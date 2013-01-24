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Uzun saçlar için hacim ve parlaklık
Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uzun saçlar için hacim ve parlaklık
Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Uzun saçlar için hacim ve parlaklık
Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uzun saçlar için hacim ve parlaklık
Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün
ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası
Philips Online Mağaza fiyatı
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Benzersiz boyu ayarlanabilir sert fırça, hızlı ve güvenli uygulama sağlar. Saçınızı fırçaya sardıktan sonra soğuk ucu çevirin. Fırçanın uçları içeri çekilir. Bu benzersiz özellik fırçaya sardığınız saçınızı güvenli bir şekilde açmanızı sağlar ve buklelerinizin mükemmel şeklini korur.
İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Yumuşak, doğal görünen bukleler için 45 mm ısıtmalı bigudi
Uzun süreli sonuç alırken saçınızın zarar görme riskini en aza indirmek için 160°C ve 190°C'lik 2 şekillendirme sıcaklığı ayarı arasından seçim yapın.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler