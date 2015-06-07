Ürünü moisture protect özelliği açık olarak kullandığınızda hiçbir işe yaramıyor. Saçı düzleştirmek için en az 5-6 defa geçmeniz gerekiyor ve hiç kalıcı olmuyor. Saçlarım çok hafif dalgalı olmasına ve normalde kolay düzleşmesine rağmen çok uzun sürdü. Yani bu saçın nemini koruma ve zarar vermeme özelliğinin, herhangi bir düzleştiriciyi çok düşük ısıda kullanmaktan farkı yok. Evet, büyük ihtimalle o ısı saçınıza zarar vermeyecek ama düzleştirmeyecek de. Hem koruma hem düzleştirme gibi bir ihtimal olabilir mi diye merak ederek aldım ama hayır. Aynı özellik, ısısını düşürdüğünüz her düzleştiricide var yani. Çok gereksiz bir ürün.