ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Tek ürün çekimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

SalonDry ControlSaç kurutma makinesi

HP8183/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

SalonDry Control ile fön makinenizin kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, 4 kat daha fazla iyonik bakım ve birden fazla ayarla, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar ve parlak saçlar elde edin.

Tüm avantajları görüntüleyin

SalonDry Control Saç Kurutma Makinesi

Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

  • 2200W

Profesyonel 2200W ile profesyonel sonuçlar

Profesyonel 2200W ile profesyonel sonuçlar

Bu 2200W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

Mükemmel parlaklık için 4 kat daha fazla iyon bakımı

Mükemmel parlaklık için 4 kat daha fazla iyon bakımı

İyon bakımıyla saçlarınıza olağanüstü bir hacim kazandırın. Bu saç kurutma makinesi, diğer makinelerden 4 kat daha fazla negatif yüklü iyon üretir. İyon akışı saçınızdaki elektriği alır, bakım yaparak saçınıza yumuşaklık verir. Sonuçta göz alıcı parlaklıkta, elektriklenmeyen saçlara sahip olursunuz. Saçlarınızla göz doldurmaya hazır olun!

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

çok şık

ürün tasarım ve estetik olarak çok şık. gayet performanslı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları