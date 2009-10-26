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2 Tarz, 1 Güzellik
İyonik saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıkta saç düzleştiriciden oluşan bu Saç Bakım Seti, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 Tarz, 1 Güzellik
İyonik saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıkta saç düzleştiriciden oluşan bu Saç Bakım Seti, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir.
2 Tarz, 1 Güzellik
İyonik saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıkta saç düzleştiriciden oluşan bu Saç Bakım Seti, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 Tarz, 1 Güzellik
İyonik saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıkta saç düzleştiriciden oluşan bu Saç Bakım Seti, her iki ürünü de içerecek şekilde ambalajlanmış özel bir hediyedir.
Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici
Toplam:
Elektriklenmeyen, ipeksi ve parlak saçlar için Aktif İyonlu düzleştirme
Saç Düzleştirici: Mükemmel kuaför sonuçları için 230C profesyonel yüksek ısı
Parlak, elektriklenmeyen saçlar için Seramik Turmalin Plakalar
Manuel ısı ayarlarıyla şekillendirme sıcaklığını hızlı bir biçimde seçebilirsiniz. Bu sayede saçınızın ihtiyaçlarına en uygun sıcaklığı elde edersiniz. Sonuç: Mükemmel görünümlü saçlar.
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