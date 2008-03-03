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Üretimden kaldırıldı

SalonDry Pro ACSaç kurutma makinesi

HP4992/00

Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, süper profesyonel AC motoru ile bir arada bulunan 2000 W kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir.

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SalonDry Pro AC

Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

  • 2000 W

Profesyonel 2000W ile profesyonel sonuçlar

Profesyonel 2000W ile profesyonel sonuçlar

Bu 2000W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

Profesyonel AC motor ile %50 daha uzun kullanım ömrü

Profesyonel AC motor ile %50 daha uzun kullanım ömrü

Bu tip motor özellikle profesyonel makineler için geliştirilmiştir ve çeşitli avantajlar sağlar. En önemlisi, normal motorlara göre kullanım ömrü daha uzundur ve bu da saç kurutma makinesinin ömrünü %50 uzatır. Bunun yanı sıra ekstra güçlü hava akışı hızlı ve etkili bir kurutma sağlar.

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

Teknik Özellikler

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