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Gün boyu bozulmayan şıklık
Tüm saç türleri için uygun olmakla birlikte, özellikle uzun veya kalın telli saçlar için tasarlanan SalonStraight Pro XL, hızlı ve kolay düzleştirme olanağı sağlıyor. Seramik plakalar ve 220ºC'lik profesyonel sıcaklık, mükemmel sonuçları garanti ediyor
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gün boyu bozulmayan şıklık
Tüm saç türleri için uygun olmakla birlikte, özellikle uzun veya kalın telli saçlar için tasarlanan SalonStraight Pro XL, hızlı ve kolay düzleştirme olanağı sağlıyor. Seramik plakalar ve 220ºC'lik profesyonel sıcaklık, mükemmel sonuçları garanti ediyor
Gün boyu bozulmayan şıklık
Tüm saç türleri için uygun olmakla birlikte, özellikle uzun veya kalın telli saçlar için tasarlanan SalonStraight Pro XL, hızlı ve kolay düzleştirme olanağı sağlıyor. Seramik plakalar ve 220ºC'lik profesyonel sıcaklık, mükemmel sonuçları garanti ediyor
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gün boyu bozulmayan şıklık
Tüm saç türleri için uygun olmakla birlikte, özellikle uzun veya kalın telli saçlar için tasarlanan SalonStraight Pro XL, hızlı ve kolay düzleştirme olanağı sağlıyor. Seramik plakalar ve 220ºC'lik profesyonel sıcaklık, mükemmel sonuçları garanti ediyor
Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Plakanın daha geniş olması sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.
Hızla ısınan saç düzleştirici 30 saniye içinde kullanıma hazırdır
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Teknik spesifikasyonlar
Saç tipi
Özellikler
Servis