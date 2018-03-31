2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
2300 W
İyonik Bakım
Hacim difüzörü ile
Seramik Kaplama
Harika sonuçlar için Profesyonel 2300 W
4.8
5 üzerinden
14
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
SerkoOzen
31/03/2018
Türkiye
Sağlamlık ve performans
Ürünü Evde kızlar 5 yıldır kullanıyorlar çok da memnunlar geçenlerde artık aralarında çekiştirirken dipten kablosunun açıldığını farkettim. Yeni makine alayım diye Büyük bir keyifle kabloyu kestim. Başladılarmı biz bundan istiyoruz diye e ürün serisi değişmiş ama rengi tam onların istediği gibi olmuş Hemen BHD282 aldım. Teşekkürler Philips
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8250/03 Hairdryer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8250/03 Hairdryer için yapılmıştır
pltss
20/12/2017
Türkiye
Gayet başarılı bir cihaz
Cihaz tasarım ve performans açısından hiçbir eksiği yok.Isıtma hızı anlık vermekte ve kablo uzunluğu gayet yeterli, ergonomik ve sağlam bir cihazdır.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8250/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8250/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
AylinT
13/06/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Tavsiye ederim
Profosyonel kuaför makinelerine taş çıkartır kendisi. Uzun ve ince saçlarımı kısa zamanda kurutabiliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8250/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8250/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır