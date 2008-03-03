SalonDry Pro AC

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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP4992/00
Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, süper profesyonel AC motoru ile bir arada bulunan 2000 W kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir.
2000 W
Bu 2000W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Bu tip motor özellikle profesyonel makineler için geliştirilmiştir ve çeşitli avantajlar sağlar. En önemlisi, normal motorlara göre kullanım ömrü daha uzundur ve bu da saç kurutma makinesinin ömrünü %50 uzatır. Bunun yanı sıra ekstra güçlü hava akışı hızlı ve etkili bir kurutma sağlar.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
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