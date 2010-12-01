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    Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

    HP8298/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • . . .
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      Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

      HP8298/00
      Genel Derecelendirme / 5

      .

      Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

      .

      Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir. Tüm faydaları görün

      .

      Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

      .

      Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir. Tüm faydaları görün

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        Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

        Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

        Toplam:

        .

        SalonDry Control ve SalonStraight Essential

        • Promosyon Paketi
        Düzleştirici: Pürüzsüz, kaygan ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Düzleştirici: Pürüzsüz, kaygan ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve bu nedenle düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Kayma ve koruma özelliğini artırmak için özenle işlenen seramik plakalarla mükemmel parlaklıktaki saçlara sahip olabilirsiniz.

        Düzleştirici: Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Düzleştirici: Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

        Saç düzleştirici: Otomatik kapanma fonksiyonu

        Saç düzleştirici: Otomatik kapanma fonksiyonu

        Otomatik kapanma özelliği sayesinde saç düzleştirici bir saat sonra otomatik olarak kapanır.

        Saç düzleştirici: Kolay saklama için kulp kilit sistemi

        Saç düzleştirici: Kolay saklama için kulp kilit sistemi

        Kolay saklama için kulp kilit sistemi.

        Saç kurutma makinesi: Dar şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlar

        Saç kurutma makinesi: Dar şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlar

        Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.

        Saç düzleştirici: Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Saç düzleştirici: Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Saç kurutma makinesi: 1,8 m elektrik kablosu uzunluğu

        Saç kurutma makinesi: 1,8 m elektrik kablosu uzunluğu

        Saç düzleştirici: 1,8 m elektrik kablosu uzunluğu

        Saç düzleştirici: 1,8 m elektrik kablosu uzunluğu

        Saç Kurutma Makinesi: Profesyonel 2100W ile mükemmel hacimli saçlar

        Saç Kurutma Makinesi: Profesyonel 2100W ile mükemmel hacimli saçlar

        Saç kurutma makinesi: Cool Shot özelliği saç şeklinizi sabitler

        Saç kurutma makinesi: Cool Shot özelliği saç şeklinizi sabitler

        Saç kurutma makinesi: 6 farklı ısı/hız ayarı

        Saç kurutma makinesi: 6 farklı ısı/hız ayarı

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          Çift Voltaj V
          Renk/kaplama
          Şampanya rengi ve grafikli Siyah
          Watt gücü
          Saç Kurutma Makinesi 2100 W

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          1,8 m Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici m

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
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