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Üretimden kaldırıldı

Saç kurutma makinesi

HP8250/00

4.8
| (14) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Uzmanların gizli silahı
Yeni ve geliştirilmiş SalonDry Pro 2300. Bu Philips saç kurutma makinesi artık %20 daha hafif ve %30 daha fazla hava akımına sahiptir
Tüm avantajları görüntüleyin

SalonDry Pro 2300 Saç Kurutma Makinesi

Uzmanların gizli silahı

  • 2300 W

  • İyonik Bakım

  • Hacim difüzörü ile

  • Seramik Kaplama

Harika sonuçlar için Profesyonel 2300 W

Harika sonuçlar için Profesyonel 2300 W

Harika sonuçlar için Profesyonel 2300 W

6 farklı hız ve sıcaklık ayarı

6 farklı hız ve sıcaklık ayarı

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.8

5 üzerinden

14

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

31/03/2018

Türkiye

Türkiye

Sağlamlık ve performans

Ürünü Evde kızlar 5 yıldır kullanıyorlar çok da memnunlar geçenlerde artık aralarında çekiştirirken dipten kablosunun açıldığını farkettim. Yeni makine alayım diye Büyük bir keyifle kabloyu kestim. Başladılarmı biz bundan istiyoruz diye e ürün serisi değişmiş ama rengi tam onların istediği gibi olmuş Hemen BHD282 aldım. Teşekkürler Philips

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8250/03 Hairdryer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8250/03 Hairdryer için yapılmıştır

20/12/2017

Türkiye

Türkiye

Gayet başarılı bir cihaz

Cihaz tasarım ve performans açısından hiçbir eksiği yok.Isıtma hızı anlık vermekte ve kablo uzunluğu gayet yeterli, ergonomik ve sağlam bir cihazdır.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8250/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8250/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

13/06/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Tavsiye ederim

Profosyonel kuaför makinelerine taş çıkartır kendisi. Uzun ve ince saçlarımı kısa zamanda kurutabiliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8250/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8250/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

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