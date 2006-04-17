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Rahat ve pürüzsüz
Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Rahat ve pürüzsüz
Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir.
Rahat ve pürüzsüz
Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Rahat ve pürüzsüz
Bu tıraş makinesi, benzersiz Hassas Kesme sistemi ile donatılmıştır. Uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa tüyleri almak için deliklere sahip son derece ince başlıklara sahiptir. Ayrıca bu tıraş makinesi tamamen yıkanabilir.
Elektrikli tıraş makinesi
Toplam:
Philips tıraş makinenizin son derece keskin bıçaklarını teninize göre ayarlayarak mükemmel ve pürüzsüz bir tıraşa sahip olun.
Elektrikli tıraş makinesi uzun kılları almak için yuvalara ve en kısa sakalları almak için tasarlanmış deliklere sahip ultra ince başlıklara sahiptir.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Favoriler ve bıyıkları düzeltmek için tam genişlikte düzeltici
Suya dayanıklı Philips tıraş makinesi musluğun altında kolayca yıkanabilir.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Aksesuarlar
Güç