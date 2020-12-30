Merhaba, BHA301/00 ürünümüz ile ilgili değerlendirmeniz için teşekkür ederiz. Saç şekillendirme cihazları yüksek sıcaklıkta çalıştığı için çok sık kullanılması saçınızı yıpratabilir. Şekillendirme uygulamaları arasında saçınızı en az bir gün dinlendirmenizi öneririz ve işlem sonrası kabarmayı önleyen krem, sprey vb. yan ürünler ile şekillendirme işlemini desteklemenizi tavsiye ederiz. Her türlü görüş/öneri/şikayet için ve taleplerinizi bize sosyal medya kanallarımızdan hafta içi ve Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında, 0850 222 7 445 nolu Çağrı Merkezimizden her gün 09:00-18:00 saatleri arasında ve + 90 549 833 36 76 nolu whatsapp hattımızdan her gün 09:00-00:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yetkili Servislerimiz için https://www.philips.com.tr/cw/tuketici-urunleri-destek/yetkili-servisler.html linkini kullanarak en yakın Yetkili Servisimize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.