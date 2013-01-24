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    Saç kurutma makinesi

    HP8190
    Genel Derecelendirme / 5
    • En sessiz kurutma makinesi* En sessiz kurutma makinesi* En sessiz kurutma makinesi*
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      Saç kurutma makinesi

      HP8190
      Genel Derecelendirme / 5

      En sessiz kurutma makinesi*

      SalonDry Silence ile güçten ödün vermeden sessiz şekillendirmenin keyfini çıkarın. Bu saç kurutma makinesinin sahip olduğu 2000 W güç hızlı kurutma olanağı ve profesyonel sonuçlar sunarken, gürültüyü minimum düzeyde tutar. Saçınızı kuruturken huzurunuzu bozmayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç kurutma makinesi

      En sessiz kurutma makinesi*

      SalonDry Silence ile güçten ödün vermeden sessiz şekillendirmenin keyfini çıkarın. Bu saç kurutma makinesinin sahip olduğu 2000 W güç hızlı kurutma olanağı ve profesyonel sonuçlar sunarken, gürültüyü minimum düzeyde tutar. Saçınızı kuruturken huzurunuzu bozmayın. Tüm faydaları görün

      En sessiz kurutma makinesi*

      SalonDry Silence ile güçten ödün vermeden sessiz şekillendirmenin keyfini çıkarın. Bu saç kurutma makinesinin sahip olduğu 2000 W güç hızlı kurutma olanağı ve profesyonel sonuçlar sunarken, gürültüyü minimum düzeyde tutar. Saçınızı kuruturken huzurunuzu bozmayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç kurutma makinesi

      En sessiz kurutma makinesi*

      SalonDry Silence ile güçten ödün vermeden sessiz şekillendirmenin keyfini çıkarın. Bu saç kurutma makinesinin sahip olduğu 2000 W güç hızlı kurutma olanağı ve profesyonel sonuçlar sunarken, gürültüyü minimum düzeyde tutar. Saçınızı kuruturken huzurunuzu bozmayın. Tüm faydaları görün

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        Saç kurutma makinesi

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        En sessiz kurutma makinesi*

        SalonDry Silence

        • 2000 W
        Profesyonel 2000W ile profesyonel sonuçlar

        Profesyonel 2000W ile profesyonel sonuçlar

        Bu 2000W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü hava akışını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını öndeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Gürültü optimizasyonu için aerodinamik tasarım

        Bu saç kurutma makinesi, gürültüyü minimum seviyede tutacak şekilde gelişmiş teknoloji kullanılarak tasarlanmıştır. Özel fan tasarımı ile optimum hava giriş ızgarası ses seviyesini daha da azaltır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt
          2000  W

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
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