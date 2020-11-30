Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Prestige

    Düzleştirici

    HP8361/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
      -{discount-value}

      Prestige Düzleştirici

      HP8361/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar

      Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde edin ve saçlarınız parlak görünsün. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 799,99 TL

      Prestige Düzleştirici

      Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar

      Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde edin ve saçlarınız parlak görünsün. Tüm faydaları görün

      Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar

      Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde edin ve saçlarınız parlak görünsün. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 799,99 TL

      Prestige Düzleştirici

      Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar

      Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde edin ve saçlarınız parlak görünsün. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Benzer ürünler

      Tümünü gör duezlestiriciler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Prestige

        Prestige

        Düzleştirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar

        • Keratin katkılı plakalar
        • Titreşimli plakalar
        • İyonik bakım
        • 230°C profesyonel sıcaklık
        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için keratin seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için keratin seramik plakalar

        Keratin katkılı seramik plakalar parlak bir görünüm sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.

        Optimum stil sonuçları için hassas titreşimli plakalar

        Optimum stil sonuçları için hassas titreşimli plakalar

        Hassas titreşimli plakalar, tüm saçlarda en iyi şekillendirme sonuçları için saçı eşit bir şekilde dağıtır.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç; yumuşak, canlı ve parlak saçlar.

        Kusursuz sonuçlar için 230°C'ye varan profesyonel yüksek ısı

        Kusursuz sonuçlar için 230°C'ye varan profesyonel yüksek ısı

        Profesyonel yüksek sıcaklık, istediğiniz ideal görünüme sahip olmanız için saçınızın tarzını değiştirmenizi sağlar.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan düzleştirici, 30 saniye içinde kullanıma hazırdır.

        Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        Mükemmel sonuçlar için dijital sıcaklık ayarları

        230°C'ye kadar 12 sıcaklık ayarlı dijital ekran, sıcaklığı saç tipinize göre ayarlamanızı sağlayarak mükemmel sonuçlar sunar.

        Rötuşlar için hassas sıcaklık ayarı

        Rötuşlar için hassas sıcaklık ayarı

        Aşırı ısınmayı önleyen ve saçınızın sağlıklı görünmesini sağlayan hassas sıcaklık ayarıyla gün içinde saçınıza dilediğiniz gibi şekil verin.

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.

        Güvenli ve kolay saklama için tuş kilidi fonksiyonu

        Güvenli ve kolay saklama için tuş kilidi fonksiyonu

        Plakalar, güvenli ve kolay saklama için birlikte kilitlenebilir.

        2,5 m uzun kablo

        2,5 m uzun kablo

        Profesyonel 2,5 m uzun kablo sayesinde dilediğiniz yerde kolaylıkla kullanabilirsiniz.

        Dahil: Isıya dayanıklı saklama kılıfı

        Dahil: Isıya dayanıklı saklama kılıfı

        Teknik Özellikler

        • Bakım teknolojileri

          İyonik Bakım
          Evet

        • Özellikler

          Kullanıma hazır göstergesi
          Evet
          Seramik kaplama
          Evet
          Plaka malzemesi
          Keratin katkılı seramik plakalar
          Dönebilen kablo
          Evet
          Otomatik kapanma
          60 dakika sonra

        • Teknik spesifikasyonlar

          Maksimum sıcaklık
          230  °C
          Isınma süresi
          30 sn
          Kordon uzunluğu
          2,5  m

        • Saç tipi

          Sonuç
          Düz
          Saç kalınlığı
          • Kalın
          • ince
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta
          • Kısa

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi