SalonDry Pro AC

Profesyonel AC motor ile %50 daha uzun kullanım ömrü

Bu tip motor özellikle profesyonel makineler için geliştirilmiştir ve çeşitli avantajlar sağlar. En önemlisi, normal motorlara göre kullanım ömrü daha uzundur ve bu da saç kurutma makinesinin ömrünü %50 uzatır. Bunun yanı sıra ekstra güçlü hava akışı hızlı ve etkili bir kurutma sağlar.