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Satinelle HP6512 Epilator
Üretimden kaldırıldı
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HP6512
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Kullanıcı kılavuzu
Tümü (2)
Philips epilasyon cihazımda model ve seri numarası nerede bulunur?
Philips epilasyon ürünlerimi suyla yıkayabilir miyim?
Philips Epilatörüm gürültülü çalışıyor