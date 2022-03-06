Ürünü 9 sene önce almıştım. Eşyalarımı çok sakınarak kullanmamama rağmen hiçbir şey olmadı. Gerçekten ilk günkü gibi çalışıyor. Kim benden görse bayılıyor performansına. İki kişi benden görüp aldı ve çok memnunlar. En aşağıdaki iyon titreşim tuşu açık kullanıyorum saç yağ gibi kayıyor o açıkken. Düzleştiricinin dışının ovalliği sayesinde saçı çok güzel kıvırıyor. Bir düzleştirici alayım ömürlük olsun diyorsanız kesinlikle bunu alın derim pişman olmazsınız.