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    SalonDry Pro

    Saç kurutma makinesi

    HP4991/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
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      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      HP4991/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2200 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2200 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2200 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2200 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

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        SalonDry Pro

        SalonDry Pro

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

        SalonDry Pro 2200W

        • 2200W
        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Profesyonel 2200W ile profesyonel sonuçlar

        Profesyonel 2200W ile profesyonel sonuçlar

        Bu 2200W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Kızılötesi ısı yayan seramik parçalarla saçınıza daha fazla bakım yapın

        Kızılötesi ısı yayan seramik parçalarla saçınıza daha fazla bakım yapın

        Kızılötesi ısı yayan seramik parça, saçın aşırı kurumasını önleyecek şekilde ısı vererek saçı içten kurutur; hız ve etkinlikten ödün vermez.

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Hassas modeller için ultra dar kurutma başlığı

        Kurutma başlığı, hava akışını ultra dar delik aracılığıyla belirli alanlara yönlendirerek çalışır. Bu, çok hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modeli düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.

        Ek koruma ve hacim sağlayan seramik hacim difüzörü

        Hacim difüzörü saçı hızlı ve eşit bir şekilde yaparak kıvrılmaları azaltır ve hacim ekler. Difüzör, yüksek kaliteli seramik ile kaplanmıştır. Bu, saçı korumanıza yardımcı olur, yumuşaklık ve parlaklık ekler, sağlıklı görünümlü bukleler ve kabarık modeller için mükemmeldir.

        Kuaför boyu 3 m kablo ile maksimum esneklik

        Uzun kablo daha rahat ve kolay bir kullanım sağlar, böylece istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir hava giriş ızgarası

        Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  V
          Güç
          2200  W
          Renk/kaplama
          Havyar Saten.NanoElmas siyah
          Kordon uzunluğu
          3  m
          Muhafaza malzemesi
          ABS/PC

        • Özellikler

          Cool shot
          Evet
          Asma kancası
          Evet
          İyon bakımı
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet

        • Saç tipi

          Mevcut saç tipi
          • Kıvırcık
          • Düz
          • Dalgalı
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          • Kısa
          Saç kalınlığı
          • Orta Boy
          • Kalın
          • ince

        • Servis

          2 yıl garanti
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