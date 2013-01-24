Uzun saçlar için hacim ve parlaklık

Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün