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    Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

    HP8294/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçınız için ideal hediye Saçınız için ideal hediye Saçınız için ideal hediye
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      Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

      HP8294/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçınız için ideal hediye

      Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

      Saçınız için ideal hediye

      Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir. Tüm faydaları görün

      Saçınız için ideal hediye

      Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

      Saçınız için ideal hediye

      Bir saç kurutma makinesi ve profesyonel sıcaklıklı saç düzleştiriciden oluşan bu SalonSet, her iki ürünü de içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış bir hediye paketidir. Tüm faydaları görün

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        Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici

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        Saçınız için ideal hediye

        SalonDry Control ve SalonStraight Essential

        • Hediye paketi
        • Sınırlı sayıda özel üretim
        Düzleştirici: Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Düzleştirici: Kusursuz sonuçlar için 210°C profesyonel sıcaklık

        Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

        Düzleştirici: Pürüzsüz, kaygan ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Düzleştirici: Pürüzsüz, kaygan ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır, bu nedenle düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Seramiğin kayma ve koruma özelliğini artırmak için özenle işlenen seramik plakalarla mükemmel parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

        Saç düzleştirici: Otomatik kapanma fonksiyonu

        Saç düzleştirici: Otomatik kapanma fonksiyonu

        Otomatik kapanma özelliği sayesinde saç düzleştirici bir saat sonra otomatik olarak kapanır.

        Saç düzleştirici: Kolay saklama için kulp kilit sistemi

        Saç düzleştirici: Kolay saklama için kulp kilit sistemi

        Kolay saklama için kulp kilit sistemi.

        Saç kurutma makinesi: Dar şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlar

        Saç kurutma makinesi: Dar şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlar

        Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.

        Saç kurutma makinesi: 6 farklı ısı/hız ayarı

        Saç kurutma makinesi: 6 farklı ısı/hız ayarı

        Saç Kurutma Makinesi: Profesyonel 2100W ile mükemmel hacimli saçlar

        Saç Kurutma Makinesi: Profesyonel 2100W ile mükemmel hacimli saçlar

        Saç kurutma makinesi: Cool Shot özelliği saç şeklinizi sabitler

        Saç kurutma makinesi: Cool Shot özelliği saç şeklinizi sabitler

        Saç düzleştirici: Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Saç düzleştirici: Kısa sürede ısınma özelliğiyle 30 saniyede kullanıma hazır

        Saç kurutma makinesi: 1,8 m elektrik kablosu uzunluğu

        Saç kurutma makinesi: 1,8 m elektrik kablosu uzunluğu

        Saç düzleştirici: 1,8 m elektrik kablosu uzunluğu

        Saç düzleştirici: 1,8 m elektrik kablosu uzunluğu

        Difüzör hacmi artırır

        Difüzör, hacmi artırarak saçınızın daha güzel ve canlı görünmesini sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt
          Saç Kurutma Makinesi 2100  W
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          siyah ve gümüş tonu

        • Özellikler

          Cool shot
          Evet
          Seramik kaplama
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Asma kancası
          Evet
          Sıcaklık
          210  °C

        • Servis

          2 yıl garanti
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