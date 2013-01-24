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Saçınızın doğal nem oranını koruyun
Sensör teknolojisi saçınızın nem dengesini korur. Sensör, saçınızı saniyede 30 kez kontrol eder ve doğal su oranını korumak için sıcaklığı ayarlar. %63'e kadar nem koruması sunar (2013'te 1 hareketten sonra ölçülmüştür). Tüm faydaları görün
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Saçınızın doğal nem oranını koruyun
Sensör teknolojisi saçınızın nem dengesini korur. Sensör, saçınızı saniyede 30 kez kontrol eder ve doğal su oranını korumak için sıcaklığı ayarlar. %63'e kadar nem koruması sunar (2013'te 1 hareketten sonra ölçülmüştür). Tüm faydaları görün
Akıllı Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sensör, saçınızı saniyede 30 kez kontrol eder ve doğal su oranını korumak için sıcaklığı ayarlar.
Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.
Hareketli plakalar saçlara uygulanan basıncı ayarlayacak şekilde hareket eder. Böylece saç gövdesinin zarar görmesi engellenir ve saçların kırılma olasılığı düşer.
MoistureProtect sensörü saçınızın ihtiyacına göre düzleştirici plakaların ısısını düzenler ve saçınızın aşırı ısınmasını önler.
Bu düzleştirici daha uzun süre sabit sıcaklık sağlayarak kalıcı sonuçlar verir. Yüksek performanslı ısıtıcısı, size tam olarak istediğiniz tarzı sunarken saçınız için uygun sıcaklığı sağlar. Düzleştirme sırasında daha az çaba harcayacağınız için saçınıza daha kısa sürede şekil verebilirsiniz.
Yüksek performanslı ısıtıcı sadece 15 saniyede ısınır.
Sensörle birlikte çalışan 3 sıcaklık ayarı (200 - 175 - 150 Santigrat) saçınızı saç tipinize en uygun sıcaklıkta düzleştirmenizi sağlar.
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