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    ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası

    HP8634/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Uzun saçlar için hacim ve parlaklık Uzun saçlar için hacim ve parlaklık Uzun saçlar için hacim ve parlaklık
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      ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası

      HP8634/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Uzun saçlar için hacim ve parlaklık

      Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,99 TL
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      ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası

      Uzun saçlar için hacim ve parlaklık

      Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Uzun saçlar için hacim ve parlaklık

      Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,99 TL
      Benzer ürünler bul

      ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası

      Uzun saçlar için hacim ve parlaklık

      Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Uzun saçlar için hacim ve parlaklık

        • Boyu ayarlanabilir sert fırça (45 mm)
        • Turmalin seramik kaplama
        • 160 C ve 190 C sıcaklık
        • İyonik bakım
        Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde açabilmeniz için boyu ayarlanabilir sert fırça

        Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde açabilmeniz için boyu ayarlanabilir sert fırça

        Benzersiz boyu ayarlanabilir sert fırça, hızlı ve güvenli uygulama sağlar. Saçınızı fırçaya sardıktan sonra soğuk ucu çevirin. Fırçanın uçları içeri çekilir. Bu benzersiz özellik fırçaya sardığınız saçınızı güvenli bir şekilde açmanızı sağlar ve buklelerinizin mükemmel şeklini korur.

        Parlak saçlar için iyonik bakım ve turmalin kaplama

        Parlak saçlar için iyonik bakım ve turmalin kaplama

        İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Yumuşak bukleler için 45 mm ısıtmalı bigudi

        Yumuşak bukleler için 45 mm ısıtmalı bigudi

        Yumuşak, doğal görünen bukleler için 45 mm ısıtmalı bigudi

        Saçınızın tipine göre 2 şekillendirme sıcaklığı ayarı

        Uzun süreli sonuç alırken saçınızın zarar görme riskini en aza indirmek için 160°C ve 190°C'lik 2 şekillendirme sıcaklığı ayarı arasından seçim yapın.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Maşa çapı
          45  mm
          Isıtıcı tipi
          PTC
          Kordon uzunluğu
          1,8 m
          Gerilim
          Evrensel

        • Özellikler

          Dönebilen kablo
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