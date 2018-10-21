2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Uzun saçlar için hacim ve parlaklık
Philips ProCare ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. Isıtmalı 45 mm bigudi, hızlı uygulama ve mükemmel tarzı garanti eden, boyu ayarlanabilir sert fırça sayesinde uzun ömürlü sonuçlar almanızı sağlar.
Boyu ayarlanabilir sert fırça (45 mm)
Turmalin seramik kaplama
160 C ve 190 C sıcaklık
İyonik bakım
Benzersiz boyu ayarlanabilir sert fırça, hızlı ve güvenli uygulama sağlar. Saçınızı fırçaya sardıktan sonra soğuk ucu çevirin. Fırçanın uçları içeri çekilir. Bu benzersiz özellik fırçaya sardığınız saçınızı güvenli bir şekilde açmanızı sağlar ve buklelerinizin mükemmel şeklini korur.
İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Uzun süreli sonuç alırken saçınızın zarar görme riskini en aza indirmek için 160°C ve 190°C'lik 2 şekillendirme sıcaklığı ayarı arasından seçim yapın.
4.5
5 üzerinden
8
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
begumkarace
21/10/2018
Türkiye
en harika ürün
kullanımı kolay - sonucu mükemmel çok çabuk ısınıyor ve saça dolanmıyor uzun saçları şekillendirmek için harika
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır
Weworld
02/12/2017
Türkiye
Hayatı kolaylastırın
Urunu arkadasımdan defalarca denedım ve cok rahat sekıl verebıldım Cok memnunun kaldm sımdı kendıme alacagım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır
Aydanya
03/02/2016
Türkiye
Tavsiye ediyorum
Kısa ve öz, " bayıldım" . İster bukle şekli verebiliyorum istersem hafif dalga ve çok kısa zamanda. Teşekkürler Philips!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8634/00 ProCare heated styling brush için yapılmıştır