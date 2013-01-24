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    Saç kurutma makinesi

    HP8103
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolay saç bakımı Kolay saç bakımı Kolay saç bakımı
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      Saç kurutma makinesi

      HP8103
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolay saç bakımı

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      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kolay saç bakımı

      Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Saç kurutma makinesi

      Kolay saç bakımı

      Tüm faydaları görün

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        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Kolay saç bakımı

        SalonDry Compact

        • 1400W
        1400W hızlı ve nazik kurutma

        1400W hızlı ve nazik kurutma

        Bu 1400W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

        Dikkatli kurutma için 2 esnek hız ayarı

        Dikkatli kurutma için 2 esnek hız ayarı

        2 esnek hız ayarıyla dikkatli kurutma

        Kompakt tasarım sayesinde kolay kullanım

        Kompakt tasarım sayesinde kolay kullanım

        Bu kompakt ve ergonomik saç kurutma makinesi akıllı ve modern tasarımı sayesinde daha hafif, tutması kolay ve hemen hemen her yere konabilecek kadar küçüktür.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Kurutma başlığı, hava akışını delik aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu, hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modeli düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.

        Kolay asma halkası

        Kolay asma halkası

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt
          1400  W

        • Özellikler

          Asma kancası
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
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