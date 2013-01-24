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Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2200 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2200 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün
Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2200 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2200 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
Bu 2200W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Kızılötesi ısı yayan seramik parça, saçın aşırı kurumasını önleyecek şekilde ısı vererek saçı içten kurutur; hız ve etkinlikten ödün vermez.
İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Kurutma başlığı, hava akışını ultra dar delik aracılığıyla belirli alanlara yönlendirerek çalışır. Bu, çok hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modeli düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.
Hacim difüzörü saçı hızlı ve eşit bir şekilde yaparak kıvrılmaları azaltır ve hacim ekler. Difüzör, yüksek kaliteli seramik ile kaplanmıştır. Bu, saçı korumanıza yardımcı olur, yumuşaklık ve parlaklık ekler, sağlıklı görünümlü bukleler ve kabarık modeller için mükemmeldir.
Uzun kablo daha rahat ve kolay bir kullanım sağlar, böylece istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.
Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
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