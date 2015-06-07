2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP8372/00
MoistureProtect teknolojisi
İyonik
Hareketli seramik plakalar
Sensör, saçınızı saniyede 30 kez kontrol eder ve doğal su oranını korumak için sıcaklığı ayarlar.
Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.
Hareketli plakalar saçlara uygulanan basıncı ayarlayacak şekilde hareket eder. Böylece saç gövdesinin zarar görmesi engellenir ve saçların kırılma olasılığı düşer.
2.5
5 üzerinden
11
İncelemeler
sehriban1907
07/06/2015
Türkiye
çalısmıyorr bana bilgi verirmisinizz
süper bişi ama çalısmıyoo 1 ay dan az alalıı değiştirebilirmiyimmm
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır
KORKMAZ
01/06/2015
Türkiye
HARİKA BİR ÜRÜN
ÜRÜN GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL... ÇABUK ISINMASI VE KOLAY DÜZLEŞTİRMESİ GERÇEKTEN HARİKA TAVSİYE EDERİMMM KESİNLİKLEEE :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır
lorde
09/05/2015
Türkiye
çok güzel
Ürünün tasarımı çok güzel alışılmamış .üürünün kilit ve hızlı ıısınma özelliği çok hoşuma gitti. Benim ssaçlarım normalde çok mat ve kabarık ürünü kullandıktan sonra saçlarım hem kabarmadı hem parladı tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır