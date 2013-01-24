Daha hızlı, bakıma yönelik yüksek performanslı ısıtıcı

Bu düzleştirici daha uzun süre sabit sıcaklık sağlayarak kalıcı sonuçlar verir. Yüksek performanslı ısıtıcısı, size tam olarak istediğiniz tarzı sunarken saçınız için uygun sıcaklığı sağlar. Düzleştirme sırasında daha az çaba harcayacağınız için saçınıza daha kısa sürede şekil verebilirsiniz.