Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Göz kamaştırın!
Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu Shine seti, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göz kamaştırın!
Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu Shine seti, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün
Göz kamaştırın!
Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu Shine seti, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göz kamaştırın!
Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu Shine seti, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir Tüm faydaları görün
Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
İyon bakımı ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır, bu nedenle düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Seramiğin kayma ve koruma özelliğini artırmak için özenle işlenen seramik plakalarla mükemmel parlak saçlara sahip olabilirsiniz.
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
İyon bakımı ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları, kalın ve uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Artırılmış plaka genişliği, tek seferde daha fazla saçı düzleştirmenizi sağlar ve istediğiniz sonuçlara daha kısa sürede ulaşmanıza yardımcı olur.
Kolay saklama için kulp kilit sistemi.
Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Servis