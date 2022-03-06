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  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
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  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
  • Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar

Üretimden kaldırıldı

PrestigeDüzleştirici

HP8361/00

4.2
| (66) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor
Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde edin ve saçlarınız parlak görünsün.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar

  • Keratin katkılı plakalar

  • Titreşimli plakalar

  • İyonik bakım

  • 230°C profesyonel sıcaklık

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için keratin seramik plakalar

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için keratin seramik plakalar

Keratin katkılı seramik plakalar parlak bir görünüm sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.

Optimum stil sonuçları için hassas titreşimli plakalar

Optimum stil sonuçları için hassas titreşimli plakalar

Hassas titreşimli plakalar, tüm saçlarda en iyi şekillendirme sonuçları için saçı eşit bir şekilde dağıtır.

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç; yumuşak, canlı ve parlak saçlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.2

5 üzerinden

66

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

06/03/2022

Türkiye

Türkiye

Düzleştirici

Düzleştiricimi çok beğeniyorum 1 buçuk aydır kullanıyorum dümdüz yapıyor iyi ki varsın Philips ❤️

Avantajlar

Saçı yakmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Prestige HP8361/03 Straightener için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Prestige HP8361/03 Straightener için yapılmıştır

19/12/2021

Türkiye

Türkiye

MÜKEMMEL

Uzun süredir (yaklaşık 15 yıldır) philipsin düzleştiricisini kullanıyordum, plakaları eskidiği için yenisini aldım ve daha önce almadığım için çok çok pişmanım. Gerçekten çok rahat, hafif ve hızlı. Artık yorulmadan saç düzleştirmek mümkün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Prestige HP8361/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Prestige HP8361/00 Düzleştirici için yapılmıştır

18/12/2021

Türkiye

Türkiye

Mükmmel saç düzleştirici

Saç düzleştirici saçlarımı 5 dk düzleştiriyorum. Titreşim özelliği harika. Saçlara zarar vermeden kalıcı düzlük sağlıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Prestige HP8361/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Prestige HP8361/00 Düzleştirici için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları