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  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
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  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma

Üretimden kaldırıldı

DryCare AdvancedSaç kurutma makinesi

HP8232/00

5
| (6) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect özelliğiyle sabit bakım sıcaklığında hızlı kurutma sağlar, İyonik Bakım özelliğiyle de sizi elektriklenmeyen parlak saçlara kavuşturur.
Tüm avantajları görüntüleyin

ve hacim difüzörü ile 14 mm daraltıcı başlık

ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • İyonik Bakım

  • Hacim difüzörü

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

Profesyonel 2200 W ile profesyonel sonuçlar

Profesyonel 2200 W ile profesyonel sonuçlar

Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

6

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

04/12/2017

Türkiye

Türkiye

Harikaaa!

Ürüne bayıldım. Cuma günü elime ulaştı, hemen kullandım Bir kere çok hafif, kolunu ağrıtmıyor Çok güzel kurutuyor, ve sesi rahatsız etmiyor Teşekkürler Philips! Yine şaşırtmadın. :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

24/10/2017

Türkiye

Türkiye

ev için fazlası ile yeterli

ürün gayet güzel kullanışlı güçlü şık bir görüntüsü var ihtiyaçlarınızı fazlası ile karşılar kablosu yeteri kadar uzun arka fan kısmı temizlene biliyor başlıklar kolayca takılıp çıkarılabiliyor herşeyi ile çok iyi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/20 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/20 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

29/12/2013

Türkiye

Türkiye

thermoproject

çok güçlü..süper hızlı saçı kurutuyor.vigosu olması da artısı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

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