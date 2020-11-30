Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar

Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde edin ve saçlarınız parlak görünsün. Tüm faydaları görün