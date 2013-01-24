Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    DryCare Advanced

    Saç kurutma makinesi

    HP8232/00
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
      -{discount-value}

      DryCare Advanced Saç kurutma makinesi

      HP8232/00
      Bu ürün için destek alın

      ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma

      Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect özelliğiyle sabit bakım sıcaklığında hızlı kurutma sağlar, İyonik Bakım özelliğiyle de sizi elektriklenmeyen parlak saçlara kavuşturur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 179,99 TL
      Benzer ürünler bul

      DryCare Advanced Saç kurutma makinesi

      ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma

      Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect özelliğiyle sabit bakım sıcaklığında hızlı kurutma sağlar, İyonik Bakım özelliğiyle de sizi elektriklenmeyen parlak saçlara kavuşturur. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör sac-kurutma-makineleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        DryCare Advanced

        DryCare Advanced

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma

        ve hacim difüzörü ile 14 mm daraltıcı başlık

        • ThermoProtect Ionic
        • 2200 W
        • İyonik Bakım
        • Hacim difüzörü
        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Profesyonel 2200 W ile profesyonel sonuçlar

        Profesyonel 2200 W ile profesyonel sonuçlar

        Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saçınıza bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        İnce şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlara ulaşın

        İnce şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlara ulaşın

        Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Bukleli ve kabarık modellere hacim ekler, kalınlığı en üst düzeye çıkarır

        Bukleli ve kabarık modellere hacim ekler, kalınlığı en üst düzeye çıkarır

        Başına doğru kıvrımlı olan hacim difüzörünün benzersiz asimetrik tasarımı, kullanımını kolaylaştırır ve sezgiselleştirir. Difüzör ayrıca saç boyunca hava akışını dağıtır, saçı daha sağlıklı kurutur, hacmi artırır ve elektriklenmeyi azaltır. En iyi sonuçlar için başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun ve difüzörün ince dokulu uçlarının hacmi artırmasına, kabarıklık eklemesine ve bukleleri şekillendirmesine şahit olun.

        Hızlı ve kolay temizleme için çıkarılabilir hava akış filtresi

        Hızlı ve kolay temizleme için çıkarılabilir hava akış filtresi

        Saç kurutma makinenizin çıkarılabilir hava akış filtresinin bakımı çok kolaydır. Temizlemek için çıkartmanız yeter. Bu işlemi düzenli yaparak kurutma performansını etkileyebilecek toz ve saç birikimini önleyebilirsiniz.

        İnce şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlara ulaşın

        İnce şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlara ulaşın

        Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Watt gücü
          2200  W
          Güç
          2200  W
          Renk/kaplama
          Parlak ve Mat Beyaz
          Muhafaza malzemesi
          ABS
          Motor
          DC Motor
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Özellikler

          Katlanabilir tutma yeri
          Hayır
          Soğuk hava üfleme
          Evet
          Çift voltaj
          Hayır
          Seyahat kesesi
          Hayır
          Seramik kaplama
          Hayır
          İyon bakımı
          Evet
          Asma kancası
          Evet
          Difüzör
          Asimetrik hacim difüzörü
          Başlık/Kurutma Başlığı
          İnce, şekillendirici 14 mm başlık
          Ek parça sayısı
          2

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-Box Boyutları
          • Yükseklik = 25 cm
          • Uzunluk = 63 cm
          • Genişlik = 35 cm
          A-Box Ağırlığı
          6,2 kg
          F-Box boyutları
          • Derinlik = 11 cm
          • Yükseklik = 23 cm
          • Genişlik = 31 cm
          F-Box ağırlığı
          0,9 kg
          Ürün boyutu
          • Yükseklik = 31 cm
          • Uzunluk = 10cm
          • Genişlik = 22 cm
          Ürün ağırlığı (ambalaj hariç)
          0,6 kg

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi