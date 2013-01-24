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ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect özelliğiyle sabit bakım sıcaklığında hızlı kurutma sağlar, İyonik Bakım özelliğiyle de sizi elektriklenmeyen parlak saçlara kavuşturur. Tüm faydaları görün
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ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect özelliğiyle sabit bakım sıcaklığında hızlı kurutma sağlar, İyonik Bakım özelliğiyle de sizi elektriklenmeyen parlak saçlara kavuşturur. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saçınıza bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.
1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Başına doğru kıvrımlı olan hacim difüzörünün benzersiz asimetrik tasarımı, kullanımını kolaylaştırır ve sezgiselleştirir. Difüzör ayrıca saç boyunca hava akışını dağıtır, saçı daha sağlıklı kurutur, hacmi artırır ve elektriklenmeyi azaltır. En iyi sonuçlar için başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun ve difüzörün ince dokulu uçlarının hacmi artırmasına, kabarıklık eklemesine ve bukleleri şekillendirmesine şahit olun.
Saç kurutma makinenizin çıkarılabilir hava akış filtresinin bakımı çok kolaydır. Temizlemek için çıkartmanız yeter. Bu işlemi düzenli yaparak kurutma performansını etkileyebilecek toz ve saç birikimini önleyebilirsiniz.
Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.
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