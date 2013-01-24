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    Düzleştirici

    HP8371/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel tarz, kusursuz bakım Mükemmel tarz, kusursuz bakım Mükemmel tarz, kusursuz bakım
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      Düzleştirici

      HP8371/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel tarz, kusursuz bakım

      Gelişmiş keratin teknolojisi sayesinde saçınızı şekillendirirken doğal parlaklığını ortaya çıkarın ve koruyun

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 209,99 TL
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      Düzleştirici

      Mükemmel tarz, kusursuz bakım

      Gelişmiş keratin teknolojisi sayesinde saçınızı şekillendirirken doğal parlaklığını ortaya çıkarın ve koruyun

      Mükemmel tarz, kusursuz bakım

      Gelişmiş keratin teknolojisi sayesinde saçınızı şekillendirirken doğal parlaklığını ortaya çıkarın ve koruyun

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 209,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Düzleştirici

      Mükemmel tarz, kusursuz bakım

      Gelişmiş keratin teknolojisi sayesinde saçınızı şekillendirirken doğal parlaklığını ortaya çıkarın ve koruyun

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        Düzleştirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Mükemmel tarz, kusursuz bakım

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.

        Dahil: Isıya dayanıklı saklama kılıfı

        Dahil: Isıya dayanıklı saklama kılıfı

        2,5 m kablo

        Uzun kablo daha rahat ve kolay bir kullanım sağlar, böylece istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Her saç tipinde mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Optimum bakım için hassas titreşimli plakalar

        Yumuşak titreşimler, saçınızın her telinin bakım görmesini sağlamak için saçları plakalar üzerinde eşit şekilde dağıtır.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 30 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Kusursuz sonuçlar için 230°C profesyonel sıcaklık

        Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isınma süresi
          30 sn
          Kordon uzunluğu
          2,5  m
          Maksimum sıcaklık
          230  °C

        • Özellikler

          Kullanıma hazır göstergesi
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Seramik kaplama
          Evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Düz
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          • Kısa
          Saç kalınlığı
          • Kalın
          • ince

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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