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Üretimden kaldırıldı

Essential HP8661/03 Air Styler

HP8661/03

3.3
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
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3.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

30/12/2020

Türkiye

Türkiye

Ürünü tavsiye ediyorum

Fiyat performans mükemmel. Özellikleri bakımından yüksek fiyatlı ürünlerden bir farkı yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8663/00 Air Styler için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8663/00 Air Styler için yapılmıştır

30/09/2015

Türkiye

Türkiye

güzel bir ürün

saçlarım düz ve ince telli. ürünün bir önceki modelini neredeyse 10 yıldır kullanıyorum, ilki eskidi ikinciyi aldım. kullanışlı, işe giderken kısa sürede saçıma şekil verebiliyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8667/00 Air Styler için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8667/00 Air Styler için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Ürün beklediğimden yetersiz.

Saçımı kuruturken aynı anda elektriklenme yapıyor düzenli kullanımda da çok yıprattı. Dolayısıyla hiç memnun kalmadım.

Dezavantajlar

Fırça yapısı saçlarımı çok yıprattı. Maalesef hiç memnun kalmadım.

Bu değerlendirme 3000 Serisi BHA301/00 Saç Şekillendirici için yapılmıştır

Bu değerlendirme 3000 Serisi BHA301/00 Saç Şekillendirici için yapılmıştır

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