ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası

HP8634/00

4.5

| (8) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor

Uzun saçlar için hacim ve parlaklık

Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Uzun saçlar için hacim ve parlaklık

  • Boyu ayarlanabilir sert fırça (45 mm)

  • Turmalin seramik kaplama

  • 160 C ve 190 C sıcaklık

  • İyonik bakım

Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde açabilmeniz için boyu ayarlanabilir sert fırça

Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde açabilmeniz için boyu ayarlanabilir sert fırça

Benzersiz boyu ayarlanabilir sert fırça, hızlı ve güvenli uygulama sağlar. Saçınızı fırçaya sardıktan sonra soğuk ucu çevirin. Fırçanın uçları içeri çekilir. Bu benzersiz özellik fırçaya sardığınız saçınızı güvenli bir şekilde açmanızı sağlar ve buklelerinizin mükemmel şeklini korur.

Parlak saçlar için iyonik bakım ve turmalin kaplama

Parlak saçlar için iyonik bakım ve turmalin kaplama

İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

Saçınızın tipine göre 2 şekillendirme sıcaklığı ayarı

Uzun süreli sonuç alırken saçınızın zarar görme riskini en aza indirmek için 160°C ve 190°C'lik 2 şekillendirme sıcaklığı ayarı arasından seçim yapın.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.5

5 üzerinden

8

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

21/10/2018

Türkiye

Türkiye

en harika ürün

kullanımı kolay - sonucu mükemmel çok çabuk ısınıyor ve saça dolanmıyor uzun saçları şekillendirmek için harika

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır

02/12/2017

Türkiye

Türkiye

Hayatı kolaylastırın

Urunu arkadasımdan defalarca denedım ve cok rahat sekıl verebıldım Cok memnunun kaldm sımdı kendıme alacagım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır

03/02/2016

Türkiye

Türkiye

Tavsiye ediyorum

Kısa ve öz, " bayıldım" . İster bukle şekli verebiliyorum istersem hafif dalga ve çok kısa zamanda. Teşekkürler Philips!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları