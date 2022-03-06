2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Keratin katkılı plakalar
Titreşimli plakalar
İyonik bakım
230°C profesyonel sıcaklık
Keratin katkılı seramik plakalar parlak bir görünüm sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.
Hassas titreşimli plakalar, tüm saçlarda en iyi şekillendirme sonuçları için saçı eşit bir şekilde dağıtır.
Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç; yumuşak, canlı ve parlak saçlar.
4.2
5 üzerinden
66
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
İrm26
06/03/2022
Türkiye
Düzleştirici
Düzleştiricimi çok beğeniyorum 1 buçuk aydır kullanıyorum dümdüz yapıyor iyi ki varsın Philips ❤️
Avantajlar
Saçı yakmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Prestige HP8361/03 Straightener için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Prestige HP8361/03 Straightener için yapılmıştır
asligibidir
19/12/2021
Türkiye
MÜKEMMEL
Uzun süredir (yaklaşık 15 yıldır) philipsin düzleştiricisini kullanıyordum, plakaları eskidiği için yenisini aldım ve daha önce almadığım için çok çok pişmanım. Gerçekten çok rahat, hafif ve hızlı. Artık yorulmadan saç düzleştirmek mümkün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Prestige HP8361/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Prestige HP8361/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Sevim54
18/12/2021
Türkiye
Mükmmel saç düzleştirici
Saç düzleştirici saçlarımı 5 dk düzleştiriyorum. Titreşim özelliği harika. Saçlara zarar vermeden kalıcı düzlük sağlıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Prestige HP8361/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Prestige HP8361/00 Düzleştirici için yapılmıştır