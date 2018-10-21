Çok kararsızdım , çünkü saçlarım kıvırcık kuruyunca çok kabaran bir saç, alışveriş merkezinde taraklarını görünce adi gelmişti benim saçıma işlemez diye düşündüm , ne kadar yanıldığımı çok istediğimi bilen arkadaşım hediye alınca anladım . Düşünen herkese tavsiye ederim. Tam bir dalgalı fön ! İsterseniz güzelce tarayarak çok ince olmayan bir düz fönde elde edebilirsiniz . Kalıcı mı dalgalar tabi ki kuaförde fön çekilmiş gibi değil ama belki spreyle daha uzun bir kalıcılık elde edebilirsiniz . Şahsen çok memnun kaldım. Normalde asla düzleştirmeyi tamamlıyamıyan ben 10 dakikada bütün saçımı tamamladım . ÇOK TEŞEKKÜRLER PHLİPS!!!