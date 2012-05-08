2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control ile fön makinenizin kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, 4 kat daha fazla iyonik bakım ve birden fazla ayarla, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar ve parlak saçlar elde edin.
2200W
Bu 2200W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
İyon bakımıyla saçlarınıza olağanüstü bir hacim kazandırın. Bu saç kurutma makinesi, diğer makinelerden 4 kat daha fazla negatif yüklü iyon üretir. İyon akışı saçınızdaki elektriği alır, bakım yaparak saçınıza yumuşaklık verir. Sonuçta göz alıcı parlaklıkta, elektriklenmeyen saçlara sahip olursunuz. Saçlarınızla göz doldurmaya hazır olun!
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ft19
08/05/2012
Türkiye
çok şık
ürün tasarım ve estetik olarak çok şık. gayet performanslı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer için yapılmıştır