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    Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

    HP8295
    Genel Derecelendirme / 5
    • 2 Tarz, 1 Güzellik 2 Tarz, 1 Güzellik 2 Tarz, 1 Güzellik
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      Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

      HP8295
      Genel Derecelendirme / 5

      2 Tarz, 1 Güzellik

      İyonik saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıkta saç düzleştiriciden oluşan bu Saç Bakım Seti, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

      2 Tarz, 1 Güzellik

      İyonik saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıkta saç düzleştiriciden oluşan bu Saç Bakım Seti, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir.

      2 Tarz, 1 Güzellik

      İyonik saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıkta saç düzleştiriciden oluşan bu Saç Bakım Seti, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

      2 Tarz, 1 Güzellik

      İyonik saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıkta saç düzleştiriciden oluşan bu Saç Bakım Seti, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir.

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        Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

        Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

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        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  V
          Watt
          Saç Kurutma Makinesi1800  W
          Güç
          Saç Düzleştirici 39  W
          Kordon uzunluğu
          1,8 kurutucu, 2,5 düzleştirici  m
          Renk/kaplama
          Zarif grafiklerle süslü griyle karışık inci beyazı

        • Servis İmkanları

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