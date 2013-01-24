Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Düzleştirici

    HP8350/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gün boyu bozulmayan şıklık Gün boyu bozulmayan şıklık Gün boyu bozulmayan şıklık
      -{discount-value}

      Düzleştirici

      HP8350/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Gün boyu bozulmayan şıklık

      Tüm saç türleri için uygun olmakla birlikte, özellikle uzun veya kalın telli saçlar için tasarlanan SalonStraight Pro XL, hızlı ve kolay düzleştirme olanağı sağlıyor. Seramik plakalar ve 220ºC'lik profesyonel sıcaklık, mükemmel sonuçları garanti ediyor

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Düzleştirici

      Gün boyu bozulmayan şıklık

      Tüm saç türleri için uygun olmakla birlikte, özellikle uzun veya kalın telli saçlar için tasarlanan SalonStraight Pro XL, hızlı ve kolay düzleştirme olanağı sağlıyor. Seramik plakalar ve 220ºC'lik profesyonel sıcaklık, mükemmel sonuçları garanti ediyor

      Gün boyu bozulmayan şıklık

      Tüm saç türleri için uygun olmakla birlikte, özellikle uzun veya kalın telli saçlar için tasarlanan SalonStraight Pro XL, hızlı ve kolay düzleştirme olanağı sağlıyor. Seramik plakalar ve 220ºC'lik profesyonel sıcaklık, mükemmel sonuçları garanti ediyor

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Düzleştirici

      Gün boyu bozulmayan şıklık

      Tüm saç türleri için uygun olmakla birlikte, özellikle uzun veya kalın telli saçlar için tasarlanan SalonStraight Pro XL, hızlı ve kolay düzleştirme olanağı sağlıyor. Seramik plakalar ve 220ºC'lik profesyonel sıcaklık, mükemmel sonuçları garanti ediyor

      Benzer ürünler

      Tümünü gör duezlestiriciler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Düzleştirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Gün boyu bozulmayan şıklık

        SalonStraight Pro XL

        Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

        Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

        Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Plakanın daha geniş olması sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.

        Profesyonel sonuçlar için 220°C profesyonel sıcaklık

        Profesyonel sonuçlar için 220°C profesyonel sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

        Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

        Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 30 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Maksimum sıcaklık
          220  °C
          Isıtıcı tipi
          Yüksek performans
          Isınma süresi
          30 sn

        • Saç tipi

          Sonuç
          Düz
          Saç kalınlığı
          • ince
          • Kalın
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          • Kısa

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          Evet
          Kullanıma hazır göstergesi
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi