Philips tıraş makinesi işinizi kolaylaştırır - yakın ve kolay. Yakın: Gelişmiş teknoloji yakın tıraşı garanti eder. Kolay: Musluğun altında kolayca temizlenir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Rahat ve pürüzsüz
Yeni tasarlanmış bu Philips tıraş makinesi işinizi kolaylaştırır - yakın ve kolay. Yakın: Gelişmiş teknoloji yakın tıraşı garanti eder. Kolay: Musluğun altında kolayca temizlenir.
Elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar
Philips tıraş makinenizin son derece keskin bıçaklarını teninize göre ayarlayarak mükemmel ve pürüzsüz bir tıraşa sahip olun.
Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Suya dayanıklı Philips tıraş makinesi musluğun altında kolayca yıkanabilir.
Favoriler ve bıyıkları düzeltmek için tam genişlikte düzeltici
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Aksesuarlar
Güç
CRP136/01