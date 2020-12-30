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  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
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  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
  • İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli

Üretimden kaldırıldı

EssentialAir Styler

HP8663/00

3.3
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli
Tek seferde kurutma ve şekillendirme: Philips Air Styler Essential, ekstra parlaklık ve iyonik bakım sunarken güzel ve doğal stiller oluşturmanıza imkan tanır. Hem uzun hem de kısa saçlara uygun 4 aparatı ile kolay şekillendirmenin tadını çıkarabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

İyonik bakım ile çok sayıda saç modeli

  • 4 aparatlı

  • İyonik bakım

  • ThermoProtect sıcaklığı

Kuaförden çıkmış gibi sonuçlar için 800 W şekillendirme gücü

Kuaförden çıkmış gibi sonuçlar için 800 W şekillendirme gücü

800 W hava akışına sahip Air Styler, hassas kurutma ve şekillendirme sağlar. Saçlarınız her gün kuaförden çıkmış gibi görünür.

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

30/12/2020

Türkiye

Türkiye

Ürünü tavsiye ediyorum

Fiyat performans mükemmel. Özellikleri bakımından yüksek fiyatlı ürünlerden bir farkı yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8663/00 Air Styler için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8663/00 Air Styler için yapılmıştır

30/09/2015

Türkiye

Türkiye

güzel bir ürün

saçlarım düz ve ince telli. ürünün bir önceki modelini neredeyse 10 yıldır kullanıyorum, ilki eskidi ikinciyi aldım. kullanışlı, işe giderken kısa sürede saçıma şekil verebiliyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8667/00 Air Styler için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8667/00 Air Styler için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Ürün beklediğimden yetersiz.

Saçımı kuruturken aynı anda elektriklenme yapıyor düzenli kullanımda da çok yıprattı. Dolayısıyla hiç memnun kalmadım.

Dezavantajlar

Fırça yapısı saçlarımı çok yıprattı. Maalesef hiç memnun kalmadım.

Bu değerlendirme 3000 Serisi BHA301/00 Saç Şekillendirici için yapılmıştır

Bu değerlendirme 3000 Serisi BHA301/00 Saç Şekillendirici için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları