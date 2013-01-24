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Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control ile fön makinenizin kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, 4 kat daha fazla iyonik bakım ve birden fazla ayarla, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar ve parlak saçlar elde edin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control ile fön makinenizin kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, 4 kat daha fazla iyonik bakım ve birden fazla ayarla, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar ve parlak saçlar elde edin. Tüm faydaları görün
Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control ile fön makinenizin kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, 4 kat daha fazla iyonik bakım ve birden fazla ayarla, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar ve parlak saçlar elde edin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control ile fön makinenizin kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, 4 kat daha fazla iyonik bakım ve birden fazla ayarla, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar ve parlak saçlar elde edin. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu 2200W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
İyon bakımıyla saçlarınıza olağanüstü bir hacim kazandırın. Bu saç kurutma makinesi, diğer makinelerden 4 kat daha fazla negatif yüklü iyon üretir. İyon akışı saçınızdaki elektriği alır, bakım yaparak saçınıza yumuşaklık verir. Sonuçta göz alıcı parlaklıkta, elektriklenmeyen saçlara sahip olursunuz. Saçlarınızla göz doldurmaya hazır olun!
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
Seramik element aşırı kurumayı engeller. Saçınızın içten kurumasını sağlayan ve aşırı kurumayı engelleyen, bu arada hız ve etkinlikten taviz vermeyen hafif bir sıcaklık sağlayan kızılötesi ısıya sahiptir.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Hacim difüzörü hava akışını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.
Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını önündeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.
Teknik spesifikasyonlar
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