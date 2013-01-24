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En sessiz kurutma makinesi*
SalonDry Silence ile güçten ödün vermeden sessiz şekillendirmenin keyfini çıkarın. Bu saç kurutma makinesinin sahip olduğu 2000 W güç hızlı kurutma olanağı ve profesyonel sonuçlar sunarken, gürültüyü minimum düzeyde tutar. Saçınızı kuruturken huzurunuzu bozmayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En sessiz kurutma makinesi*
SalonDry Silence ile güçten ödün vermeden sessiz şekillendirmenin keyfini çıkarın. Bu saç kurutma makinesinin sahip olduğu 2000 W güç hızlı kurutma olanağı ve profesyonel sonuçlar sunarken, gürültüyü minimum düzeyde tutar. Saçınızı kuruturken huzurunuzu bozmayın. Tüm faydaları görün
En sessiz kurutma makinesi*
SalonDry Silence ile güçten ödün vermeden sessiz şekillendirmenin keyfini çıkarın. Bu saç kurutma makinesinin sahip olduğu 2000 W güç hızlı kurutma olanağı ve profesyonel sonuçlar sunarken, gürültüyü minimum düzeyde tutar. Saçınızı kuruturken huzurunuzu bozmayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En sessiz kurutma makinesi*
SalonDry Silence ile güçten ödün vermeden sessiz şekillendirmenin keyfini çıkarın. Bu saç kurutma makinesinin sahip olduğu 2000 W güç hızlı kurutma olanağı ve profesyonel sonuçlar sunarken, gürültüyü minimum düzeyde tutar. Saçınızı kuruturken huzurunuzu bozmayın. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Toplam:
Bu 2000W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Hacim difüzörü hava akışını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını öndeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.
İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Bu saç kurutma makinesi, gürültüyü minimum seviyede tutacak şekilde gelişmiş teknoloji kullanılarak tasarlanmıştır. Özel fan tasarımı ile optimum hava giriş ızgarası ses seviyesini daha da azaltır.