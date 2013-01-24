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Yeni ve geliştirilmiş SalonDry Pro 2300. Bu Philips saç kurutma makinesi artık %20 daha hafif ve %30 daha fazla hava akımına sahiptir Tüm faydaları görün
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Yeni ve geliştirilmiş SalonDry Pro 2300. Bu Philips saç kurutma makinesi artık %20 daha hafif ve %30 daha fazla hava akımına sahiptir Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
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Harika sonuçlar için Profesyonel 2300 W
Seramik element aşırı kurumayı engeller. Saçınızın içten kurumasını sağlayan ve aşırı kurumayı engelleyen, bu arada hız ve etkinlikten taviz vermeyen hafif bir sıcaklık sağlayan kızılötesi ısıya sahiptir.
Hacim difüzörü hava akışını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.
Uzun kablo daha rahat ve kolay bir kullanım sağlar, böylece istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.
Kurutma başlığı, hava akışını delik aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu, hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modeli düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.
Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.
Teknik spesifikasyonlar
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