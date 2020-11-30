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Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde edin ve saçlarınız parlak görünsün. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde edin ve saçlarınız parlak görünsün. Tüm faydaları görün
Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde edin ve saçlarınız parlak görünsün. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bakım ile sağlıklı görünen, stil sahibi saçlar
Philips Prestige Düzleştirici, keratin katkılı seramik plakalar ve iyonik bakımla saçınıza şekil verir ve bakım yapar. Hassas titreşimli plakalarla en iyi sonuçları elde edin ve saçlarınız parlak görünsün. Tüm faydaları görün