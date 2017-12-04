2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
ThermoProtect Ionic
2200 W
İyonik Bakım
Hacim difüzörü
ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
5.0
5 üzerinden
6
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Asliii93
04/12/2017
Türkiye
Harikaaa!
Ürüne bayıldım. Cuma günü elime ulaştı, hemen kullandım Bir kere çok hafif, kolunu ağrıtmıyor Çok güzel kurutuyor, ve sesi rahatsız etmiyor Teşekkürler Philips! Yine şaşırtmadın. :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
aykutkzn
24/10/2017
Türkiye
ev için fazlası ile yeterli
ürün gayet güzel kullanışlı güçlü şık bir görüntüsü var ihtiyaçlarınızı fazlası ile karşılar kablosu yeteri kadar uzun arka fan kısmı temizlene biliyor başlıklar kolayca takılıp çıkarılabiliyor herşeyi ile çok iyi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/20 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/20 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
emre55
29/12/2013
Türkiye
thermoproject
çok güçlü..süper hızlı saçı kurutuyor.vigosu olması da artısı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8232/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır