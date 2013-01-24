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Mükemmel tarz, kusursuz bakım
Gelişmiş keratin teknolojisi sayesinde saçınızı şekillendirirken doğal parlaklığını ortaya çıkarın ve koruyun
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel tarz, kusursuz bakım
Gelişmiş keratin teknolojisi sayesinde saçınızı şekillendirirken doğal parlaklığını ortaya çıkarın ve koruyun
Mükemmel tarz, kusursuz bakım
Gelişmiş keratin teknolojisi sayesinde saçınızı şekillendirirken doğal parlaklığını ortaya çıkarın ve koruyun
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel tarz, kusursuz bakım
Gelişmiş keratin teknolojisi sayesinde saçınızı şekillendirirken doğal parlaklığını ortaya çıkarın ve koruyun
Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.
Uzun kablo daha rahat ve kolay bir kullanım sağlar, böylece istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Her saç tipinde mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları
Yumuşak titreşimler, saçınızın her telinin bakım görmesini sağlamak için saçları plakalar üzerinde eşit şekilde dağıtır.
Hızla ısınan saç düzleştirici 30 saniye içinde kullanıma hazırdır
Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı koruyucu seramik kaplama
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Saç tipi
Servis