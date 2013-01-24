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    Shaver series 3000

    Elektrikli tıraş makinesi

    HQ7290/16
    Genel Derecelendirme / 5
    • Rahat ve pürüzsüz Rahat ve pürüzsüz Rahat ve pürüzsüz
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      Shaver series 3000 Elektrikli tıraş makinesi

      HQ7290/16
      Genel Derecelendirme / 5

      Rahat ve pürüzsüz

      Yeni tasarlanmış bu Philips tıraş makinesi işinizi kolaylaştırır - yakın ve kolay. Yakın: Gelişmiş teknoloji yakın tıraşı garanti eder. Kolay: Musluğun altında kolayca temizlenir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Shaver series 3000 Elektrikli tıraş makinesi

      Rahat ve pürüzsüz

      Yeni tasarlanmış bu Philips tıraş makinesi işinizi kolaylaştırır - yakın ve kolay. Yakın: Gelişmiş teknoloji yakın tıraşı garanti eder. Kolay: Musluğun altında kolayca temizlenir.

      Rahat ve pürüzsüz

      Yeni tasarlanmış bu Philips tıraş makinesi işinizi kolaylaştırır - yakın ve kolay. Yakın: Gelişmiş teknoloji yakın tıraşı garanti eder. Kolay: Musluğun altında kolayca temizlenir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Shaver series 3000 Elektrikli tıraş makinesi

      Rahat ve pürüzsüz

      Yeni tasarlanmış bu Philips tıraş makinesi işinizi kolaylaştırır - yakın ve kolay. Yakın: Gelişmiş teknoloji yakın tıraşı garanti eder. Kolay: Musluğun altında kolayca temizlenir.

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        Elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Rahat ve pürüzsüz

        En kısa kılları dahi tıraş eder

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

        Reflex Action sistemi

        Reflex Action sistemi

        Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar

        Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları

        Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları

        Philips tıraş makinenizin son derece keskin bıçaklarını teninize göre ayarlayarak mükemmel ve pürüzsüz bir tıraşa sahip olun.

        Hassas Kesme Sistemi

        Hassas Kesme Sistemi

        Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.

        Yıkanabilir tıraş makinesi

        Suya dayanıklı Philips tıraş makinesi musluğun altında kolayca yıkanabilir.

        Entegre favori düzeltici

        Favoriler ve bıyıkları düzeltmek için tam genişlikte düzeltici

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş Sistemi
          • Hassas Kesme Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          • Reflex Action sistemi
          • Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları
          Şekillendirme
          Hassas düzeltici

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • Şarj tam göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          Şarj
          • Kablolu/kablosuz
          • Hızlı şarj
          Şarj
          1 saat
          Tıraş süresi
          10 gün
          Temizleme
          Yıkanabilir

        • Tasarım

          Kaplama
          Kaplama

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
            Koruyucu kapak

        • Güç

          Çalışma süresi
          30  dk

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