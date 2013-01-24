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    MoistureProtect

    Akıllı Düzleştirici

    HP8372/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Saçınızın doğal nem oranını koruyun Saçınızın doğal nem oranını koruyun Saçınızın doğal nem oranını koruyun
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      MoistureProtect Akıllı Düzleştirici

      HP8372/00
      Bu ürün için destek alın

      Saçınızın doğal nem oranını koruyun

      Sensör teknolojisi saçınızın nem dengesini korur. Sensör, saçınızı saniyede 30 kez kontrol eder ve doğal su oranını korumak için sıcaklığı ayarlar. %63'e kadar nem koruması sunar (2013'te 1 hareketten sonra ölçülmüştür). Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 269,99 TL
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      MoistureProtect Akıllı Düzleştirici

      Saçınızın doğal nem oranını koruyun

      Sensör teknolojisi saçınızın nem dengesini korur. Sensör, saçınızı saniyede 30 kez kontrol eder ve doğal su oranını korumak için sıcaklığı ayarlar. %63'e kadar nem koruması sunar (2013'te 1 hareketten sonra ölçülmüştür). Tüm faydaları görün

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        MoistureProtect

        MoistureProtect

        Akıllı Düzleştirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Saçınızın doğal nem oranını koruyun

        Sağlıklı parlaklık için

        • MoistureProtect teknolojisi
        • İyonik
        • Hareketli seramik plakalar
        Yenilikçi sensör ile mükemmel nem koruma

        Yenilikçi sensör ile mükemmel nem koruma

        Sensör, saçınızı saniyede 30 kez kontrol eder ve doğal su oranını korumak için sıcaklığı ayarlar.

        Elektriklenmeyen parlak ve yumuşak saçlar için statiği önler

        Elektriklenmeyen parlak ve yumuşak saçlar için statiği önler

        Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Kırılma riskini engellemek için saçınıza daha az basınç uygulayın

        Kırılma riskini engellemek için saçınıza daha az basınç uygulayın

        Hareketli plakalar saçlara uygulanan basıncı ayarlayacak şekilde hareket eder. Böylece saç gövdesinin zarar görmesi engellenir ve saçların kırılma olasılığı düşer.

        Yenilikçi sensör ile mükemmel ısı kontrolü

        Yenilikçi sensör ile mükemmel ısı kontrolü

        MoistureProtect sensörü saçınızın ihtiyacına göre düzleştirici plakaların ısısını düzenler ve saçınızın aşırı ısınmasını önler.

        Daha hızlı, bakıma yönelik yüksek performanslı ısıtıcı

        Daha hızlı, bakıma yönelik yüksek performanslı ısıtıcı

        Bu düzleştirici daha uzun süre sabit sıcaklık sağlayarak kalıcı sonuçlar verir. Yüksek performanslı ısıtıcısı, size tam olarak istediğiniz tarzı sunarken saçınız için uygun sıcaklığı sağlar. Düzleştirme sırasında daha az çaba harcayacağınız için saçınıza daha kısa sürede şekil verebilirsiniz.

        15 saniye başlangıç ısınma süresi

        15 saniye başlangıç ısınma süresi

        Yüksek performanslı ısıtıcı sadece 15 saniyede ısınır.

        3 dijital sıcaklık ayarı

        3 dijital sıcaklık ayarı

        Sensörle birlikte çalışan 3 sıcaklık ayarı (200 - 175 - 150 Santigrat) saçınızı saç tipinize en uygun sıcaklıkta düzleştirmenizi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kablo uzunluğu
          2,0  m
          Isınma süresi
          15 sn
          Maksimum sıcaklık
          200  °C
          Isıtıcı Tipi
          Yüksek performanslı ısıtıcı
          Gerilim
          110-240 V

        • Bakım teknolojileri

          MoistureProtect teknolojisi
          Evet
          Hareketli seramik plakalar
          Evet
          İyonik
          Evet

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          EVET
          Otomatik kapanma
          60 dakika sonra
          Dönebilen kablo
          Evet
          Gizli ekran
          EVET

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Aksesuarlar

          Kese
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