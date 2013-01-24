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    SalonDry Control

    Saç kurutma makinesi

    HP8183/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
      -{discount-value}

      SalonDry Control Saç kurutma makinesi

      HP8183/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

      SalonDry Control ile fön makinenizin kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, 4 kat daha fazla iyonik bakım ve birden fazla ayarla, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar ve parlak saçlar elde edin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      SalonDry Control Saç kurutma makinesi

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

      SalonDry Control ile fön makinenizin kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, 4 kat daha fazla iyonik bakım ve birden fazla ayarla, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar ve parlak saçlar elde edin. Tüm faydaları görün

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

      SalonDry Control ile fön makinenizin kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, 4 kat daha fazla iyonik bakım ve birden fazla ayarla, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar ve parlak saçlar elde edin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      SalonDry Control Saç kurutma makinesi

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

      SalonDry Control ile fön makinenizin kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, 4 kat daha fazla iyonik bakım ve birden fazla ayarla, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar ve parlak saçlar elde edin. Tüm faydaları görün

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        SalonDry Control

        SalonDry Control

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

        SalonDry Control Saç Kurutma Makinesi

        • 2200W
        Profesyonel 2200W ile profesyonel sonuçlar

        Profesyonel 2200W ile profesyonel sonuçlar

        Bu 2200W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Mükemmel parlaklık için 4 kat daha fazla iyon bakımı

        Mükemmel parlaklık için 4 kat daha fazla iyon bakımı

        İyon bakımıyla saçlarınıza olağanüstü bir hacim kazandırın. Bu saç kurutma makinesi, diğer makinelerden 4 kat daha fazla negatif yüklü iyon üretir. İyon akışı saçınızdaki elektriği alır, bakım yaparak saçınıza yumuşaklık verir. Sonuçta göz alıcı parlaklıkta, elektriklenmeyen saçlara sahip olursunuz. Saçlarınızla göz doldurmaya hazır olun!

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Seramik element ile saçınızı nazikçe düzleştirin

        Seramik element ile saçınızı nazikçe düzleştirin

        Seramik element aşırı kurumayı engeller. Saçınızın içten kurumasını sağlayan ve aşırı kurumayı engelleyen, bu arada hız ve etkinlikten taviz vermeyen hafif bir sıcaklık sağlayan kızılötesi ısıya sahiptir.

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü hava akışını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını önündeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Kolay temizleme için çıkarılabilir hava giriş ızgarası

        Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt
          2200  W
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Watt değeri (Tayvan)
          1500  W

        • Özellikler

          Cool shot
          Evet
          İyon bakımı
          Evet
          Asma kancası
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
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        • Difüzör
          -{discount-value}

          Difüzör

          CP9134/01

          Philips Online Mağaza fiyatı

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