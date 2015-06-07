ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun
  • Saçınızın doğal nem oranını koruyun

Üretimden kaldırıldı

MoistureProtectAkıllı Düzleştirici

HP8372/00

2.5
| (11) İncelemeler
Saçınızın doğal nem oranını koruyun
Sensör teknolojisi saçınızın nem dengesini korur. Sensör, saçınızı saniyede 30 kez kontrol eder ve doğal su oranını korumak için sıcaklığı ayarlar. %63'e kadar nem koruması sunar (2013'te 1 hareketten sonra ölçülmüştür).
Tüm avantajları görüntüleyin

Sağlıklı parlaklık için

Saçınızın doğal nem oranını koruyun

  • MoistureProtect teknolojisi

  • İyonik

  • Hareketli seramik plakalar

Yenilikçi sensör ile mükemmel nem koruma

Yenilikçi sensör ile mükemmel nem koruma

Sensör, saçınızı saniyede 30 kez kontrol eder ve doğal su oranını korumak için sıcaklığı ayarlar.

Elektriklenmeyen parlak ve yumuşak saçlar için statiği önler

Elektriklenmeyen parlak ve yumuşak saçlar için statiği önler

Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.

Kırılma riskini engellemek için saçınıza daha az basınç uygulayın

Kırılma riskini engellemek için saçınıza daha az basınç uygulayın

Hareketli plakalar saçlara uygulanan basıncı ayarlayacak şekilde hareket eder. Böylece saç gövdesinin zarar görmesi engellenir ve saçların kırılma olasılığı düşer.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

2.5

5 üzerinden

11

İncelemeler

3

07/06/2015

Türkiye

Türkiye

çalısmıyorr bana bilgi verirmisinizz

süper bişi ama çalısmıyoo 1 ay dan az alalıı değiştirebilirmiyimmm

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır

01/06/2015

Türkiye

Türkiye

HARİKA BİR ÜRÜN

ÜRÜN GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL... ÇABUK ISINMASI VE KOLAY DÜZLEŞTİRMESİ GERÇEKTEN HARİKA TAVSİYE EDERİMMM KESİNLİKLEEE :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır

09/05/2015

Türkiye

Türkiye

çok güzel

Ürünün tasarımı çok güzel alışılmamış .üürünün kilit ve hızlı ıısınma özelliği çok hoşuma gitti. Benim ssaçlarım normalde çok mat ve kabarık ürünü kullandıktan sonra saçlarım hem kabarmadı hem parladı tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme MoistureProtect HP8372/00 Akıllı Düzleştirici için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları