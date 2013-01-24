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    Saç kurutma makinesi

    HP8250/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    • Uzmanların gizli silahı Uzmanların gizli silahı Uzmanların gizli silahı
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      Saç kurutma makinesi

      HP8250/00
      Bu ürün için destek alın

      Uzmanların gizli silahı

      Yeni ve geliştirilmiş SalonDry Pro 2300. Bu Philips saç kurutma makinesi artık %20 daha hafif ve %30 daha fazla hava akımına sahiptir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 209,99 TL
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      Saç kurutma makinesi

      Uzmanların gizli silahı

      Yeni ve geliştirilmiş SalonDry Pro 2300. Bu Philips saç kurutma makinesi artık %20 daha hafif ve %30 daha fazla hava akımına sahiptir Tüm faydaları görün

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        Saç kurutma makinesi

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        SalonDry Pro 2300 Saç Kurutma Makinesi

        • 2300 W
        • İyonik Bakım
        • Hacim difüzörü ile
        • Seramik Kaplama
        Harika sonuçlar için Profesyonel 2300 W

        Harika sonuçlar için Profesyonel 2300 W

        Harika sonuçlar için Profesyonel 2300 W

        Seramik element ile saçınızı nazikçe düzleştirin

        Seramik element ile saçınızı nazikçe düzleştirin

        Seramik element aşırı kurumayı engeller. Saçınızın içten kurumasını sağlayan ve aşırı kurumayı engelleyen, bu arada hız ve etkinlikten taviz vermeyen hafif bir sıcaklık sağlayan kızılötesi ısıya sahiptir.

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü hava akışını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.

        2,5 m kablo

        2,5 m kablo

        Uzun kablo daha rahat ve kolay bir kullanım sağlar, böylece istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Kurutma başlığı, hava akışını delik aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu, hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modeli düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.

        6 farklı hız ve sıcaklık ayarı

        6 farklı hız ve sıcaklık ayarı

        Kalıcı parlaklık sağlamak ve saç stilinizi korumak için coolshot özelliği

        Kalıcı parlaklık sağlamak ve saç stilinizi korumak için coolshot özelliği

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        Kolay asma halkası

        Kolay asma halkası

        Kolay temizleme için çıkarılabilir hava giriş ızgarası

        Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          2,5  m
          Watt
          2300  W

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          Evet
          Cool shot
          Evet
          Çift voltaj
          Hayır
          Asma kancası
          Evet
          İyon bakımı
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
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